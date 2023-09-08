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  • Про «поворотные» дела ВС, панд-бухгалтеров, «Клерк» в ВУЗе и вебинары. О чем говорили в Трибуне на этой неделе?
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Обзоры для бухгалтера

Про «поворотные» дела ВС, панд-бухгалтеров, «Клерк» в ВУЗе и вебинары. О чем говорили в Трибуне на этой неделе?

Первая полноценная рабочая неделя осени подходит к концу. В столице начались дожди, немного грустно. А знаете где всегда весело? Правильно, в Трибуне! У нас на этой неделе было много всего интересного. Подготовили небольшой обзор самого-самого.
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Про «поворотные» дела ВС, панд-бухгалтеров, «Клерк» в ВУЗе и вебинары. О чем говорили в Трибуне на этой неделе?
The X-Files

Подготовили небольшой пятничный обзор, того, что происходило у нас в блогах. Напомню, что любой пользователь может создать свой личный блог, собирать подписчиков и расширять свою аудиторию! Итак, поехали!

Самый просматриваемый пост — Депутаты предложили закрыть все микрофинансовые организации и начать выдавать социальные займы под 5%. Его читали 6.100 раз! Сергей Миронов заявил, что МФО занимаются «хищническим ростовщичеством» и загоняют людей в долговую яму. Поэтому их надо запретить, вместо них банки с госучастием будут выдавать социальные займы под минимальный процент. Даже главред «Клерка» удивилась такому предложению.

У поста 11 новых решений высших судов налоговики взяли на вооружение. Обзор судебной практики уже 3.200 просмотров! Автор рассказала, что ФНС России направила в нижестоящие налоговые органы «Обзор правовых позиций Конституционного и Верховного Судов РФ по вопросам налогообложения за II квартал 2023 года». И посоветовала взять их на вооружение и налогоплательщикам, так как среди них есть и «поворотные» дела.

Как вам новость? Россияне могут остаться без налоговых вычетов при покупке квартиры. Пост прочитали 1500 раз. Минстрой оценит, нужно ли сохранять в стране налоговые вычеты на покупку жилья. Ведомство уже утвердило методику оценки эффективности налоговых вычетов. На ее основе власти будут делать выводы, нужна ли в дальнейшем эта налоговая льгота или же адресные субсидии нуждающимся более эффективны. В статье также есть подробная инструкция как получить имущественный вычет сейчас.

Пользователи подключились к обсуждению новости
или совсем не угостить

Самый обсуждаемый пост недели — Женщины против, мужчины за. Мужчины хотят, чтобы государство начало регулировать вопрос абортов. Наговорили 149 комментариев, прочитали 1200. В посте обсуждают новость о том, что российское общество склоняется к позиции, что государство должно регулировать вопрос абортов, по результатам опроса, большинство мужчин поддерживает эту идею. Надо отдать нашим пользователям-мужчинам должное, у нас самые адекватные, милые и корректные клерки👑 Всего один резкий и грубый комментарий на всю ветку обсуждений. Кстати, автору этого комментария тут же прилетела ответочка.

клерки жгут!😂

С 1 октября серьезно измениться система отчетности по воинскому учету.😱 Некоторые штрафы отменят, зато введут другие. В посте мы сделали обзор самых важных и самых востребованных на данный момент вебинаров. Которые помогут вам подготовиться к поправкам уже сейчас. Вот некоторые из них:

👀Изменения в НК РФ

💣Обо всех изменениях в учете и налогах 2023-2024 поговорим на вебинаре «Подготовка к отчетности за 9 месяцев. Все изменения в учете и налогах 2023-2024. Мастер-класс от топ-лектора». Вебинар состоится 14 сентября в 11:00 по Москве.

Спикер вебинара Эльвира Митюкова, к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар».

Купить вебинар с выгодой до до 69 % всего за 599₽ вместо ₽1 950 ₽ можно прямо тут. 👇👇👇

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🙀Налоговые проверки

🔎Обсудить основные налоговые риски, с которыми сталкиваются предприятия МСП, и, самое главное — как их успешно избегать можно на вебинаре «Топ налоговых претензий к МСП: как защищаться». Вебинар состоится 15 сентября в 11:00 по Москве. Спикер вебинара Дмитрий Анищенко, налоговый адвокат, преподаватель МГУ им. Ломоносова.

Купить вебинар с выгодой до до 79 % всего за 399 ₽ вместо ₽1 950 ₽ можно прямо тут. 👇👇👇

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❤️ Главная новость недели! «Клерк» теперь изучают в ВУЗе💥💥💥 Кубанский государственный университет добавил в свою программу лекции о нашем любимом «Клерке»! Послушать лекцию смогут учащиеся по направлению «Экономика» по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Именно у них есть в программе предмет «Профессиональные компьютерные программы», где будут рассказывать о нашем портале.

А знаете как мы узнали об этом? Нашей потрясающей Елене Ярушкиной позвонили из университета и пригласили рассказать про наш сайт студентам. Вот так! Так что она вспомнит свое преподавательское прошлое и пойдет на пару как доцент⏰

Обсуждают новости и пользователи и редакция.

Возможно, что студенты КубГУ еще будут задавать нам с вами вопросы. Готовьтесь, коллеги!

Пост про бухгалтеров-панд Синяки под глазами. Почему бухгалтеры иногда похожи на панд? 🐼 Хочется выглядеть молодыми, бодрыми и свежими, но порой синяки под глазами (или мешки!) портят внешний вид. И вот именно тогда начинаешь выглядеть старше, чем есть на самом деле👀 Почему возникают синяки под глазами, рассказал дерматолог DocMed Наталия Сирмайс. Под постом обсуждали панд, пыжиков, собачек и кто какие морщинки хочет🤣

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Вот такая у нас веселая неделя! Кажется ничего не забыла… А если забыла, пишите, напоминайте! Подписывайтесь на авторов, пишите комментарии, заводите свой блог! Всем отличных выходных!

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

75 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Про «поворотные» дела ВС, панд-бухгалтеров, «Клерк» в ВУЗе и вебинары. О чем говорили в Трибуне на этой неделе?

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    Про «поворотные» дела ВС, панд-бухгалтеров, «Клерк» в ВУЗе и вебинары. О чем говорили в Трибуне на этой неделе?
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