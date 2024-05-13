Кейс. Как руководители такси поняли, почему денег на счетах становится меньше

Автор: редакторы сервиса управленского учёта «Финансист».
Кто клиент?
«Ангел» — компания для вызова такси в Москве и Санкт-Петербурге. За 15 лет работы организация:
приняла больше 6 миллионов заказов;
заслужила статус надёжного такси у 1 миллионов пассажиров.
Что происходило в компании?
После выхода на рынок крупных игроков — Яндекс, Gett, Uber — количество заказов у такси «Ангел» резко сократилось. Чтобы перевернуть ситуацию, руководство компании увеличило количество промоакций и спецпредложений для клиентов, а параллельно запустило мобильное приложение.
Однако принятые меры помогли только частично — количество клиентов начало стремительно расти, однако количество денег на счетах компании уменьшалось. Тогда генеральный директор «Ангела» решил разобраться в ситуации, оцифровать бизнес и наладить управленческий учёт — решить эти задачи должна была команда «Финансиста».
Что мы сделали?
Чтобы увидеть реальную картину бизнеса, аналитики собрали все фактические данные. Оказалось, что число поездок значительно выросло, однако из-за многочисленных промоакций сократился средний чек.
Далее мы выстроили финансовую модель бизнеса с помощью отчёта ПиУ и включили туда нефинансовые метрики. Это позволило обнаружить, что на ситуацию повлияла скидка 50%, которая привлекла любителей сэкономить. Анализ контрагентов подтвердил гипотезу — повторных заказов эти клиенты не делали, а потому и рост числа пассажиров был обманчивым.
После анализа мы подключили для компании интеграцию с 1С, чтобы руководство могло контролировать процессы в режиме реального времени и своевременно вносить изменения в работу.
Какой результат?
Мы увидели, что пора отказаться от некоторых маркетинговых акций в компании из-за их убыточности. Спустя полтора месяца я увидел, что мы реально стали расти.
Григорий, генеральный директор «Ангела»
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Комментарии11
Мне кажется, возможно, я ошибаюсь, но если такси не работает через агрегатор, то заказов много не будет. Если только это не местечковая тема, например, в Лобне практически отсутствует городской транспорт, зато поездка на такси по городу 130-150р. Но в большом городе все равно все заказывают через Яндекс или гет.
Чего это в Лобне городской транспорт у нас отсутствует?
Вполне достаточно автобусных маршрутов.
Пару лет назад мне там надо было из пункта А, в пункт Б доехать, помню, что с логистикой были проблемы. За-то таксистом пруд пруди
А Вы в Лобне живете? Я тоже)
Маршрутов-то достаточно, но в час пик на остановке возле станции не протолкнуться - то ли не хватает городских автобусов, то ли расписание плохое... И куда-то делись маршрутки((
Ну, я по-стариковски, езжу довольно редко по городу.
Если только разок в месяц до ТЦ "Поворот".
А в остальном проще пешком.
До станции - 5-7 мин., если не торопясь, то 10.
Ну, может быть в какую-то конкретную точку добраться было проблематично, а так проблем нет, что на Кр. Поляну доехать, что в другие районы.
А с такси, да, никаких проблем. Заказать, или возле станции их много кучкуется в режиме 24/7.
думаю, что за несколько лет ситуация могли измениться, поэтому, про Лобню - скорее для примера было
Город Кондрово Калужской области. Там точно с городским транспортом проблемы, а такси дешевое, все пользуются с удовольствием)
пользуются местными компаниями или вызывают через агрегаторы?
Удивлен, что местные такси еще где-то остались😏
Это через приложение как-то отследили? Как понять, что конкретные контрагенты не сделали повторный заказ🤔Про скидку 50% без комментариев😏