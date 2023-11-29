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НДФЛ

❗️Как платить НДФЛ, взносы и сдавать отчетность по зарплате за декабрь. Забирайте табличку

По зарплате декабря у бухгалтеров ежегодно возникают вопросы, так как после окончания месяца идет большая череда праздников. Чтобы ничего не забыть мы составили табличку, в которой указали все сроки оплаты налогов и сдачи отчетности.
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❗️Как платить НДФЛ, взносы и сдавать отчетность по зарплате за декабрь. Забирайте табличку
Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк

Зарплату надо платить не реже двух раз в месяц (каждые полмесяца). Не забудьте, что зарплата декабря, выплаченная в январе, является доходом января со всеми вытекающими от 09.11.2022 № БС-4-11/15099@.

НДФЛ с этой зарплаты будет исчислен в январе, отражен в 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года (как в 1-ом, так и во 2-ом разделе), отражен в справках о доходах за 2024 год.

В табличке вы найдете сроки начисления, уплаты НДФЛ и взносов с зарплаты за декабрь 2023 года. А также сроки сдачи 6-НДФЛ, РСВ и ЕФС-1.

❗Последние изменения в законодательстве по ЕФС-1. При изменении срока трудового договора надо будет сдавать форму ЕФС-1. Сейчас в форме ЕФС-1 при приеме нового сотрудника на работу никак не фиксируется срок трудового договора. Но скоро появятся новые коды, в том числе, для срочных договоров. Причем при трансформации срочного договора в бессрочный тоже надо будет сдавать подраздел 1.1 формы ЕФС-1. Аналогично надо будет сдавать ЕФС-1 с переводом, если сотрудник ушел на дистанционку или вышел обратно в офис.

Уточнить все подробности вы сможете у Елены Пономаревой — эксперта по трудовым отношениям, консультанта по управлению, преподавателя и руководителя образовательного центра. Она расскажет о новых сроках и формах извещений, об отчетностях в военкомат и про все изменения в трудовом законодательстве 5 декабря в Москве на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! Вы сможете за один день найти ответы на самые наболевшие вопросы и разобраться в предстоящих изменениях 2024 года.

Как платить НДФЛ, взносы и сдавать отчетность по зарплате за декабрь

Налог/отчетность с зарплаты

Сроки

Пояснения

НДФЛ

28 декабря

Срок уплаты зависит от периода удержания НДФЛ (п. 4, 6 ст. 226 НК)

с 23 ноября по 22 декабря

с 23 по 29 декабря

29 декабря

с 1 по 22 января

29 января

Страховые взносы

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Взносы с зарплаты за декабрь надо начислить в декабре, перечислить в январе 

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Отчетность

Уведомления

Срок подачи уведомления по НДФЛ зависит от периода удержания налога. Уведомление по взносам за декабрь можно не подавать

с 23 ноября по 22 декабря

25 декабря

с 23 по 29 декабря

29 декабря

с 1 по 22 января

25 января

6-НДФЛ

с 23 ноября по 22 декабря

26 февраля

Заполните разделы 1 и 2 расчета 6-НДФЛ за 2023 год + справку о доходах

с 23 по 29 декабря

с 1 по 22 января

25 апреля

Зарплату отразите в разделах 1 и 2 расчета 6-НДФЛ за I квартал 2024 года + справку о доходах

ЕФС-1

25 января

Раздел 2 формы ЕФС-1

РСВ

25 января

по форме КНД 1151111, которая утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@

Часто возникает вопрос: законно ли устанавливать срок выплаты зарплаты на последний день месяца? Роструд считает, что выплачивать зарплату за месяц в последний рабочий день месяца не совсем корректно, поскольку она должна выплачиваться по окончании того периода, за который она начислена, а не в крайний его день. В то же время заметим, что запрета на выдачу работникам зарплаты в последний день месяца в ТК РФ нет.

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Комментарии

2
  • Логотип Королева
    Королева 57 минут назад

    Королевская

    НДФЛ с этой зарплаты будет исчислен в январе, отражен в 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года (как в 1-ом, так и во 2-ом разделе), отражен в справках о доходах за 2023 год.

    чегой-то за 2023-то ???

    • Логотип nlukina
      nlukina
      53 минуты назад

      Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

      это кто-то (я) живет еще в 2022 году

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