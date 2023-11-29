❗️Как платить НДФЛ, взносы и сдавать отчетность по зарплате за декабрь. Забирайте табличку

Зарплату надо платить не реже двух раз в месяц (каждые полмесяца). Не забудьте, что зарплата декабря, выплаченная в январе, является доходом января со всеми вытекающими от 09.11.2022 № БС-4-11/15099@.
НДФЛ с этой зарплаты будет исчислен в январе, отражен в 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года (как в 1-ом, так и во 2-ом разделе), отражен в справках о доходах за 2024 год.
В табличке вы найдете сроки начисления, уплаты НДФЛ и взносов с зарплаты за декабрь 2023 года. А также сроки сдачи 6-НДФЛ, РСВ и ЕФС-1.
❗Последние изменения в законодательстве по ЕФС-1. При изменении срока трудового договора надо будет сдавать форму ЕФС-1. Сейчас в форме ЕФС-1 при приеме нового сотрудника на работу никак не фиксируется срок трудового договора. Но скоро появятся новые коды, в том числе, для срочных договоров. Причем при трансформации срочного договора в бессрочный тоже надо будет сдавать подраздел 1.1 формы ЕФС-1. Аналогично надо будет сдавать ЕФС-1 с переводом, если сотрудник ушел на дистанционку или вышел обратно в офис.
Уточнить все подробности вы сможете у Елены Пономаревой — эксперта по трудовым отношениям, консультанта по управлению, преподавателя и руководителя образовательного центра. Она расскажет о новых сроках и формах извещений, об отчетностях в военкомат и про все изменения в трудовом законодательстве 5 декабря в Москве на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! Вы сможете за один день найти ответы на самые наболевшие вопросы и разобраться в предстоящих изменениях 2024 года.
Как платить НДФЛ, взносы и сдавать отчетность по зарплате за декабрь
Налог/отчетность с зарплаты
Сроки
Пояснения
НДФЛ
28 декабря
Срок уплаты зависит от периода удержания НДФЛ (п. 4, 6 ст. 226 НК)
с 23 ноября по 22 декабря
с 23 по 29 декабря
29 декабря
с 1 по 22 января
29 января
Страховые взносы
29 января
Взносы с зарплаты за декабрь надо начислить в декабре, перечислить в январе
На травматизм
15 января
Взносы на травматизм с зарплаты за декабрь надо начислить в декабре, перечислить в январе
Отчетность
Уведомления
Срок подачи уведомления по НДФЛ зависит от периода удержания налога. Уведомление по взносам за декабрь можно не подавать
с 23 ноября по 22 декабря
25 декабря
с 23 по 29 декабря
29 декабря
с 1 по 22 января
25 января
6-НДФЛ
с 23 ноября по 22 декабря
26 февраля
Заполните разделы 1 и 2 расчета 6-НДФЛ за 2023 год + справку о доходах
с 23 по 29 декабря
с 1 по 22 января
25 апреля
Зарплату отразите в разделах 1 и 2 расчета 6-НДФЛ за I квартал 2024 года + справку о доходах
ЕФС-1
25 января
Раздел 2 формы ЕФС-1
РСВ
25 января
по форме КНД 1151111, которая утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@
Часто возникает вопрос: законно ли устанавливать срок выплаты зарплаты на последний день месяца? Роструд считает, что выплачивать зарплату за месяц в последний рабочий день месяца не совсем корректно, поскольку она должна выплачиваться по окончании того периода, за который она начислена, а не в крайний его день. В то же время заметим, что запрета на выдачу работникам зарплаты в последний день месяца в ТК РФ нет.
🔥Приглашаем обсудить самые горячие темы на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»!
II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!
Место проведения: г. Москва, Берсеневская набережная, дом 6, стр. 3 «Красный октябрь».
«Клерк» собрал для вас все самое полезное в одном месте. Приходите на мероприятие вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф, куда добавили второй билет за полцены.
Проведите этот день вместе с нами!
Коллеги, у кого-нибудь уже появилось мандаринно-новогоднее настроение?
Комментарии2
Королевская
чегой-то за 2023-то ???
Наталияшеф-редакторКлерк.Ру
это кто-то (я) живет еще в 2022 году