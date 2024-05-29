💥Обзор новостей: налог на прибыль — 25%, УСН — заплатят НДС, НДФЛ многоступенчатый и прогрессивный

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Новый рекорд экстремальной жары установлен в столице Индии — 49,9 градуса, сообщили метеорологи. Предыдущий температурный рекорд в Дели был зафиксирован в 2022 г — +49,2.

Госдума приняла закон о продлении до 2031 года выплат по 450 тысяч рублей многодетным семьям на погашение ипотеки .

Самый высокий потолок ставок НДФЛ в мире — в Кот-д'Ивуаре , там ставка доходит до 60%, а чуть более скромный процент в 55% можно найти в Австрии, Финляндии, Швеции и Японии. Россия после принятия предложенной Минфином новой шкалы будет 104-й по этому показателю.

Доля желающих работать за рубежом россиян стала минимальной за два года. В первом квартале этот показатель уменьшился до 0,04%.

Гендиректор управляющей компании China Huarong International Бай Тяньхуэй приговорен к смертной казни за коррупцию . Суд признал Бая виновным в получении взяток на $152 млн.

Суд не отпустил Елену Блиновскую из СИЗО . Апелляционный суд признал законным продление ее ареста до 26 июля.

За дипфейки хотят ввести уголовную ответственность . Подмену голоса и изображения человека включат в статьи о клевете, краже, мошенничестве и вымогательстве. Виновным будут грозить штрафы до 1,5 млн рублей и до семи лет лишения свободы.

Интернет Starlink практически отключен и не работает в большей части мира.

ГИБДД вновь переименовали в ГАИ . С 1998 года ГАИ несколько раз переименовывали ради улучшения имиджа дорожных полицейских. Теперь организации вернули название, придуманное около 90 лет назад.

ввести налоговые вычеты по НДФЛ для граждан при сдаче нормативов ГТО и ежегодной диспансеризации;

расширить прогрессивную шкалу НДФЛ, снизив порог годового дохода для применения ставки 15% до 2,4 млн рублей и введя еще три ступени с максимальной ставкой 22% для доходов свыше 50 млн рублей;

ставка налога на прибыль с 2025 года будет увеличена с нынешних 20% до 25%;

Если вы хотите не только вести учет, но и активно участвовать в стратегическом планировании и анализе бизнеса, то вам стоит пройти онлайн-курс Финмоделирование и финанализ для бизнеса. Наш курс откроет перед вами двери в роли финансового директора, аналитика, и даже топ-менеджмента.

Цена до 31 мая: 4 290 рублей вместо 18 990 рублей.

Купить курс

Учитесь в комфортном темпе — теперь вы получите доступ к курсу на два месяца!