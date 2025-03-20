💥Обзор новостей: дополнительный отпуск за отказ от курения, менее 0,5% самозанятых платят взносы в СФР, хвалят тех, кому мало платят

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
В России предложили ввести дополнительную неделю отпуска за отказ от курения.
Предложение поступило от главы Института исследования проблем современной политики Антона Орлова и уже направлено в Минтруд, пишет RT. По словам Орлова, из-за частых перекуров снижается производительность труда. Хронические болезни, в том числе связанные с регулярным курением, уменьшают показатели ВВП на 4%. В итоге ущерб компаний от курения составляет 443 млрд рублей.
Добровольные взносы в Соцфонд вносят менее 0,5% самозанятых. Самозанятые не спешат пользоваться предоставленной им возможностью добровольной уплаты взносов в Соцфонд для формирования будущих пенсий. Из сопоставления данных фонда и ФНС следует, что в 2024 году такие взносы перечисляли менее 0,5% всех самозанятых. Частично такую низкую активность можно объяснить тем, что примерно три четверти самозанятых используют этот статус лишь для подработки. Также влияет недоверие россиян к «длинным» добровольным государственным пенсионным программам.
Мошенники прикидываются работодателями и оформляют жертвам зарплатные карточки, сообщили в комиссии Общественной палаты по безопасности. Злоумышленники от имени «работодателя» предлагают будущему сотруднику оформить зарплатную карту, привязав ее к корпоративному номеру телефона, чтобы впоследствии взять на нее кредит. Реализация схемы начинается со слов «Вы подходите».
В России начальники чаще хвалят тех, кому мало платят. Начальники чаще благодарят сотрудников, которым мало платят, показал опрос SuperJob. 18% респондентов никогда не слышали благодарности от руководства, а около 26% получали похвалу совсем недавно. Чаще всего начальники хвалят женщин и работников, чья зарплата ниже 100 тысяч рублей.
Инфляция в России за период с 11 по 17 марта 2025 года составила 0,06%, следует из данных Росстата.
Неделей ранее — с 4 по 10 марта 2025 года — инфляция равнялась 0,11%.
С начала марта потребительские цены в РФ выросли на 0,23%, с начала года — на 2,28%.
В 2024 году половина россиян хотя бы раз делала пожертвования. Каждый второй россиянин хоть раз за год делает пожертвования – чаще всего больным детям и пожилым людям. Самая активная группа благотворителей, по данным ВШЭ, это россияне в возрасте 35–44 лет.
Регионы разошлись в оценках законопроекта об умерщвлении бродячих животных. Госдума отложила рассмотрение резонансного законопроекта, дающего регионам право усыплять бездомных животных по истечении предельного срока содержания в приюте. Обсудить инициативу депутаты намерены после того, как получат заключение правительства РФ, а также другие предложения кабмина на этот счет. Против законопроекта высказались власти Белгородской, Тюменской и Нижегородской областей, Севастополя, а также Санкт-Петербурга.
Ученые Института Цитологии разработали лекарство от рака мозга на основе лития. Новый препарат создан для пациентов с глиобластомой. Он воздействует на новообразование без урона для здоровых клеток.
По итогам экспериментальной проверки было обнаружено, что средство способно уничтожать до 80% клеток агрессивной опухоли.
Муфтий объяснил суть «предсказаний» в «Симпсонах». По мнению главу Духовного управления мусульман Башкортостана Айнура Биргалина, это не предсказания, а конкретная работа для формирования определенных смыслов, тестирования реакции общества и его отношения к тому или иному событию.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии29
Тоже сегодня утром прочитала. Такой бред. Во-первых, за отказ? А если я совсем не курю и никогда не курила? Мне не положено допнедели? И что, можно будет каждый год бросать?
Во-вторых, хронические болезни есть и у некурящих. Может тогда вообще здоровых поощрять?
Идиотское предложение
Доброе утро)) Тогда срочно закурите, чтобы бросить))
Угостите даму сигареткой
Сигарета тлеет две минуты...
Две минуты отпуска!
Это ж сколько на весь отпуск накурить надо?!
Орлов посчитает
а если человек перестал курить на работе, а после работы курит - это отказ или нет?
а снижение производительности труда от того, что некоторые вместо работы
пи... болтают часами, перемывая всем косточки, или в соцсетях сидят, или в игрушки играют, посчитали?
А ещё с детьми уроки по телефону полдня делают
Доброе утро!)) Котик прав!
Эх, оказывается, я не мудрая - всё понимаю, но всё-равно огорчаюсь))
Словил дзен
Как неожиданно. Не хотят отдавать свои деньги в никуда
Интересно, а какой эквивалент?😁