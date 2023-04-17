5 плюсов аутсорсинга и 4 причины, почему он не подойдёт твоей компании (спойлер: из-за двойной бухгалтерии)

Аутсорсинг появился в 1930 годах время противостояния Ford и General Motors. Сейчас это просто передача непрофильных функций сторонним организациям. Проще нанять ЧОП, а не воспитывать свою охрану. В материале рассмотрим, что такое аутсорсинг и кому он подойдёт. А кому он будет как пятое колесо.

Когда руководство компании перекладывает часть функций с сотрудников на внешних специалистов — это и называется аутсорсинг. Чаще речь идёт о бухгалтерских, налоговых или юридических вопросах, но на аутсорсинг можно передавать и более сложные обязанности — например, функции финансового директора.

Аутсорсинг позволяет пользоваться внешними ресурсами: знаниями, методиками, программами и мозгами. Например, у компании скромная выручка и большие планы. Хороший бухгалтер есть, а вот финансиста пока нет. А ведь с ростом компании возникает всё больше именно финансовых проблем. Становится непонятно:

Сколько и куда уходит денег?

Сколько дивидендов можно выплатить собственнику?

Сколько денег будет в кассе завтра?

Для компании с небольшими оборотами аутсорсинг — альтернатива штатной единице, которую надо сначала найти, потом обучить и адаптировать под себя. И тогда на сцену выходит финдир на аутсорсинге. Простыми словами — это специалист, к которому можно обратиться или с разовой задачей (построить финансовую модель нового проекта), или на постоянной основе (постоянное финансовое сопровождение).

5 плюсов аутсорсинга

Вот почему стоит выбрать аутсорсинг.

1. Экономия. Вы платите только сумму, указанную в договоре аутсорсинга. Никаких дополнительных расходов на оплату отпусков, обучение и устройство рабочих мест.

2. Простота. Не нужно тратить время и силы на поиск сотрудника, проведение десятка собеседований и оформление кадровых документов. Минимум формальностей.

3. Надёжность. Даже если финдир на аутсорсинге внезапно уйдёт на больничный, его работу сразу подхватит другой сотрудник аутсорсинговой компании.

4. Профессионализм. У специалиста на аутсорсе есть необходимые знания и опыт, которые позволяют решать самые сложные проблемы. Даже если вас не устроит квалификация специалиста, по договору вы легко сможете его заменить.

5. Концентрация на главном. Благодаря аутсорсингу вы сможете сосредоточить усилия на основной деятельности. Не тратьте время, чтобы вникнуть в детали учёта и моделирования — сконцентрируйтесь на управленческих решениях.

Всем ли подойдёт такая схема

Аутсорсинг — не универсальная волшебная таблетка и вряд ли подойдёт всем. Это не для вас, если:

Масштаб бизнеса огромен. Тогда разумнее всё-таки сделать финдира полноценным членом команды, полностью погружённым в бизнес.

У вас специфическая или даже уникальная отрасль, и вы хотите, чтобы специалист работал с ней и только с ней.

Вы любите контролировать работу подчинённых и стоять у них над душой, пока они выполняют задачи. С аутсорсингом такое не получится.

Если вы ведёте двойную бухгалтерию и непрозрачный учёт. Здесь без комментариев.

А вот если у вас заряженный на успех стартап, малый или средний бизнес и вы хотите, чтобы финансовый учёт был максимально эффективным, а финансовые решения принимались профессионалом, то аутсорсинг — это для вас!

Как работать на аутсорсинге

Чтобы финдир на аутсоринге принёс максимум пользы вашему бизнесу, к работе с ним нужно подготовиться. Сформулируйте простыми словами, какие результаты вы хотите получить от сотрудничества. Запрос «Чтобы была финансовая модель, как у всех» или «Чтобы был порядок в финансах» — не очень удачный.

Важно прописать конкретные цели. Например, вы хотите понять, какие направления развивать дальше, а какие — закрывать, увеличить маржинальность бизнеса или выбрать, в какие продукты или услуги стоит инвестировать.

Позаботьтесь, чтобы в компании был человек-контакт — сотрудник, к которому внешний финдир может обратиться по любому вопросу и получить грамотный ответ, как тот или иной процесс устроен в компании. Важно, чтобы финдир максимально быстро вошёл в курс дела, и тогда работа с ним принесёт вам и пользу, и деньги.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Помощник финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.