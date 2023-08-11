Про ЕНС, достойную зарплату, кровавые ошибки налогового консультанта и котиков

Упал, очнулся — гипс! Вот и у меня: села в понедельник за компьютер, очнулась, а уже пятница. Ничего не успела! Варенье не сварила, статью не написала, зато классно мы с вами пообщались на этой неделе. Пока я буду доделывать дела, посмотрите наш обзор хороших новостей за неделю.

это я смотрю на дела, которые надо сделать

Несмотря на период отпусков у нас в Трибуне было жарко, весело, и активно. Подготовили небольшой пятничный обзор, того, что происходило у нас в авторских блогах. Напомню, что свой выбор редакция делает на основе количества просмотров и комментарием. Также напомню, что любой пользователь может создать свой личный блог, собирать подписчиков и расширять свою аудиторию! Итак, поехали!

Видео-пост Налоговая будет автоматически списывать деньги граждан с Единого налогового счёта. Как это происходит собрал 6, 600 просмотров и 15 комментариев! Ничего себе! Но, с другой стороны, где есть нехорошее слово из трех букв, там всегда много читателей. В своем видео Марат Самитов рассказал, как ФНС будет автоматически списывать деньги граждан с Единого налогового счёта в счет уплаты налогов.

Мой пост Соцсети бомбит. Достоин ли мужчина с зарплатой в 35 тыс. руб. создавать семью или это полное дно собрал более скромные просмотры — 2, 900, но больше всего комментариев — 371. Коллеги, мы оттянулись по полной программе. Было классно, спасибо! Если кто-то не внес свою лепту — подключайтесь, еще не поздно, обсуждения (правда, кажется уже городов и мэров) все еще идут.

Бухгалтерия ада слушает опубликовала бомбический пост Пять кровавых ошибок налогового консультанта. Он собрал 2, 100 просмотров и 25 комментариев. В статье веселые адские девушки разобрали пять основных ошибок налогового консультанта, от бесплатных консультаций для близких до тонкостей общения с клиентами. Прочитав статью, вы узнайте, как избежать распространенных ловушек в профессии и не утратить душевное равновесие в процессе работы.

А еще Над.К рассказала о своей поездки на благотворительное мероприятие — Госпиталя дикой природы. Как прогулять работу в самый жаркий день лета. Только любителям котиков. Мероприятие проходило в Дома тигра поэтому в посте много прекрасных фотографий тигров и леопардов.

утащила из поста