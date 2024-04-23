Коротко о том, какие бывают формы финансирования?

В России существуют различные формы финансирования бизнеса со своими особенностями и условиями. Выбор зависит от целей компании, её размера, стадии развития и рыночной ситуации. Существует несколько источников получения средств.

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

Собственные средства компании

Чтобы оставаться независимыми, компании должны начать поиск финансирования с оценки собственных ресурсов. Среди них:

основной фонд;

средства собственника;

прибыль от текущей деятельности и инвестиций;

амортизация;

средства от продажи имущества.

Кроме того, организация может оптимизировать процессы и уменьшить расходы, что поможет увеличить прибыль, и потому не потребуются другие источники средств.

Внешние источники финансирования

Если собственные средства компании ограничены, организация может использовать внешние источники финансирования.

Банковский кредит — это форма финансирования, при которой бизнес получает деньги от банка с обязательством вернуть их с процентами. Кредиты могут требовать залога и выдаваться только на определённую цель. У такого вида прозрачные условия, однако строгие сроки для погашения. Нередко заявки рассматриваются долго, а стартапам бывает сложно получить одобрение.

Кредитная линия — это регулярное банковское кредитование с чётко обозначенным лимитом, которое позволяет получать средства быстро и без повторного одобрения. Такая форма часто применяется для покрытия текущих трат. Воспользоваться кредитной линией могут только компании с хорошей репутацией и кредитной историей.

Овердрафт — ещё один вид кредита, размер которого зависит от оборотов предприятия. Благодаря такой форме займа компания может временно использовать средства сверх баланса своего банковского счёта. Он не требует залога или участия поручителей. Проценты начисляются только на сумму, которую использует компания. Отложить погашение такой задолженности невозможно — средства автоматически спишутся при зачислении на счёт.

Лизинг — тип финансовой аренды с возможностью выкупа актива. При такой форме финансирования график платежей настраивается под клиента, а оформление занимает меньше времени, чем при кредите. Лизинг позволяет регулярно обновлять оборудование для сезонного бизнеса или отраслей с высоким значением технологичности. Однако актив остаётся собственностью лизингодателя, а условия соглашения часто включают в себя страхование и высокий уровень переплат.

Факторинг — это финансовая услуга, которая позволяет организации продать долги своих клиентов и быстро получить средства. Такой способ финансирования подходит для предприятий с высокой дебиторской задолженностью.

Бизнес-ангелы — это индивидуальные инвесторы, которые вкладывают личные средства в малые предприятия в обмен на долю в капитале. Стоит учитывать, что их участие в делах компании может разбавить долю владельца и уменьшить его контроль над своим бизнесом.

Венчурные фонды — это форма финансирования, которая также помогает малому бизнесу и взамен требует долю в капитале. Фонды имеют высокие требования к доходности и строгие условия финансирования.

Гранты — это средства от правительства, частных организаций или фондов на специальные проекты. Такие средства выдаются на безвозмездной основе. Процесс получения гранта всегда сопряжён со сложной процедурой подачи заявки, строгими условиями и ограничениями в управлении проектом.

Субсидии — это государственные единоразовые выплаты или налоговые льготы для поддержки бизнеса. Они направлены на уменьшение расходов, финансирование исследований и создание рабочих мест. Стоит учитывать, что субсидии также влекут за собой бюрократические проволочки и создают риск зависимости от господдержки.

Краудфандинг — это метод сбора средств для проектов, при котором заинтересованная аудитория вкладывает небольшие суммы в обмен на будущие продукты, услуги или долю в проекте. При условии, что сбор был выполнен вовремя и в требуемом объёме, коллективное финансирование позволяет предпринимателям оценить интерес рынка до запуска продукта. Однако метод сопряжён с риском утечки конфиденциальной информации.

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