Про подтверждение хозяйственных операций, попытку обмануть ФНС и Телеграм-каналы для бухгалтера

«Если люди улыбаются вам — значит, сегодня пятница». Не знаю, какой идиот придумал такую глупость, потому что пятница — самый тяжелый день на неделе. Добиваем текущие дела, планируем следующие, стараемся ничего не забыть и все везде успеть. Держитесь, скоро выходные. А пока посмотрите наш обзор хороших новостей за неделю.

Недавно наш постоянный пользователь Мирам в посте Отмучались. Завершилась весенняя сессия в Госдуме вспомнила русскую народную сказку «Как поп работницу нанимал». В которой поп рассказывал, какое житье у него будет легкое. Ага, вот в жизни, все точно также. При чем кроме депутатов у всех! Мы все и работники, и родители, и супруги, и кулинары, и специалисты по клинингу, и даже выгульщики собак (особенно в дождь — такой кайф🐶💦). И везде надо успеть, все сделать, никого не расстроить. Планка задрана до предела. И, вот читать, что наши чиновники такие молодцы, приняли аж 500 законов, устали и пошли на каникулы — как-то немного бесит. Фуу, написала и немного полегчало. Ну и пусть отдыхают, а мы с вами немного спокойно поработаем без них.

Фото с оф.сайта duma.gov.ru

Подготовили небольшой пятничный обзор, того, что происходило у нас в авторских блогах. Напомню, что свой выбор редакция делает на основе количества просмотров и комментарием. Также напомню, что любой пользователь может создать свой личный блог, собирать подписчиков и расширять свою аудиторию! Итак, поехали!

Пост Организация на УСН пыталась обмануть налоговую инспекцию на 18 млн рублей НДС. Бизнес и налоги собрал 2,4 тыс просмотров.

В своем видео Марат Самитов рассказал, как организация на упрощенной системе налогообложения пыталась обмануть налоговую на 18 миллионов рублей. И что из этого вышло. Спойлер — ничего хорошего.

Автор Наринэ Беглярова, как всегда, собрала много просмотров. Реальность хозяйственных операций не может быть подтверждена только наличием счета-фактуры прочитали 3,4 тыс раз.

В посте идет речь, о том, что суд ставит под сомнение возможность подтверждения реальности хозяйственных операций исключительно на основании счета-фактуры. И автор делиться выводом, что для подтверждения обоснованности заявленных вычетов по НДС (расходов по налогу на прибыль) налогоплательщик должен предоставить документы, соответствующие критериям, установленным в статьях 169, 171 и 252 Налогового кодекса, а также подтверждающие фактическое проведение операций.

Пост основателя «Клерк.ру» Бориса Мальцева — Телеграм-каналы и группы для бухгалтера, на которые нужно подписаться побил рекорды недели. Его прочитали 5,7 тыс раз. В своем посте автор рассказал про все сообщества бухгалтеров, поддерживаемые «Клерком». Давайте вспомним их еще раз. Это:

Твое лицо, когда узнал, сколько у Клерка сообществ

О том, как получать уведомления о новых сообщениях и лайках в Телеграме, можно узнать тут.