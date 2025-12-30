Прошу помочь ликвидировать ООО в налоговом кабинете подписью из Госключа
Пытаемся закрыть ООО, сделали впервые госключ, заполнили все формы в кабинете налоговой.
Пришли письма двум учредителям, дальше по ссылкам заходим в браузер налоговой, индентифицируемся в кабине через пароли госуслуг.
Дальше пишет, что отправлены в мобильное приложение … но куда и что отправлено непонятно.
В самом приложении налогового кабинета кроме этой надписи ничего нет.
Видео инструкций, в интернете найти нормальных не могу.
(сам опытный пользователь компьютера с 1987 года, что думаю по поводу создателей этих всех сервисов - тут из нецензурной лексики точно не пропустят!)
Помоги, кто может - заранее благодарю!
