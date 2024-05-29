💥Обзор новостей: налог на прибыль — 25%, УСН — заплатят НДС, НДФЛ многоступенчатый и прогрессивный

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Минфин РФ внес в кабмин пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Предлагают:
обязать УСН с доходами более 60 млн руб платить НДС;
ставка налога на прибыль с 2025 года будет увеличена с нынешних 20% до 25%;
производителям удобрений и желруды повысят НДПИ;
расширить прогрессивную шкалу НДФЛ, снизив порог годового дохода для применения ставки 15% до 2,4 млн рублей и введя еще три ступени с максимальной ставкой 22% для доходов свыше 50 млн рублей;
ввести налоговые вычеты по НДФЛ для граждан при сдаче нормативов ГТО и ежегодной диспансеризации;
ГИБДД вновь переименовали в ГАИ. С 1998 года ГАИ несколько раз переименовывали ради улучшения имиджа дорожных полицейских. Теперь организации вернули название, придуманное около 90 лет назад.
Интернет Starlink практически отключен и не работает в большей части мира.
За дипфейки хотят ввести уголовную ответственность. Подмену голоса и изображения человека включат в статьи о клевете, краже, мошенничестве и вымогательстве. Виновным будут грозить штрафы до 1,5 млн рублей и до семи лет лишения свободы.
Суд не отпустил Елену Блиновскую из СИЗО. Апелляционный суд признал законным продление ее ареста до 26 июля.
Гендиректор управляющей компании China Huarong International Бай Тяньхуэй приговорен к смертной казни за коррупцию. Суд признал Бая виновным в получении взяток на $152 млн.
Доля желающих работать за рубежом россиян стала минимальной за два года. В первом квартале этот показатель уменьшился до 0,04%.
Самый высокий потолок ставок НДФЛ в мире — в Кот-д'Ивуаре, там ставка доходит до 60%, а чуть более скромный процент в 55% можно найти в Австрии, Финляндии, Швеции и Японии. Россия после принятия предложенной Минфином новой шкалы будет 104-й по этому показателю.
Госдума приняла закон о продлении до 2031 года выплат по 450 тысяч рублей многодетным семьям на погашение ипотеки.
Российские сырьевые компании начали использовать криптовалюту для расчетов с китайскими компаниями.
Новый рекорд экстремальной жары установлен в столице Индии — 49,9 градуса, сообщили метеорологи. Предыдущий температурный рекорд в Дели был зафиксирован в 2022 г — +49,2.
Если вы хотите не только вести учет, но и активно участвовать в стратегическом планировании и анализе бизнеса, то вам стоит пройти онлайн-курс Финмоделирование и финанализ для бизнеса. Наш курс откроет перед вами двери в роли финансового директора, аналитика, и даже топ-менеджмента.
Цена до 31 мая: 4 290 рублей вместо 18 990 рублей.
Учитесь в комфортном темпе — теперь вы получите доступ к курсу на два месяца!
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Комментарии15
Что они там курят?
Изменения в налоговой сфере будут стимулировать бизнес во вложения , а не в вывод денег. Вот такое стимулирование...
Хорошее, видимо, курево. Все министерство пляшет
А что, вас не очень обрадовал НДС для упрощенцев, налог на прибыль 25% и сдвиг влево прогрессивной шкалы НДФЛ?
Ага, так и хочется вложиться в какой то там ИИС-3 на 15 лет, ведь при повышении НДФЛ, НДПИ, и ставке 25% налога на прибыль с предприятий дивиденды сами самой расти будут
Признание того, что в Европе налогообложение более справедливое, чем было в РФ до сих пор дорогого стоит. Это второе по значимости официальное признание предыдущих нарративов ложными, я считаю.
А когда милицию вернут?
Что мелочиться-то... Пусть уж сразу жандармов возвращают.
А мне милиция нравится больше, чем полиция
На мой взгляд, важно не столько название, сколько содержание.
Смена вывески, сама по себе, ничего кардинально не меняет.
Тсссс... а то в городскую стражу переименуют... или в мэрскую дружину...
а КГБ когда появится?
А куда оно исчезало?
Кстати, сегодня праздник символа Клерка
Всех с праздником!
Доброе утро! Скрепыш в шоке, что у него есть отдельный личный праздник! Хорошая новость!