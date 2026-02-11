Премиум +2 моб
🔴 Вебинар: Топ-5 трендов налоговых проверок в 2026 году →
Альберт Ханов
Налоговые проверки

Налоговая проверка. Уголовные дела

Нередко, когда в Акте налоговой проверке (камеральной и выездной) инспекторы указывают множество своих догадок, предположений и домыслов, не неподтвержденных мероприятиями налогового контроля и надлежащими доказательствами.

Именно, такие недостоверные доказательства могут в дальнейшем являться основаниями и причинами для возбуждения уголовных дел (ст.159, 160 УК РФ и др.).

Например, налоговая проверка установила, что строительная компании, якобы, занималась выводом и обналичиванием денежных средств, что привело к нецелевому использованию бюджетных средств.

Подобные недоказанные проверяющими нарушения, в дальнейшем, становятся причиной для возбуждения (ошибочных) уголовных дел, гражданских исков и возможно банкротств.

Поэтому важно добиваться исключения таких неправомерных доказательств из актов и решений налоговых органов.

И наша практика подтверждает эффективность какой юридической защиты.

💪 Вместе мы победим!

Наш телеграмм: https://t.me/Business_Legal_Defenceman

Информации об авторе

Альберт Ханов

Альберт Ханов

Налоговый адвокат в ООО Ханов и партнёры

26 подписчиков92 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Закон и бизнес | Онлайн услуги 24
Ликвидация бизнеса

Ликвидация ООО в 2026 году: пошаговая инструкция

Рано или поздно многие владельцы бизнеса сталкиваются с необходимостью закрыть свою компанию. Причины могут быть разные — от завершения проекта до экономической нецелесообразности дальнейшей деятельности. Если принято решение ликвидировать ООО добровольно, важно пройти процедуру правильно, чтобы избежать лишних проблем с налоговой инспекцией и возможных штрафов.

Ликвидация ООО в 2026 году: пошаговая инструкция

Начать дискуссию

ГлавнаяПодарки