Прошу помочь ликвидировать ООО в налоговом кабинете подписью из Госключа

Пытаемся закрыть ООО, сделали впервые госключ, заполнили все формы в кабинете налоговой.

Пришли письма двум учредителям, дальше по ссылкам заходим в браузер налоговой, индентифицируемся в кабине через пароли госуслуг.

Дальше пишет, что отправлены в мобильное приложение … но куда и что отправлено непонятно.

В самом приложении налогового кабинета кроме этой надписи ничего нет.

Видео инструкций, в интернете найти нормальных не могу.

(сам опытный пользователь компьютера с 1987 года, что думаю по поводу создателей этих всех сервисов - тут из нецензурной лексики точно не пропустят!)

Помоги, кто может - заранее благодарю!