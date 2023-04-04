Роструд рассказал о компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении

Специалисты Роструда в своем тг-канале напомнили, что согласно ст. 127 ТК РФ при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные дни отпуска. На что компаниям и работникам обратить внимание?

Роструд просит обратить внимание, что в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не включаются: время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ;

время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста.

Для расчета компенсации необходимо:

1.Правильно определить каждый рабочий год сотрудника, за который ему положен отпуск.

Ежегодный отпуск предоставляется не за календарный год (с 1 января по 31 декабря), а за рабочий год каждого сотрудника.

2.Определить — сколько дней отпуска положено работнику за каждый месяц работы.

Для этого надо предусмотренное трудовым договором количество дней ежегодного и дополнительного отпусков разделить на 12.

3.Определить количество полных месяцев, за которые работник не использовал отпуск.

❌излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета. ✅излишки, составляющие более половины месяца, округляются в пользу работника до полного месяца.

4.Определить количество дней, за которые положена компенсация: количество всех полных месяцев, за которые не использованы отпуска) х (положенное количество дней отпуска за каждый месяц.

5.Определить размер компенсации за неиспользованный отпуск: количество дней, за которые положена компенсация) х (средний дневной заработок).

🧮Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней).

❗️Важно! Работнику, проработавшему 11 месяцев, полагается компенсация за полный рабочий год.

💻Кроме того, полную компенсацию получают:

работники, проработавшие у одного нанимателя не менее 11 месяцев, подлежащих зачету в срок работы, дающей право на отпуск, то есть за 28 календарных дней;

работники, проработавшие от 5,5 до 11 месяцев, если они увольняются вследствие: ликвидации предприятия или учреждения, или отдельных частей его, сокращения штатов или работ, а также реорганизации или временной приостановки работ; поступления на действительную военную службу; выяснившейся непригодности к работе.



👉Если работник отработал менее 11 месяцев, дни отпуска, за которые должна быть выплачена компенсация, рассчитываются пропорционально отработанным месяцам.

💻 Если ваши трудовые права нарушены, вы можете обратиться в государственную инспекцию труда. Направить обращение можно через сервис «Сообщить о проблеме» на портале «Онлайнинспекция.рф».

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