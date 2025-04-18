💥Обзор новостей: брокеры по-разному списали НДФЛ с дивидендов, Ким стала владельцем 100% Вайлдберриз, денежные переводы мигрантов возьмут под контроль

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Брокеры по-разному списали НДФЛ с иностранных дивидендов, одни зачитывают налоги за рубежом, другие — плюсуют российскую ставку полностью. 2024 год стал первым годом, когда брокеры выступили налоговыми агентами для своих клиентов по доходам, полученным от иностранных ценных бумаг. И пока у российских брокеров нет единства в подходах к взиманию НДФЛ с дивидендов: часть брокеров перезачитывает зарубежные налоги для российских инвесторов, часть — начисляет сверх уплаченного за рубежом полную ставку российского НДФЛ.

Ветераны ВОВ получат единовременную выплату в размере 80 тыс. руб. в мае 2025 года. Выплату получат инвалиды, ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест насильственного содержания, а также вдовы, вдовцы погибших участников войны. Самому молодому получателю выплаты к 80-летию Победы в этом году исполнилось 76 лет, самому старшему – 111 лет.

Миронов предложил установить размер пенсии не ниже цены потребительской корзины. «Необходимо привязать минимальный размер пенсии к размеру потребительской корзины, а сам размер этой корзины увеличить в несколько раз, включив в нее качественные продукты питания и широкий набор непродовольственных товаров», — сказал Миронов. Депутат отметил, что официальный уровень инфляции, на который индексируют пенсии, гораздо ниже реального роста цен на товары первой необходимости. И, по мнению политика, полагаться на рост доходов Социального фонда не стоит.

Суд передал Татьяне Ким долю ее бывшего мужа Владислава Бакальчука в «Вайлдберриз». Суд в Москве вынес решение по разделу имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. Ким передали долю в 1% в ООО «Вайлдберриз», которой владел Бакальчук. Таким образом, она стала владельцем 100% компании.

В Генпрокуратуре поддержали идею контроля за банковскими переводами мигрантов. Генпрокуратура поддерживает идею контроля за банковскими переводами мигрантов с целью выявления подозрительных операций, сообщил представитель управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генпрокуратуры Андрей Баукин. Он отметил, что в настоящее время у банков нет доступа к данным о мигрантах.

МТС открыла продажи китайских автомобилей в своем салоне. Компания МТС договорилась с дистрибьютором автомобилей «МБ РУС» (ранее «Мерседес-Бенц PУC») о размещении гибридных автомобилей AITO Seres М7 во флагманском салоне компании, который расположен в торговом центре «Галерея» в Санкт-Петербурге. В компании рассчитывают, что это позволит повысить трафик, который в физической рознице в последние годы падает.

Мошенники начали использовать имя патриарха Кирилла для обмана людей. Жулики выдают себя за священнослужителей, прося у потенциальных жертв финансово помочь мнимому храму. Также злоумышленники используют такие предлоги, как церковную награду, возведение в сан, благотворительные сборы, уточнил представитель церкви.

400 тысяч рублей грозит за жарку шашлыков на балконе. За разведение открытого огня в квартире и иных местах общего пользования, в том числе за жарку шашлыков на балконе, грозит штраф до 400 тысяч рублей, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Число личных фондов в России резко выросло в 2024 году. В 2024 году в России было зарегистрировано 135 личных фондов, в 2023 году — 13, в 2022-ом — всего 4, говорится в исследовании юридической фирмы АЛРУД. Всего на начало 2025 года в России создано более 170 личных фондов. Около 50 из них (29%) раскрывают информацию о своих активах и сфере деятельности, для большинства фондов (71%) такой информации в открытых источниках нет.

Трансфер россиянина Осипова в Falcons за $2,5 млн стал самым дорогим в киберспорте. 19-летний россиянин стал самым дорогим киберспортсменом в истории. За игрока в Counter-Strike 2 Илью Осипова команда Team Falcons из ОАЭ заплатила рекордные $2,5 млн.

Минцифры предложило ввести новый госэкзамен в школах — по информатике и физике. Минцифры предложило проверять знания одиннадцатиклассников одновременно по физике и информатике. Об этом рассказал «Парламентской газете» глава ведомства. Шадаев объяснил, что новый госэкзамен улучшит качество подготовки IT-cпециалистов, которое сейчас разнится от вуза к вузу.

Интересный факт: в жаркие дни пчелы располагаются у входа в улей и используют свои крылья как вентиляторы, вытягивая теплый воздух и пропуская внутрь более прохладный.