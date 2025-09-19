Волшебство для всех: даром, без регистрации и СМС. ИИ-инструмент Upscayl — улучшаем фото и картинки

В фильмах о кулхацкерах и агентах ФБР периодически можно увидеть такую сцену: все сурово пялятся в монитор, на котором видно восемь пикселей, потом один говорит — «Сделай четче!» и спустя две секунды по дате на газете в километре от камеры эти ребята раскрывают дело. Смешно же? Раньше было смешно. А теперь так может каждый!

Показываю и рассказываю, как это сделать.

У многих хотя бы иногда возникает необходимость улучшить качество фотографии или какого-либо изображения? Фотографии из семейного архива из начала нулевых, где несколько цветных пикселей расположены в центре их нескольких чёрно-белых братьев. Классное изображение, которое дизайнер нашёл в Google и было бы круто показать его в качестве референса клиенту, но качество — боль и страдание.

Всё, ребята, сегодня эта проблема будет решена. Добро пожаловать в новую жизнь 😉

💡 Представляю вашему вниманию и рекомендую классный ИИ-инструмент Upscayl. Абсолютно бесплатен для персонального использования и бизнеса.

Как вы уже поняли, Upscayl — сервис (есть бесплатный тариф) и программа (open source, на секунду!) для увеличения разрешения изображений. После обработки изображения будут более чёткими и детализированным.

Где спасает:

Размытые личные фото и любые картинки.

Сильно сжатые изображения из интернета (соцсети, например).

Архивы старых фотографий.

Если вы — кулхацкер или агент ФБР — лучший выбор 😂.

🧠 Скачиваете программку, устанавливаете (Windows, Linux и macOS в наличии, есть и портабельная версия), запускаете — волшебная палочка для увеличения картинок готова!

💬 Ещё несколько слов о софте

Работает локально, без необходимости подключения к интернету и сторонним API, что гарантирует конфиденциальность.

Использует современные AI-алгоритмы (включая Real‑ESRGAN) для масштабирования изображений в несколько раз без потери качества.

В примере для обложки я взял фотографию портрета Пушкина, размер 256*256 px, увеличение одним проходом до 1280*1280 px. Результат налицо во всех смыслах!

Не побоюсь этих слов: лучший апскейлер, который я видел и тестировал. Пользуюсь уже почти год, рекомендовал многим людям, особенно довольны знакомые дизайнеры.

Так он ещё и бесплатный!

🔗 Сайт Upscayl: upscayl.org.

🔗 Репозиторий на GitHub: github.com/upscayl.

Пользуйтесь на здоровье 🤘🏻