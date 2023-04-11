Советы от экспертов: как не остаться без бизнеса в кризис, на чем экономить нельзя, про какие схемы забыть раз и навсегда

Возможно, вы пропустили эти материалы. Самые интересные и полезные посты первой недели апреля. Подборка редакции.
1. В России появится новый вид вклада – «социальный»
Автор: o.pit-ranxigs
Краткий и довольно спорный материал о том, что Центральный Банк придумал еще один вид вклада ― для малообеспеченных слоев населения. Сумма вклада 100 тыс руб. Ставка 8%. Тема увлекательная. Интересно, есть ли уже очередь из желающих положить деньги на депозит…
2. Топ ошибок на старте предпринимательства и в процессе ведения бизнеса. Как их исправить…
Автор: Марат Самитов
Короткое информативное видео про ТОП-ошибок, которые допускают начинающие и опытные предприниматели. Если без спойлеров, то отвечает на вопросы, что делать с маркетингом после 2022 года, как избежать проблем с поставщиками и стоит ли экономить на бухгалтере.
3. Документы при увольнении: что и как выдавать
Автор: Александр42
Никогда не будет лишним напоминание о, казалось бы, простых вещах. Александр выпустил пост, который нужно добавить в закладки и пользоваться как чек-листом. Все документы, которые нужно предоставить работнику, со ссылками на законы ― незаменимый материал для бухгалтера и кадровика.
4. 6 расходов бизнеса, на которых нельзя экономить в кризис
Автор: Иван Шестак
Ивану в тандеме с Маратом Самитовым не было бы равных, если бы они строили бизнес вместе! Мы узнали уже о самых распространенных ошибках в ведении бизнеса, теперь прочитайте о том, на что нужно тратить деньги. Подробный материал о том, как управлять финансами компании в кризис и на чем не экономить чтобы избежать провала.
5. Налоговые схемы, которые опасно использовать в 2023 году
Автор: Светлана Беляева
Это практикум от Светланы в котором она отвечает на самые часто задаваемые вопросы: какие схемы опасны в 2023 году, как доказывается недобросовестность ИП. Кроме этого рассказывает о франшизе, чем она так популярна и как отличить ее от искусственного дробления бизнеса. Для собственников предприятий и для тех, кто задумывается о бизнесе. Эксперт делится судебной практикой и рассказывает как делать НЕ нужно.
Комментарии