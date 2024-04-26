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Наталия Лукина
Интервью

Я руководитель, который никогда не уйдет от микроменеджмента, плохо это или хорошо. Интервью с Мариной Снеговской

Издатель «Клерка» Марина Снеговская рассказала о работе редакции, о том, чем не может пожертвовать «Клерк» и причем тут вечная гонка.
Я руководитель, который никогда не уйдет от микроменеджмента, плохо это или хорошо. Интервью с Мариной Снеговской
Марина Снеговская, издатель «Клерка»

Марина Снеговская — издатель «Клерка». Пять лет Марина была главным редактором «Клерка», а в 2022 году стала его издателем. Она знает все про работу в условиях цейтнота и грамотную мотивацию команды.

— Марина, у «Клерка» большой и красивый офис в центре Краснодара, а почему вся редакция «Клерка» на удаленке?

Честно? В первую очередь, потому что я работаю на удаленке, мне удобнее работать с людьми, которые разделяют мой ритм и привычки. Во-вторых, я убеждена, что редакция не может уходить по звонку. Журналисты любых СМИ в 18:00 не выключают комп. Мы в ненормированных условиях. Поэтому для редакционного коллектива, конечно, удобнее работать из дома.

Это своего рода теория общественного договора в действии. Я знаю, что кто-то работает, сидя на даче, кому-то необходимо в обед обернуться, забирая детей из школы. И я к этому отношусь совершенно нормально, потому что знаю, что если мне нужно будет срочно решить какой-то вопрос в 8:00 или в 22:00, то этот вопрос будет решен моментально. Это компромисс, который устраивает весь редакционный коллектив в целом и меня как издателя, в частности.

Работа редакторов отличается от работы менеджеров по продажам или других специалистов, которые обязательно должны находиться в офисе. Им нужен и важен максимально четкий график, а у редакторов и журналистов своя специфика, мы другие.

— Не бывает ли сложностей с коммуникацией при работе на удаленном режиме?

Нет, не бывает, процесс коммуникации в «Клерке» отлажен отлично. Вся наша редакция на удаленности одного клика. Нам не надо ходить по офису, искать свободные переговорки, достаточно создать видеовстречу и кинуть в рабочий чат ссылку. Через 10 секунд весь коллектив придет на встречу, где мы быстро решим все вопросы, не тратя время на какие-то организационные моменты. В офисе мне было бы тяжелее получить такую оперативность и организованность. Поэтому я считаю, что ежедневные коммуникации по оперативным вопросам на удаленке отлажены намного эффективнее, чем в офисе.

— Как ты считаешь, необходим ли за сотрудниками на удаленке постоянный контроль? И реально ли руководителю подразделения отойти от микроменеджмента в условиях удаленки?

Я тот руководитель, который никогда не уйдет от микроменеджмента, это мой стиль управления. Плохо это или хорошо. Я максимально вникающий в детали управленец. В СМИ по-другому и нельзя, так как дьявол всегда кроется именно в деталях. «Клерк» — это вечный стартап, у нас постоянно появляются новые продукты. И в этих новых проектах обязательно должен быть микроменеджмент. Мне необходимо встречаться с исполнителями и новыми руководителями, проговаривать важные вопросы, обучать их, оценивать, контролировать. А так как «Клерк» постоянно растет, то процесс бесконечный.

Например, недавно у нас обновилась система кураторства в онлайн-школе. Это служба заботы о наших слушателях курсов повышения квалификации. Многократно выросло количество задач, появились метрики, появились новые регламенты, теперь служба заботы по-новому общается со слушателями. Эта работа требует постоянного контроля и, конечно, уйти от микроменеджмента просто невозможно. Клерк — «это вечная гонка».

—   Как адаптировать команду к тому, что гонка — это нормальное явление в современном мире?

Нужно тщательно подбирать людей, готовых к такой гонке. Наши статьи пишут не только журналисты, но и бухгалтеры, которые умеют хорошо писать. А бухгалтерам никогда не надо объяснять, что такое аврал, они в нем постоянно живут. Поэтому хорошо пишущий и при этом практикующий бухгалтер — идеальный кандидат для «Клерка». Вообще должна отметить, что в команде «Клерка» люди, которые обожают «Клерк», другие у нас не задерживаются. Нам нравится, то что мы делаем, мы действительно любим свой портал — это очень важно. Без этого функционировать в условиях постоянной гонки и аврала было бы невозможно.

—   У каждого издания есть свои принципы, благодаря которым формируется лицо СМИ. Какие принципы у «Клерка», чем может пожертвовать «Клерк», а чем — никогда?

