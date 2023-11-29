❗️Как платить НДФЛ, взносы и сдавать отчетность по зарплате за декабрь. Забирайте табличку

По зарплате декабря у бухгалтеров ежегодно возникают вопросы, так как после окончания месяца идет большая череда праздников. Чтобы ничего не забыть мы составили табличку, в которой указали все сроки оплаты налогов и сдачи отчетности.

Зарплату надо платить не реже двух раз в месяц (каждые полмесяца). Не забудьте, что зарплата декабря, выплаченная в январе, является доходом января со всеми вытекающими от 09.11.2022 № БС-4-11/15099@.

НДФЛ с этой зарплаты будет исчислен в январе, отражен в 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года (как в 1-ом, так и во 2-ом разделе), отражен в справках о доходах за 2024 год.

В табличке вы найдете сроки начисления, уплаты НДФЛ и взносов с зарплаты за декабрь 2023 года. А также сроки сдачи 6-НДФЛ, РСВ и ЕФС-1.

❗Последние изменения в законодательстве по ЕФС-1. При изменении срока трудового договора надо будет сдавать форму ЕФС-1. Сейчас в форме ЕФС-1 при приеме нового сотрудника на работу никак не фиксируется срок трудового договора. Но скоро появятся новые коды, в том числе, для срочных договоров. Причем при трансформации срочного договора в бессрочный тоже надо будет сдавать подраздел 1.1 формы ЕФС-1. Аналогично надо будет сдавать ЕФС-1 с переводом, если сотрудник ушел на дистанционку или вышел обратно в офис.

Уточнить все подробности вы сможете у Елены Пономаревой — эксперта по трудовым отношениям, консультанта по управлению, преподавателя и руководителя образовательного центра. Она расскажет о новых сроках и формах извещений, об отчетностях в военкомат и про все изменения в трудовом законодательстве 5 декабря в Москве на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! Вы сможете за один день найти ответы на самые наболевшие вопросы и разобраться в предстоящих изменениях 2024 года.

Как платить НДФЛ, взносы и сдавать отчетность по зарплате за декабрь

Налог/отчетность с зарплаты Сроки Пояснения НДФЛ 28 декабря Срок уплаты зависит от периода удержания НДФЛ (п. 4, 6 ст. 226 НК) с 23 ноября по 22 декабря с 23 по 29 декабря 29 декабря с 1 по 22 января 29 января Страховые взносы 29 января Взносы с зарплаты за декабрь надо начислить в декабре, перечислить в январе На травматизм 15 января Взносы на травматизм с зарплаты за декабрь надо начислить в декабре, перечислить в январе Отчетность Уведомления Срок подачи уведомления по НДФЛ зависит от периода удержания налога. Уведомление по взносам за декабрь можно не подавать с 23 ноября по 22 декабря 25 декабря с 23 по 29 декабря 29 декабря с 1 по 22 января 25 января 6-НДФЛ с 23 ноября по 22 декабря 26 февраля Заполните разделы 1 и 2 расчета 6-НДФЛ за 2023 год + справку о доходах с 23 по 29 декабря с 1 по 22 января 25 апреля Зарплату отразите в разделах 1 и 2 расчета 6-НДФЛ за I квартал 2024 года + справку о доходах ЕФС-1 25 января Раздел 2 формы ЕФС-1 РСВ 25 января по форме КНД 1151111, которая утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@

Часто возникает вопрос: законно ли устанавливать срок выплаты зарплаты на последний день месяца? Роструд считает, что выплачивать зарплату за месяц в последний рабочий день месяца не совсем корректно, поскольку она должна выплачиваться по окончании того периода, за который она начислена, а не в крайний его день. В то же время заметим, что запрета на выдачу работникам зарплаты в последний день месяца в ТК РФ нет.

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