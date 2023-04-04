Уточненка после решения по проверке не влияет на начисления. Судебная практика

Нашла свежее дело. Компания хотела оспорить доначисления НДС, налога на прибыль, пени и штрафа после того, как инспекция вынесла решение по проверке. Но суды трех инстанций ей отказали.

У компании «СтройСнаб» была проведена выездная налоговая проверка. По результатам которой организации был доначислен НДС и налог на прибыль на 25 471 270 руб., а также пени в сумме 13 227 250 руб. 35 коп.. Кроме этого компанию привлекли к ответственности по пунктам 1 и 3 ст. 122 НК в виде штрафа в размере 2 048 246 руб.

Организация не согласилась с решением ИФНС и подала кассационную жалобу, чтобы отменить его. В частности, компания хотела отменить доначисление НДС в размере 10 919 513 руб. и налога на прибыль в размере 11 651 975 руб. 20 коп. Кроме этого общество хотело оспорить пени и штраф.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 17.11.2023 в удовлетворении требований отказано. Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.02.2024 решение суда оставлено без изменения.

Суды пришли к выводу, что представленные обществом «СтройСнаб» первичные документы не подтверждают реальности спорных хозяйственных операций с контрагентами, направлены на создание фиктивного документооборота в целях получения необоснованной налоговой выгоды в виде применения налоговых вычетов по НДС и занижения налога на прибыль. Также ИФНС установила цепочку контрагентов общества по обналичиванию денежных средств.

Суды также отметили, что сам по себе факт представления уточненных налоговых деклараций не является основанием для отмены оспариваемого решения, поскольку материалы проверки подтверждают, что налогоплательщиком отражены операции с указанными контрагентами: заявлены к вычету суммы налога, предъявленные по документам, оформленным от имени данных контрагентов в счет поставки товаров, при одновременном исчислении обществом «СтройСнаб» НДС с выручки, полученной от реализации товара в адрес покупателей.

Компания не сдавалась и обратилась в суд еще раз. В своем заявлении организация указывает, что после выявления ошибок в учете (указаны заемные отношения вместо реализации) была подана уточненная налоговая декларация и осуществлены корректировки.

Но суд в Постановлении АС Уральского округа от 26.06.2024 по делу № А60-15289/2023 не принял доводы организации. Судьи подчеркнули, что уточненные декларации, которые сдали после принятия решения, не могут менять начисленные недоимку, пени, штраф. Такая отчетность не подтверждает незаконность решения, не отменяет и не изменяет его результатов.

В итоге жалобу «СтройСнаб» суд оставил без удовлетворения.