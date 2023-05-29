Роструд напомнил о длинных выходных в июне. Как привлекать сотрудников к работе в выходные и как это оформить?

В июне россиян ждет короткая рабочая неделя. В честь Дня России, который отмечается 12 июня, отдыхать будем на один день дольше напоминает Роструд. А мы напомним, кого из сотрудников можно привлечь к работе в праздничные дни и как это грамотно оформить.

В этом году 12 июня выпадает на понедельник, выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня, включительно. Соответственно, рабочая неделя начнется со вторника, 13 июня, и продлится четыре дня, пишет Российская газета.

В Роструде напоминают работодателям, что если они собираются привлекает сотрудников к работе в эти день, то необходимо соблюсти ряд правил.

Когда сотрудников можно привлечь к работе в выходной день (ч. 1–3, 5 ст. 113 ТК):

если необходимо выполнить заранее непредвиденные работы, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем бесперебойное функционирование организации в целом или ее отдельных структурных подразделений.

в исключительных случаях, когда согласие работника на работу в выходной день не требуется (для предотвращения или устранения последствий производственной аварии, катастрофы, стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением ЧП, а также в других случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные

Привлечь сотрудников к работе в выходные и праздники можно только с их письменного согласия. Согласие должно быть оформлено письменно до начала выполнения работ. Составить его можно в произвольной форме. Это может быть, например, расписка работника о согласии работать в выходной на экземпляре уведомления или отдельный документ. Главное, чтобы четко было зафиксировано согласие работника выйти на работу в конкретный день, указаны его Ф.И.О. и подпись.

Кого вызвать на работы в праздники нельзя?

1. Беременных.

2. Инвалидов, если такая работа запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением (ч. 7 ст. 113 ТК).

3. Несовершеннолетних работников, кроме:

творческих работников или иных лиц, чья должность (профессия) предусмотрена перечнем профессий и должностей творческих работников (ст. 268 ТК);

спортсменов, порядок привлечения к работе в выходные дни которых установлен коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (ч. 3 ст. 348.8 ТК);

4. Женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, если такая работа запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением (ч. 7 ст. 113, ч. 2 ст. 259 ТК).

5. Матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 лет, если данная работа запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением (ч. 3 ст. 259 ТК).

Как оплатить работу в выходные и праздничные дни

Предусмотрено два варианта компенсации работы в выходные и праздничные дни: компания должна оплатить отработанный день либо в двойном размере, либо в одинарном с предоставлением дополнительного дня отдыха (ст. 153 ТК). Какой из вариантов компенсации получить, выбирает сам сотрудник.