Полный игнор. Работникам разрешат игнорировать звонки от начальства в нерабочее время

На законодательном уровне решили прописать, что работник тоже человек. А точнее, что работник может не отвечать на звонки и сообщения от руководства в свои выходные и нерабочее время, а работодатели не смогут их за это штрафовать.

Законотворцы пришли к выводу, что работодатели часто нарушают трудовые права своих подчиненных. Поэтому решили написать законопроект, который дает право сотрудникам игнорировать звонки от начальства в нерабочее время при этом, не опасаясь никаких санкций со тороны руководства. В свою очередь руководство, за такое нарушение личного времени подчиненных будет ждать наказание в виде штрафов. Этот закон призван помочь восстановить баланс между работой и личной жизнью, и остудить рабочий пыл начальников.

Законопроект носит кодовое название «Право на отключение». В проекте пропишут, что никаких санкций со стороны компании за такой игнор не последует.

Профсоюзы во многих странах мира обращают внимание на несоблюдение норм трудового законодательства. От работников зачастую требуют быть «на связи» 24/7, и те вынуждены брать мобильный и ноутбук в отпуск, на дачу, на море. Люди читают рабочую почту и просматривают документы по дороге на работу и домой, в общественном транспорте, хотя эта работа никак не оплачивается и не учитывается. Благодаря нововведению сотрудникам больше не придется фактически работать сверхурочно без оплаты.

Похожие законы уже существуют во Франции, Бельгии, Испании и других стран ЕС, где подобные поправки были внесены ранее. Некоторые компании уже давно практикуют «право на отключение» например, в BMW и Lidl сотрудникам отключают доступ к рабочей почте после 18:00.

По мнению правительства, подобная правовая норма защитит права работников и поможет им соблюдать баланс между личной жизнью и работой. Большинство чиновников заранее заявили о том, что поддержат этот законопроект.

А теперь плохая новость. Речь идет о далекой Австралии. Простите, если немного разочаровали вас, но будем надеется, что и наши чиновники придут когда-нибудь к выводу, что в России тоже нужно защищать права работников подобным образом. А пока мы будем довольствоваться ст. 106 ТК, согласно которой работник освобождается от трудовых обязанностей в нерабочее время и может использовать его по своему усмотрению, в том числе отключать телефон.

Расскажите, часто ли вам приходится работать в выходной день? Часто ли вам пишет и звонит ваше руководство в неурочное время? Делали ли вы когда-нибудь вид, что «не слышали» звонка или «не заметили» сообщение от руководства? И нужен ли нам новый закон, защищающий права работников?