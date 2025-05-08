Что грозит индивидуальному предпринимателя за обнал?

В настоящее время за обнал (незаконное обналичивание денежных средств) ИПэшника могут привлечь к уголовной ответственности по следующим статьям Уголовного Кодекса РФ:

171 «Незаконное предпринимательство»;

172 «Незаконная банковская деятельность»;

187 «Неправомерный оборот средств платежей»;

174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»;

174.1 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

199 «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов»;

199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.

Стоит учесть, что привлечь могут также и лиц, которые пользовались такими незаконными услугами.

Важно, что налоговики и правоохранительные органы должны доказать, что ИПэшник незаконно обналичивает денежные средства для третьих лиц.

Далеко не всегда подозрения и сомнения проверяющих обоснованы и правомерны. Они тоже могут ошибаться.

Однако, не всегда правоохранители и фискалы утруждают себя и собирают надлежащую доказательственную базу, подтверждающую обнал, т.к. сделать это непросто.

В нашей практике были случаи, когда мы практически разваливали такие дела, не допускали привлечения к ответственности из-за нарушений и незаконности обвинений.