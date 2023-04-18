Как проверить работу финансиста на удалёнке (чек-лист с темами внутри)

Мы уже рассказали, что такое аутсорсинг и объяснили, как малому или среднему бизнесу поручить финансовые решения профессионалам. Сегодня пройдёмся по теме, как понять, справляется ли такой специалист со своими обязанностями или нудно искать ему замену.

Итак, вот что делает идеальный финансист на удалёнке.

Правильно приступает к работе

В первые рабочие дни финдир не увеличит прибыль компании и не разработает новый шаблон отчёта, но вполне может показать, как подходит к работе и будет ли собственнику с ним комфортно.

В это время он должен:

Зафиксировать цели и задачи

Не спешите сразу спрашивать нового финдира, почему прибыль компании упала в этом году. Сначала убедитесь, что вы глобально сходитесь в том, как должно выглядеть сотрудничество. Обсудите ещё раз цели и задачи на ближайшее время, согласуйте индивидуальный план работы. Проговорите, что именно вы хотите от финансиста на удалёнке.

Провести диагностику компании

Уже в самом начале финдир должен предоставить видение текущей ситуации в компании. Если его основная цель — автоматизация учёта, то он должен предварительно оценить готовность учётных систем. Если нужна модель нового проекта, то нужно понять, достаточно ли для неё данных. В любом случае, уже в первые недели он подготовит отчёт и оценит ситуацию, чтобы было понятно, куда и с какой скоростью двигаться дальше.

Настраивает аналитику

Конкретный перечень обязанностей финдира может быть разным.

Но какая бы цель перед ним ни стояла — предотвратить кассовые разрывы, подготовить годовой бюджет — всё начнётся с аналитики, чтобы финдир смог:

Рассчитать реальную прибыль компании

Прибыль (валовая, маржинальная, EBITDA) — один из основных ориентиров успешности компании. В любой момент собственник может запросить у финдира данные о прибыли в разрезе продуктов, направлений или проектов. Убедитесь, что вы уверены, что финдир способен дать быстрый и точный ответ на вопрос.

Контролировать расходы и себестоимость по проектам

Чтобы увеличить прибыль, важно следить за расходами. Финансист на удалёнке должен уметь собирать данные так, чтобы понимать, какой расход на какой проект или продукт относится, какие они вообще бывают, какие есть способы их сократить. От специалиста требуется не только корректно их рассчитывать, но и предоставить рекомендации по их оптимизации.

Управлять финансовыми показателями

Хорошо, если новый финдир составит список отслеживаемых показателей по каждому проекту или продукту, а ещё даст советы по их расчёту и улучшению. Нужно учесть и эффективность, и рентабельность, и финансовые KPI. Количество показателей должно быть достаточным (чтобы адекватно диагностировать финансовое состояние компании), но не избыточным (иначе можно запутаться в цифрах — а финансиста на удалёнке берут совсем не для этого!).

Автоматизирует финансы

Финдира часто нанимают именно для автоматизации учёта. Это сложный процесс, и новый сотрудник должен:

Найти слабые места

Чтобы что-то автоматизировать, надо сначала навести в этом порядок. Финдиру нужно понимать, что сейчас мешает автоматизировать всю аналитику и как можно это исправить. Понять, какой будет оптимальная архитектура управленческого учёта. Важно вовремя выявить и человеческий фактор. Например, финдир, изучив процессы, может заметить, что специалисты инвестиционного и финансового отдела плохо контактируют и поэтому их данные часто противоречат друг другу.

Выбрать подходящий метод автоматизации

На этом шаге желательно привлечь айтишников, бухгалтеров, аналитиков — то есть и тех, чьими руками будет проведена автоматизация, и тех, кто будет пользоваться её результатами.

Автоматизировать учёт

Подготовить все нужные шаблоны отчётов, убедиться, что их легко сформировать и интерпретировать. На этом шаге не стоит спрашивать с финдира абсолютно всё. Помним, что в его обязанности не входит подготовка всех цифр своими руками — всё-таки он должен сосредоточиться на принятии финансовых решений, а не на расчёте подтверждающих цифр.

Упрощает планирование

Видеть картину бизнеса «как есть» — полезно, но недостаточно. Финдир должен предсказывать, что ждёт бизнес завтра, через неделю и через год. А для этого помочь составить план на разные периоды — от платёжного календаря на месяц до финансовой модели на десять лет. Обязательно нужно корректно спрогнозировать денежные потоки, ведь важно не только видеть бухгалтерскую прибыль, но и ответить на вопрос, не «съедят» ли инвестиции в новый проект всю прибыль от старых.

Регулярно отчитывается о своей работе

Ответственный финансист на удалёнке будет появляться не только за день до совета директоров с распечатанным отчётом в руках.

Обговорите заранее, как часто и в какой форме он будет отчитываться по текущим задачам. Это позволит и убедиться, что вы не зря платите деньги профессионалу, и вовремя отследить возможные проблемы.

Плохая коммуникация, недостаток ресурсов, бухгалтерские ошибки — всё это не должно превратиться в снежный ком. И, конечно, финансовые показатели — хороший финдир не ограничится анализом квартальных отчётов, а сигнализирует собственнику сразу, как увидит проблему.

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