Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах

«Клерк» запустил беспрецедентную акцию! Мы будем раз в месяц выпускать пост самопиара, где в комментариях разрешено все! (в рамках законодательства😂). Посмотреть предыдущие посты можно тут, тут и тут. Для вашего удобства создали новый тег #самопиар.
Как вы знаете, в Трибуне запрещена любая реклама. Но! Только не в этом посте. Под этим постом в комментариях вы может рассказывать о себе, давать ссылки, контакты, рекламировать свои услуги и работу. Делиться успешными проектами и задумками. И все это абсолютно бесплатно!
Что это даст?
Наша новая рубрика поможет найти заказчика, работу, коллегу.
Это возможность получить фидбек по своему продукту.
Даст возможность обсудить вопрос с профессионалами в нужной области.
Возможно, описанный пример коллег мотивирует вас пройти обучение, курс повышения квалификации или даже найти работу мечты.
⭐ Расскажите о себе в таком стиле:
🧰 Как вас зовут.
🧰 Кто вы по профессии.
🧰 Расскажите про ваш продукт или услугу, которую хотите пропиарить.
🧰 Про самый свой большой успех.
🧰 Дайте на себя (соцсети/сайт) или на свое портфолио ссылку.
Рассказал о себе? Скинь ссылку другу❗
И обязательно ставьте ❤ этой публикации — это важно для продвижения ее на «Клерке» и для просмотров ваших комментариев
На комментарий под постом времени нужно немного, а результат — бомба💣
Комментарии12
Давненько не было такой рубрики😉
Да, но за пару месяцев к нам пришло больше 30 новых авторов, так что надо обновить информацию)) Опять же у наших "старых" авторов могло что-то измениться - например, кто-то повысил квалификацию или прошел какой-то курс, а может быть сменил работу или даже открыл свое дело.
а разве блог не меняется, если человек меняет сферу деятельности? Наверно, мы бы заметили)
А как мы заметим это? Например, человек был бухгалтером, а перешел в Аналитику 1с, но продолжает писать про проводки или уведомления НДФЛ
Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.
Комплексный подход от Excel до Стратегических сессий🚀
Телеграмм для связи.
Коллеги, самопиаримся! Рассказываем о себе, о своей компании, своих навыках, предлагаем услуги! Сегодня в Трибуне можно все!!!
День открытой Трибуны😉 А-ля день открытых дверей
У нас аттракцион невиданной щедрости))
главное не пропустить возможность!
Это можно жизненным слоганом сделать😉Важно что-то делать для появления этих самых возможностей🚀
Картинка непонятная к посту🤔Может в таком формате?
у нас красная дорошка)) Правда в скан))