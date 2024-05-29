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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: налог на прибыль — 25%, УСН — заплатят НДС, НДФЛ многоступенчатый и прогрессивный

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.
💥Обзор новостей: налог на прибыль — 25%, УСН — заплатят НДС, НДФЛ многоступенчатый и прогрессивный
Создано с помощью ИИ OpenAI Вера Ревина/Клерк.ру

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Минфин РФ внес в кабмин пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Предлагают:

    • обязать УСН с доходами более 60 млн руб платить НДС;

    • ставка налога на прибыль с 2025 года будет увеличена с нынешних 20% до 25%;

    • производителям удобрений и желруды повысят НДПИ;

    • расширить прогрессивную шкалу НДФЛ, снизив порог годового дохода для применения ставки 15% до 2,4 млн рублей и введя еще три ступени с максимальной ставкой 22% для доходов свыше 50 млн рублей;

    • ввести налоговые вычеты по НДФЛ для граждан при сдаче нормативов ГТО и ежегодной диспансеризации;

  • ГИБДД вновь переименовали в ГАИ. С 1998 года ГАИ несколько раз переименовывали ради улучшения имиджа дорожных полицейских. Теперь организации вернули название, придуманное около 90 лет назад.

  • Интернет Starlink практически отключен и не работает в большей части мира.

  • За дипфейки хотят ввести уголовную ответственность. Подмену голоса и изображения человека включат в статьи о клевете, краже, мошенничестве и вымогательстве. Виновным будут грозить штрафы до 1,5 млн рублей и до семи лет лишения свободы.

  • Суд не отпустил Елену Блиновскую из СИЗО. Апелляционный суд признал законным продление ее ареста до 26 июля.

  • Гендиректор управляющей компании China Huarong International Бай Тяньхуэй приговорен к смертной казни за коррупцию. Суд признал Бая виновным в получении взяток на $152 млн.

  • Доля желающих работать за рубежом россиян стала минимальной за два года. В первом квартале этот показатель уменьшился до 0,04%.

  • Самый высокий потолок ставок НДФЛ в мире — в Кот-д'Ивуаре, там ставка доходит до 60%, а чуть более скромный процент в 55% можно найти в Австрии, Финляндии, Швеции и Японии. Россия после принятия предложенной Минфином новой шкалы будет 104-й по этому показателю.

  • Госдума приняла закон о продлении до 2031 года выплат по 450 тысяч рублей многодетным семьям на погашение ипотеки.

  • Российские сырьевые компании начали использовать криптовалюту для расчетов с китайскими компаниями.

  • Новый рекорд экстремальной жары установлен в столице Индии — 49,9 градуса, сообщили метеорологи. Предыдущий температурный рекорд в Дели был зафиксирован в 2022 г — +49,2.

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Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Комментарии

15
  • Виктор

    Минфин РФ внес в кабмин пакет поправок по совершенствованию налоговой системы

    Что они там курят?

    • Наталия Лукина

      Изменения в налоговой сфере будут стимулировать бизнес во вложения , а не в вывод денег. Вот такое стимулирование...

      • Виктор

        Изменения в налоговой сфере будут стимулировать бизнес во вложения , а не в вывод денег.

        Хорошее, видимо, курево. Все министерство пляшет

        • Наталия Лукина

          А что, вас не очень обрадовал НДС для упрощенцев, налог на прибыль 25% и сдвиг влево прогрессивной шкалы НДФЛ?

        • понаехавший Тут

          Ага, так и хочется вложиться в какой то там ИИС-3 на 15 лет, ведь при повышении НДФЛ, НДПИ, и ставке 25% налога на прибыль с предприятий дивиденды сами самой расти будут

      • Виктория В
        Главный бухгалтер

        Признание того, что в Европе налогообложение более справедливое, чем было в РФ до сих пор дорогого стоит. Это второе по значимости официальное признание предыдущих нарративов ложными, я считаю.

  • Ирина

    ГИБДД вновь переименовали в ГАИ. С 1998 года ГАИ несколько раз переименовывали ради улучшения имиджа дорожных полицейских. Теперь организации вернули название, придуманное около 90 лет назад.

    А когда милицию вернут?

    • VadimBA

      Что мелочиться-то... Пусть уж сразу жандармов возвращают.

      • Наталия Лукина

        А мне милиция нравится больше, чем полиция

        • VadimBA

          А мне милиция нравится больше, чем полиция

          На мой взгляд, важно не столько название, сколько содержание.

          Смена вывески, сама по себе, ничего кардинально не меняет.

      • Ирина

        Тсссс... а то в городскую стражу переименуют... или в мэрскую дружину...

    • Виктор

      а КГБ когда появится?

  • Ирина

    Кстати, сегодня праздник символа Клерка

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    Всех с праздником!

    • Наталия Лукина

      Доброе утро! Скрепыш в шоке, что у него есть отдельный личный праздник! Хорошая новость!

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