Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип nlukina
nlukina
Обзоры для бухгалтера

Про ЕНС, достойную зарплату, кровавые ошибки налогового консультанта и котиков

Упал, очнулся — гипс! Вот и у меня: села в понедельник за компьютер, очнулась, а уже пятница. Ничего не успела! Варенье не сварила, статью не написала, зато классно мы с вами пообщались на этой неделе. Пока я буду доделывать дела, посмотрите наш обзор хороших новостей за неделю.
63
Про ЕНС, достойную зарплату, кровавые ошибки налогового консультанта и котиков
это я смотрю на дела, которые надо сделать

Несмотря на период отпусков у нас в Трибуне было жарко, весело, и активно. Подготовили небольшой пятничный обзор, того, что происходило у нас в авторских блогах. Напомню, что свой выбор редакция делает на основе количества просмотров и комментарием. Также напомню, что любой пользователь может создать свой личный блог, собирать подписчиков и расширять свою аудиторию! Итак, поехали!

Видео-пост Налоговая будет автоматически списывать деньги граждан с Единого налогового счёта. Как это происходит собрал 6, 600 просмотров и 15 комментариев! Ничего себе! Но, с другой стороны, где есть нехорошее слово из трех букв, там всегда много читателей. В своем видео Марат Самитов рассказал, как ФНС будет автоматически списывать деньги граждан с Единого налогового счёта в счет уплаты налогов.

Мой пост Соцсети бомбит. Достоин ли мужчина с зарплатой в 35 тыс. руб. создавать семью или это полное дно собрал более скромные просмотры — 2, 900, но больше всего комментариев — 371. Коллеги, мы оттянулись по полной программе. Было классно, спасибо! Если кто-то не внес свою лепту — подключайтесь, еще не поздно, обсуждения (правда, кажется уже городов и мэров) все еще идут.

Бухгалтерия ада слушает опубликовала бомбический пост Пять кровавых ошибок налогового консультанта. Он собрал 2, 100 просмотров и 25 комментариев. В статье веселые адские девушки разобрали пять основных ошибок налогового консультанта, от бесплатных консультаций для близких до тонкостей общения с клиентами. Прочитав статью, вы узнайте, как избежать распространенных ловушек в профессии и не утратить душевное равновесие в процессе работы.

А еще Над.К рассказала о своей поездки на благотворительное мероприятие — Госпиталя дикой природы. Как прогулять работу в самый жаркий день лета. Только любителям котиков. Мероприятие проходило в Дома тигра поэтому в посте много прекрасных фотографий тигров и леопардов.

утащила из поста

Кажется ничего не забыла… А если забыла, пишите, напоминайте! Подписывайтесь на авторов, пишите комментарии, заводите свой блог! Всем отличных выходных!

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

56 подписчиков

Комментарии

2
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    51 минуту назад

    Борис МальцевКлерк

    У Нади офигенный пост про котиков ) 

    • Логотип nlukina
      nlukina 29 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      котики прекрасные!  И пост обалденный! 😍

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Поиск работы бухгалтеров

🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

5
Логотип Клерк
Клерк
Обзоры для бухгалтера

Личный кабинет налогоплательщика физлица. Инструкция / БухСтрим

Наконец-то подгрузилась вся верная информация в личных кабинетах налогоплательщиков физлиц, ИП и юрлиц. Мы решили начать рассказывать про личные кабинеты. И начнем с  проведения экскурсии по личному кабинету физического лица.

18
Логотип nlukina
nlukina
Работающие пенсионеры

Нужна помощь, коллеги! Как человеку в возрасте устроиться на работу

Коллеги, нам в редакцию пришло очень трогательное письмо от нашего пользователя. Хочу поделиться им с вами и может быть, вы что-то посоветуете тоже человеку. Очень хочется помочь!😢

Нужна помощь, коллеги! Как человеку в возрасте устроиться на работу
1
32
Логотип nlukina
nlukina
Обзоры для бухгалтера

Про ЕНС, достойную зарплату, кровавые ошибки налогового консультанта и котиков

Упал, очнулся — гипс! Вот и у меня: села в понедельник за компьютер, очнулась, а уже пятница. Ничего не успела! Варенье не сварила, статью не написала, зато классно мы с вами пообщались на этой неделе. Пока я буду доделывать дела, посмотрите наш обзор хороших новостей за неделю.

Про ЕНС, достойную зарплату, кровавые ошибки налогового консультанта и котиков
2
63
Логотип Комплаенс Решения
Комплаенс Решения
Дробление бизнеса

Абсолютный эксклюзив. Делимся статистикой по делам о дроблении бизнеса за 6 месяцев 2023 года и некоторыми выводами

Спойлер: дел по дроблению стало больше, но и выигрывать налогоплательщики стали чаще. А лидером по делам о дроблении стала Москва.

Абсолютный эксклюзив. Делимся статистикой по делам о дроблении бизнеса за 6 месяцев 2023 года и некоторыми выводами
58
Логотип Клерк
Клерк
НДС

Рассказываем, что изменили в НДС в 2023 году и как с этим работать без нервотрепки

Узнаете, когда сдавать отчетность по НДС, платить налог, возмещать НДС. Ну и напомним о типичных ошибках в декларациях по налогу на добавленную стоимость.

Рассказываем, что изменили в НДС в 2023 году и как с этим работать без нервотрепки
2,6 тыс.
Логотип Action Digital School
Action Digital School

Как устроена система 1С: обзор для начинающих бухгалтеров

Бухгалтерия у многих ассоциируется с «1С», и неспроста. Работа специалиста во многих компаниях происходит в непосредственном контакте с ПО «1С». Поэтому бухгалтер  должен быть хорошо знаком с платформой «1С» и ее особенностями. Эксперты Action Digital School дали краткий обзор об устройстве ПО, а еще открыли секрет названия «1С»!

Как устроена система 1С: обзор для начинающих бухгалтеров
87
Читать еще