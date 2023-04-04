Роструд рассказал о компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении

Роструд просит обратить внимание, что в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не включаются:
время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ;
время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста.
Для расчета компенсации необходимо:
1.Правильно определить каждый рабочий год сотрудника, за который ему положен отпуск.
Ежегодный отпуск предоставляется не за календарный год (с 1 января по 31 декабря), а за рабочий год каждого сотрудника.
2.Определить — сколько дней отпуска положено работнику за каждый месяц работы.
Для этого надо предусмотренное трудовым договором количество дней ежегодного и дополнительного отпусков разделить на 12.
3.Определить количество полных месяцев, за которые работник не использовал отпуск.
❌излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета.
✅излишки, составляющие более половины месяца, округляются в пользу работника до полного месяца.
4.Определить количество дней, за которые положена компенсация: количество всех полных месяцев, за которые не использованы отпуска) х (положенное количество дней отпуска за каждый месяц.
5.Определить размер компенсации за неиспользованный отпуск: количество дней, за которые положена компенсация) х (средний дневной заработок).
🧮Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней).
❗️Важно! Работнику, проработавшему 11 месяцев, полагается компенсация за полный рабочий год.
💻Кроме того, полную компенсацию получают:
работники, проработавшие у одного нанимателя не менее 11 месяцев, подлежащих зачету в срок работы, дающей право на отпуск, то есть за 28 календарных дней;
работники, проработавшие от 5,5 до 11 месяцев, если они увольняются вследствие:
ликвидации предприятия или учреждения, или отдельных частей его, сокращения штатов или работ, а также реорганизации или временной приостановки работ;
поступления на действительную военную службу;
выяснившейся непригодности к работе.
👉Если работник отработал менее 11 месяцев, дни отпуска, за которые должна быть выплачена компенсация, рассчитываются пропорционально отработанным месяцам.
💻 Если ваши трудовые права нарушены, вы можете обратиться в государственную инспекцию труда. Направить обращение можно через сервис «Сообщить о проблеме» на портале «Онлайнинспекция.рф».
Больше про трудовые отношения расскажет Елена Пономарева — один из ведущих экспертов страны по кадровым вопросам, эксперт по трудовым отношениям на V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! На конференции вы узнаете все про налоговые поправки и изменения налоговой системы в 2025 году, и лучшие эксперты-практики ответят на все ваши вопросы! Билеты за 6 000 рублей уже закончились, но вы еще успеете приобрести офлайн-билет тарифа «Оптимальный» за 10 000 рублей.
Также есть билеты на онлайн-трансляцию. Событие пройдет уже 12 сентября в Москве на «Красном Октябре».
Начать дискуссию