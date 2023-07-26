Отмучались. Завершилась весенняя сессия в Госдуме

За семь месяцев было принято 500 законов, из них 27 %, 136 законов, — социально ориентированные, а 334 закона, 68%, —прямого действия.

«О качестве нашей работы говорит количество законов прямого действия», — сказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Цифровой рубль. Создана основа для внедрения цифрового рубля и создания соответствующей электронной платформы. Российский рубль будет представлен в наличной, безналичной и цифровой форме. За ЦБ РФ закреплен статус оператора платформы цифрового рубля.

Налог на сверхприбыль. Установлен налог на сверхприбыль для крупных компаний, чья средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 год превысила 1 млрд рублей. Ставка составит 10%. Выплата будет носить разовый характер.

Кредитные каникулы. Всем гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, чей доход снизился более чем на 30%, предоставлено право на кредитные каникулы.

Запрет на смену пола. Введен запрет на медицинские вмешательства и лекарственные средства, направленные на смену пола человека.

Могучий русский. Принят закон о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов.

Школьников приучат к труду. В законе об образовании закреплена норма об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду.

Бездомные животные. Субъекты РФ получили право самостоятельно устанавливать правила обращения с бездомными животными, без учета требований федерального закона.

В армию с судимостью. Граждане, имеющие судимость, а также признанные ограниченно годными к военной службе, получили право заключать контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.

Призывной возраст. Верхняя граница призывного возраста срочной службы повышена с 27 до 30 лет при сохранении нижней границы на уровне 18 лет.