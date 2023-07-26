Отмучались. Завершилась весенняя сессия в Госдуме

За семь месяцев было принято 500 законов, из них 27 %, 136 законов, — социально ориентированные, а 334 закона, 68%, —прямого действия.
«О качестве нашей работы говорит количество законов прямого действия», — сказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Вспомним некоторые законопроекты, принятые Госдумой в первой половине 2023 года
Цифровой рубль. Создана основа для внедрения цифрового рубля и создания соответствующей электронной платформы. Российский рубль будет представлен в наличной, безналичной и цифровой форме. За ЦБ РФ закреплен статус оператора платформы цифрового рубля.
Налог на сверхприбыль. Установлен налог на сверхприбыль для крупных компаний, чья средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 год превысила 1 млрд рублей. Ставка составит 10%. Выплата будет носить разовый характер.
Кредитные каникулы. Всем гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, чей доход снизился более чем на 30%, предоставлено право на кредитные каникулы.
Запрет на смену пола. Введен запрет на медицинские вмешательства и лекарственные средства, направленные на смену пола человека.
Могучий русский. Принят закон о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов.
Школьников приучат к труду. В законе об образовании закреплена норма об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду.
Бездомные животные. Субъекты РФ получили право самостоятельно устанавливать правила обращения с бездомными животными, без учета требований федерального закона.
В армию с судимостью. Граждане, имеющие судимость, а также признанные ограниченно годными к военной службе, получили право заключать контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.
Призывной возраст. Верхняя граница призывного возраста срочной службы повышена с 27 до 30 лет при сохранении нижней границы на уровне 18 лет.
День победы. День окончания Второй мировой войны, который отмечают 3 сентября, переименован в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
А вам какой законопроект принятый или отклоненный в эту весеннюю сессию запомнился больше всего?
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