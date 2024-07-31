Штрафовать за неисполнение требования ФНС, направленного по почте, незаконно. Судебная практика

Полезное судебное решение, забирайте в избранное, вдруг пригодится. Налоговики затребовали документы у крупного налогоплательщика по почте, компания документы не предоставила в срок, за что ее оштрафовали. Но суд отменил наказание.

Межрайонная инспекция ФНС № 30 по Челябинской области затребовала у крупнейшего налогоплательщика документы. Требование инспекторы прислали не как обычно — по ТКС, а по почте. Компания — Челябинский трубопрокатный завод — требование не исполнила, и ее в итоге оштрафовали. Однако суд со штрафом не согласился.

Суть дела.У челябинского трубопрокатного завода («ЧТПЗ») началась выездная проверка. В связи с ней налоговая инспекция направила компании по почте требование предоставить необходимые документы. Компания их не представила вовремя, за что ее оштрафовали.

Доводы компании. Общество «ЧТПЗ» обратилось в суд с заявлением признать недействительным решения налоговой. Компания указала, что она крупнейший налогоплательщик, имеет среднесписочную численность свыше 100 человеки и является участником обязательного электронного документооборота. Поэтому:

«Направление требования о предоставлении документов (информации) почтовым отправлением на бумажном носителе в адрес налогоплательщика, обязанного предоставлять свою отчетность в электронном виде, недопустимо».

Согласно нормам Налогового кодекса, организация должна предоставлять электронную декларацию и получать в том же виде документы от ФНС.

Что решил суд. Первая инстанция согласилась с компанией. Однако, апелляция решение отменила, посчитав, что налоговики имеют право выбрать любой из перечисленных в ст. 31 НК способ вручения требования. Но суд в постановлении АС Уральского округа от 03.07.2024 по делу № А76-27137/2023 оставил в силе решение первой инстанции.

По мнению судей инспекторы не доказали, что направили компании требование по ТКС, а та отклонила его прием. Кроме этого налоговики не вправе произвольно выбирать способ направления документов.

«Вывод суда апелляционной инстанции о том, что инспекция вправе выбрать любой из перечисленных в абзаце 2 пункта 4 статьи 31 НК РФ способ вручения требования основан на неверном толковании вышеуказанных положений налогового законодательства».

В итоге — штраф отменили.