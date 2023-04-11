Советы от экспертов: как не остаться без бизнеса в кризис, на чем экономить нельзя, про какие схемы забыть раз и навсегда

В подборке: какие ошибки не совершить в ведении бизнеса, куда лучше направить финансы и какие налоговые схемы опасны в 2023 году. А еще расскажем, куда ЦБ рекомендует вкладывать деньги малообеспеченным гражданам.

Возможно, вы пропустили эти материалы. Самые интересные и полезные посты первой недели апреля. Подборка редакции.

1. В России появится новый вид вклада – «социальный» Автор: o.pit-ranxigs Краткий и довольно спорный материал о том, что Центральный Банк придумал еще один вид вклада ― для малообеспеченных слоев населения. Сумма вклада 100 тыс руб. Ставка 8%. Тема увлекательная. Интересно, есть ли уже очередь из желающих положить деньги на депозит…

2. Топ ошибок на старте предпринимательства и в процессе ведения бизнеса. Как их исправить… Автор: Марат Самитов Короткое информативное видео про ТОП-ошибок, которые допускают начинающие и опытные предприниматели. Если без спойлеров, то отвечает на вопросы, что делать с маркетингом после 2022 года, как избежать проблем с поставщиками и стоит ли экономить на бухгалтере.

3. Документы при увольнении: что и как выдавать Автор: Александр42 Никогда не будет лишним напоминание о, казалось бы, простых вещах. Александр выпустил пост, который нужно добавить в закладки и пользоваться как чек-листом. Все документы, которые нужно предоставить работнику, со ссылками на законы ― незаменимый материал для бухгалтера и кадровика.

4. 6 расходов бизнеса, на которых нельзя экономить в кризис Автор: Иван Шестак Ивану в тандеме с Маратом Самитовым не было бы равных, если бы они строили бизнес вместе! Мы узнали уже о самых распространенных ошибках в ведении бизнеса, теперь прочитайте о том, на что нужно тратить деньги. Подробный материал о том, как управлять финансами компании в кризис и на чем не экономить чтобы избежать провала.