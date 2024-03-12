Вам грозит увольнение. Как распознать намерение начальства попрощаться с вами

На какие тревожные звоночки бухгалтеру обратить внимание, чтобы скрытое увольнение не стало неожиданность? Как сохранить работу, если гендир решил уволить вас без причины? Куда идти в суд или трудовую инспекцию? Подготовили для вас инструкции, которые помогут сохранить работу или уйти на своих условиях.

5 признаков того, что ваш босс хочет, чтобы вы ушли

Вас игнорируют. Раньше вы были постоянно нужны и должны были быть постоянно на связи. Но, внезапно босс перестал вам давать срочные поручения или передает какие-то свои пожелания через других сотрудников. Некоторые начальники могут даже перестать здороваться с вами и избегают зрительного контакта. Вас больше не приглашают на важные встречи. Начальник постоянно переносит встречи с вами или больше не приглашает на совещания, на которых вы раньше всегда присутствовали. Вас больше не посвящают в какие-то важные обновления или изменения по текущему проекту. Теперь все новости вы узнаете исключительно от коллег, а не от руководства. Вас больше не просят поделиться мудростью или решением какой-то проблемы по вашему участку работы. Вы словно человек-невидимка, ваша роль была отдана кому-то другому в бухгалтерии, и вас медленно отодвигают в сторону. Ваши преференции отменили. Не важно что это было: приход в офис в 11:00, а не в 9:00 или бесплатное парковочное место. Никаких поощрений больше нет. Ваши достижения присваивают кому-то другому. За все ваши усилия, достижения и хорошие идеи получает похвалу кто-то другой. А раньше вас всегда хвалили за отличную работу.

Поступки босса, которых стоит опасаться

Недобросовестные работодатели могут попытаться изжить вас. Он не сообщает вам о своем желании уволить вас, но при этом создает условия, при которых вы «сами» решите уйти. Возможные варианты.

Поступок 1

Например, начальник дает письменное распоряжение, которые невозможно выполнить. Раньше вы получали все распоряжения и «хотелки» от руководства в устной форме. А теперь получили письменное распоряжение, в котором задач больше, чем вы объективно можете выполнить за установленный срок. Это верный признак того, что от вас хотят избавиться. Если вы не справитесь с заданием, то у руководства будет документ, который подтвердит в суде, что вы не справляетесь с работой.

Поступок 2

Вам делают публичные замечания или даже объявили о дисциплинарном взыскание. Любое ваше решение подвергают сомнениям и критики. Все ваши действия вызывают у начальство нескрываемое недовольство. Если такие манипуляции на вас не действуют, то босс, чтобы от вас избавиться, может объявлять дисциплинарные взыскания, ст. 192 ТК. Таким образом подталкивая вас написать заявление об увольнении. Кстати, такое принуждение незаконно. Именно так решил суд в определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 05.04.2021 № 5-КГПР20-165-К2.

❗️Важно. Просите у руководство заверенные копии приказов о взысканиях.

Действия, которые помогут защитить ваши права

Понимаем, что в таких условиях работать некомфортно, но не всегда надо сразу уходить. Можно попытаться переждать волну, может быть это все ретроградный меркурий и босса скоро «отпустит». Но, в любом случае надо понимать, как защитить свою репутацию.

💡Внимательно изучите свой договор, должностную инструкцию и ЛНА. Там должны быть прописаны все ваши обязанности. Например, если там не прописано, что вы обязаны вести воинский учет, то вы его вести и не должны. И заставить вас его вести не могут.

❌Если вы выполняете больше обязанностей, чем прописано в вашей инструкции, то наказать могут лишь зха те, что указы в ЛНА. За «добровольно-обязательные», которые не прописаны никаких взысканий быть не может. Трудовой кодекс запрещает требовать, чтобы вы выполняли работу, о которой не было письменной договоренности (ст. 60 ТК).

Поэтому, дисциплинарное взыскание и последующее потенциальное увольнение за работу, которой не было в договоре, можно будет оспорить в суде.

💡Жалуйтесь в государственную инспекцию труда. Если вы столкнулись с Поступком 1 или с Поступком 2, которые мы перечислили выше, то ждать взысканий и увольнения не стоит. Вас вынуждают уволиться. Об этом стоит сообщить в ГИТ. Сделать это можно через их портал Онлайнинспекция.рф. Инспектор пришлет работодателю предостережение. Обычно, оно хорошо приводит босса «в себя».

💡Обращайтесь в суд. Если ситуация зашла слишком далеко и вас все же уволили, обращайтесь в суд. В последние годы судебная практика по делам об увольнении изменилась. Государство официально заявляло, что следит за рынком труда, и к увольнения относятся очень внимательно. Если раньше, суды часто были на стороне компаний, то теперь судьи все чаще и чаще выносят решения в пользу работника.

❗️Важно. Заранее собирайте все доказательства того, что до увольнения на вас давили и вынуждали уволиться. Собирайте все письменные задания и переписку. Пройдите курс профессиональной переподготовки Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП, чтобы знать, какие увольнения правомерны, а какие компания проиграет в суде. Авторы нашего курса работают кадровыми консультантами, в тесном контакте с трудовыми инспекторами и судьями. Они научат вас составлять документы в соответствии с требованиями ТК, вести кадровый учет, рассчитывать зарплату, а также компенсации за работу в выходные и праздничные дни.

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А вы когда-нибудь сталкивались с подобными ситуациями? Или может быть наблюдали их со стороны? Стали бы вы цепляться за работу, где босс-тиран? Пишите в комментариях, делитесь историями и мнениями!