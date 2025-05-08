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Альберт Ханов
Индивидуальный предприниматель

Что грозит индивидуальному предпринимателя за обнал?

Мнение юриста.

В настоящее время за обнал (незаконное обналичивание денежных средств) ИПэшника могут привлечь к уголовной ответственности по следующим статьям Уголовного Кодекса РФ:

  • 171 «Незаконное предпринимательство»;

  • 172 «Незаконная банковская деятельность»;

  • 187 «Неправомерный оборот средств платежей»;

  • 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»;

  • 174.1 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

  • 199 «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов»;

  • 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.

Стоит учесть, что привлечь могут также и лиц, которые пользовались такими незаконными услугами.

Важно, что налоговики и правоохранительные органы должны доказать, что ИПэшник незаконно обналичивает денежные средства для третьих лиц.

Далеко не всегда подозрения и сомнения проверяющих обоснованы и правомерны. Они тоже могут ошибаться.

Однако, не всегда правоохранители и фискалы утруждают себя и собирают надлежащую доказательственную базу, подтверждающую обнал, т.к. сделать это непросто.

В нашей практике были случаи, когда мы практически разваливали такие дела, не допускали привлечения к ответственности из-за нарушений и незаконности обвинений.

Информации об авторе

Альберт Ханов

Альберт Ханов

Налоговый адвокат в ООО Ханов и партнёры

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