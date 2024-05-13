Кейс. Как руководители такси поняли, почему денег на счетах становится меньше

Руководители бизнеса часто сталкиваются с ситуацией, когда задач становится всё больше, а денег — только меньше. Рассказываем, как с этой ситуацией разобрались владельцы такси «Ангел».

Автор: редакторы сервиса управленского учёта «Финансист».

Кто клиент?

«Ангел» — компания для вызова такси в Москве и Санкт-Петербурге. За 15 лет работы организация:

приняла больше 6 миллионов заказов;

заслужила статус надёжного такси у 1 миллионов пассажиров.

Что происходило в компании?

После выхода на рынок крупных игроков — Яндекс, Gett, Uber — количество заказов у такси «Ангел» резко сократилось. Чтобы перевернуть ситуацию, руководство компании увеличило количество промоакций и спецпредложений для клиентов, а параллельно запустило мобильное приложение.



Однако принятые меры помогли только частично — количество клиентов начало стремительно расти, однако количество денег на счетах компании уменьшалось. Тогда генеральный директор «Ангела» решил разобраться в ситуации, оцифровать бизнес и наладить управленческий учёт — решить эти задачи должна была команда «Финансиста».

Что мы сделали?

Чтобы увидеть реальную картину бизнеса, аналитики собрали все фактические данные. Оказалось, что число поездок значительно выросло, однако из-за многочисленных промоакций сократился средний чек. Далее мы выстроили финансовую модель бизнеса с помощью отчёта ПиУ и включили туда нефинансовые метрики. Это позволило обнаружить, что на ситуацию повлияла скидка 50%, которая привлекла любителей сэкономить. Анализ контрагентов подтвердил гипотезу — повторных заказов эти клиенты не делали, а потому и рост числа пассажиров был обманчивым. После анализа мы подключили для компании интеграцию с 1С, чтобы руководство могло контролировать процессы в режиме реального времени и своевременно вносить изменения в работу.

Какой результат?

Мы увидели, что пора отказаться от некоторых маркетинговых акций в компании из-за их убыточности. Спустя полтора месяца я увидел, что мы реально стали расти.

Григорий, генеральный директор «Ангела»

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