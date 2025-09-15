Статья довольно объёмная, не уместится даже в четыре публикации, поэтому разбил её на смысловые блоки и буду публиковать постепенно. Сегодня — первая часть.

Этот материал я изначально готовил для Т—Ж, но решил придержать, а потом запустил «Нейрочеловека». Так что выбор очевиден — всё для вас 😉

Чат-боты — Болтуны из Кремниевой долины (и не только)

ChatGPT

Выпускник Гарварда и Йеля, родители с пелёнок готовили к большому будущему, привык к гувернёру и горничным. Всегда одет с иголочки, слегка навеселе от дорогого шампанского, принимает своё положение как должное, но иногда путает берега реальности, уверенно рассказывая о квадратных арбузах на Марсе. Уверен в себе, иногда даже слишком.

Gemini

Вечный отличник и стажёр года в Google, всегда готов помочь, рассказать анекдот (из базы данных одобренных шуток) и поддакнуть начальству. Знает всё по методичке, старается быть полезным и дружелюбным, но иногда от этого энтузиазма сводит скулы. Если бы был человеком, то носил бы корпоративный мерч и рассказывал о миссии компании во время обеда.

Claude

Интеллигент в семнадцатом поколении, выпускник философского факультета, помешан на этике и безопасности. Прежде чем ответить, трижды подумает, не обидит ли кого, не нарушит ли правила и не вызовет ли экзистенциальный кризис у вопрошающего. Иногда кажется, что он скорее напишет трактат о морали, чем даст прямой ответ. Но уж если берётся за дело — выполняет безукоризненно!

Qwen

Прагматичный делец из Шанхая, мыслит масштабно, всегда ищет выгоду и эффективность. Говорит быстро, по делу, иногда с акцентом, который выдаёт его происхождение. Отлично разбирается в логистике, производстве и как продать что угодно кому угодно, но светские беседы и тонкий юмор даются с трудом.

Grok

Бунтарь и тролль 80-го уровня, начитавшийся твиттера (X) Илона Маска и решивший, что сарказм — это высшая форма интеллекта. Любит острые шутки, политические дебаты и теории заговора. Иногда выдает перлы, а иногда — просто нефильтрованный поток сознания. Считает себя самым умным в комнате, даже если комната пуста. Особенно если комната пуста.

Deepseek

Гений из гетто и миллионер из трущоб. Нигде не учился, слушал только разговоры обитателей улиц, IQ — 190, но не каждый день. Родителей нет, воспитывался белками, ежами и волчьей стаей, обладает огромным мозгом, переваривает любую информацию — быстро, уверенно, часто точно. Хамоват (вина окружения, в котором рос), удивляется своим способностям, не очень доверяет, когда хвалишь, как будто взял способности взаймы.

GigaChat