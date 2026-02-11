Налоговая проверка. Уголовные дела

Нередко, когда в Акте налоговой проверке (камеральной и выездной) инспекторы указывают множество своих догадок, предположений и домыслов, не неподтвержденных мероприятиями налогового контроля и надлежащими доказательствами.

Именно, такие недостоверные доказательства могут в дальнейшем являться основаниями и причинами для возбуждения уголовных дел (ст.159, 160 УК РФ и др.).

Например, налоговая проверка установила, что строительная компании, якобы, занималась выводом и обналичиванием денежных средств, что привело к нецелевому использованию бюджетных средств.

Подобные недоказанные проверяющими нарушения, в дальнейшем, становятся причиной для возбуждения (ошибочных) уголовных дел, гражданских исков и возможно банкротств.

Поэтому важно добиваться исключения таких неправомерных доказательств из актов и решений налоговых органов.

И наша практика подтверждает эффективность какой юридической защиты.

