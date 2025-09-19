Волшебство для всех: даром, без регистрации и СМС. ИИ-инструмент Upscayl — улучшаем фото и картинки
Показываю и рассказываю, как это сделать.
У многих хотя бы иногда возникает необходимость улучшить качество фотографии или какого-либо изображения? Фотографии из семейного архива из начала нулевых, где несколько цветных пикселей расположены в центре их нескольких чёрно-белых братьев. Классное изображение, которое дизайнер нашёл в Google и было бы круто показать его в качестве референса клиенту, но качество — боль и страдание.
Всё, ребята, сегодня эта проблема будет решена. Добро пожаловать в новую жизнь 😉
💡 Представляю вашему вниманию и рекомендую классный ИИ-инструмент Upscayl. Абсолютно бесплатен для персонального использования и бизнеса.
Как вы уже поняли, Upscayl — сервис (есть бесплатный тариф) и программа (open source, на секунду!) для увеличения разрешения изображений. После обработки изображения будут более чёткими и детализированным.
Где спасает:
Размытые личные фото и любые картинки.
Сильно сжатые изображения из интернета (соцсети, например).
Архивы старых фотографий.
Если вы — кулхацкер или агент ФБР — лучший выбор 😂.
🧠 Скачиваете программку, устанавливаете (Windows, Linux и macOS в наличии, есть и портабельная версия), запускаете — волшебная палочка для увеличения картинок готова!
💬 Ещё несколько слов о софте
Работает локально, без необходимости подключения к интернету и сторонним API, что гарантирует конфиденциальность.
Использует современные AI-алгоритмы (включая Real‑ESRGAN) для масштабирования изображений в несколько раз без потери качества.
В примере для обложки я взял фотографию портрета Пушкина, размер 256*256 px, увеличение одним проходом до 1280*1280 px. Результат налицо во всех смыслах!
Не побоюсь этих слов: лучший апскейлер, который я видел и тестировал. Пользуюсь уже почти год, рекомендовал многим людям, особенно довольны знакомые дизайнеры.
Так он ещё и бесплатный!
🔗 Сайт Upscayl: upscayl.org.
🔗 Репозиторий на GitHub: github.com/upscayl.
Пользуйтесь на здоровье 🤘🏻