«Клерк» никогда не пожертвует интересами аудитории и читателя в угоду коммерческим интересам. У нас много продуктов: у нас есть онлайн-школа, где можно пройти онлайн-курс, вебинар, получить официальный диплом, есть курсы переподготовки. То есть — широкая линейка образовательных продуктов. Также у нас есть интересная и широкая линейки для бизнеса. И всю эту коммерческую деятельность мы ведем не в ущерб информационным потребностям нашей целевой аудитории. «Клерк» успешен, потому что во главе угла у нас всегда стоят именно интересы читателей. Для наших пользователей «Клерк» будет всегда тем местом, где дадут полезную информацию, где к нему прислушаются и будут работать в его интересах. «Клерк» — не магазин с курсами, это СМИ для бухгалтеров, которое приносит практическую пользу и оказывает им помощь в работе.

— За время пандемии люди стали больше уделять время самообразованию. Сейчас ты видишь продолжение этого всплеска, на примере спроса на образовательные продукты «Клерка»?

Сейчас такая динамика продолжается. Люди хотят инвестировать в себя, в свои знания. Интерес к онлайн-образованию продолжает расти. Сейчас даже многие государственные учреждения начали двигаться в сторону онлайн-обучения. Так что эта тенденция заметна.

— Какие продукты «Клерка» наиболее популярны сейчас у бухгалтеров? Как ты думаешь почему?

Бухгалтерам всегда нужно разбираться в деталях. Сейчас популярны не только классические глобальные курсы, как «Бухгалтер с нуля» или «Бухгалтер по зарплате», но и точечные вопросы. Приняли новое ФСБУ, значит, нужен курс про ФСБУ или как разобраться с ЕНС, как заполнить формы воинского учета. И это наше ноу-хау, «Клерк» первым на рынке начал делать такие узкие курсы. Думаю, тенденция в потребности прорабатывать точечные проблемы будет сохраняться и дальше.

Но, конечно, и глобальные, объемные курсы, такие как «Бухгалтер по зарплате», пользуются популярностью. Многие приходят в профессию или выходят после декретного отпуска, когда надо обновить знания целиком. Многие проходят курсы, чтобы подтвердить свою квалификацию официальным документом.

—  Что во время работы на «Клерке» стало твоей самой большой гордостью? Чем ты по-настоящему гордишься?

Сложный вопрос, у меня нет персональной гордости, потому что все что мы делаем, делает вся команда. Но мне очень нравится, что мы создали онлайн-школу с нуля, создали нашу подписку «Клерк.Премиум» и при этом сумели кратно прирастить трафик сайта. Это говорит о том, что бухгалтеры по-прежнему доверяют нам и никуда от нас не уходят. Несмотря на платный контент, на «Клерке» остается масса бесплатной полезной информации, и отказываться от нее мы не собираемся. Мы не только не потеряли свою репутацию, а только упрочили ее, именно этим я и горжусь.

—  С какими сложностями ты сталкивалась в работе в последнее время?

Сложности у нас всегда одинаковые. Самая большая — как справиться с тем количеством идей, которые мы генерируем, как воплотить их в жизнь и не потонуть в объеме. Недавно мы ввели новые метрики в редакционную работу, измеряем качество, количество цифрами. Вначале было сложно с этим работать, сейчас уже привыкли.

—  В последние месяцы на «Клерка» произошло много изменений и обновлений: например, изменилась политика по иллюстрациям, теперь многие обложки к постам нам рисует ИИ, обновился сайт. Какие еще изменения ожидают пользователей Клерка в ближайшее время?

У нас впереди масса изменений. Например, недавно мы создали реферальную программу «Клерка». Теперь каждый наш пользователь может за рекомендации наших продуктов получать вознаграждение. Совсем скоро произойдут изменения в «Трибуне». У наиболее популярных и интересно пишущих авторов появится возможность получать донаты от наших пользователей. Это будет новая очень интересная история.

Комментарии

7
  • Елена Балаклицкая

    Я тоже за удаленку) Марина - крутой руководитель, всегда чувствуешь поддержку от нее. И, о, да! Ждем донаты в трибуне))

  • Наталия Лукина

    Удаленка - маст хэв! Марина супер издатель, микроменеджмент действительно очень ваден в СМИ. У нас довольно сложная и нервная работа, поэтому чуткий руководитель, с которым можно обсудить какие-то проблемы - очень важно! Марина, обнимашки!

  • Владислав Савушкин
    Бизнес консультант

    Я тот руководитель, который никогда не уйдет от микроменеджмента, это мой стиль управления. Плохо это или хорошо. Я максимально вникающий в детали управленец. В СМИ по-другому и нельзя, так как дьявол всегда кроется именно в деталях.

    Интересно) Получается. что микроменеджмент - это не всегда выбор управленца, есть сферы где это необходимость. Если он максимально близок человеку, управленец дает результат, да еще и сотрудники довольны, то это прекрасно😉

    Профессиональных успехов😎

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