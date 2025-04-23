💥Обзор новостей: криптообменникам запретят принимать наличные, пошлины на косметику повысят, в Челябинской области появилась первая леди

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В России предложили запретить криптообменникам принимать наличные, чтобы таким образом бороться с мошенничеством. Член комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров отметил, что это необходимо для борьбы с мошенниками.

Россия расширит пошлины на косметику из недружественных стран. Правительство расширило перечень парфюмерно-косметической продукции из недружественных стран, которая попадает под пошлины в 35%, сообщили в Минпромторге. Повышенными пошлинами будут облагаться духи, пудра, средства для волос и по уходу за кожей, а также бытовая химия.

Банки стали блокировать операции не платящих проценты владельцев кредиток. Российские банки стали жестче относиться к клиентам, которые пользуются кредитками только в беспроцентный период, — некоторым из них снижают лимиты или блокируют расходные операции, вынуждая уходить в другие финансовые организации.

МВД России с начала текущего года выявлено 1 374 факта подделки иностранцами миграционных документов, это на 41,6% больше, чем годом ранее. В МВД отметили, что полицейские регулярно выявляют телеграм-каналы, которые предлагают незаконные услуги в сфере миграции. Сведения о них направляются в Роскомнадзор для последующей блокировки.

Россияне впервые заняли больше денег в МФО, чем по кредиткам. В марте 2025 года выдачи микрозаймов в России впервые за все время наблюдений превысили предложение кредитных карт, следует из статистики «Скоринг Бюро». За отчетный месяц МФО предоставили клиентам ссуды на 112,1 млрд руб., а по новым кредитным картам, открытым в марте, сумма лимита составила 108,1 млрд руб.

Росприроднадзор оштрафовал владельца «Волганефть-239» после разлива нефти. Росприроднадзор оштрафовал собственника танкера «Волганефть-239» после инцидента с разливом нефти в декабре в Керченском проливе, следует из документов дела, передает «РИА Новости». Сумма штрафа не названа. «Волгатранснефть» пытается обжаловать решение Росприроднадзора в суде.

В Челябинской области появилась должность первой леди. Ее официально получила жена губернатора Алексея Текслера на встрече городской думы. Новость уже прокомментировала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в своем Telegram-канале: «📌Забавно. А самого Текслера нужно уже называть "Ваше величество"? Или все-таки "Ваша светлость, герцог Челябинский"? Хорошо бы узнать, чтобы не ошибиться в возможном депутатском обращении».

Роспотребнадзор: песок и вода на пляжах Анапы значительно не соответствуют норме. Роспотребнадзор ежедневно проверяет песок и морскую воду на пляжах Анапы, однако они в значительной степени не соответствуют санитарным нормам, сообщили в ведомстве. Для купания закрыты 150 пляжей, часть в Темрюкском районе доступна.

Китайские врачи вживили мужчине «чип трезвости» из лекарственных гранул для борьбы с алкоголизмом. Как пишет China Daily, после операции из гранул постепенно высвобождается налтрексона гидрохлорид — препарат, который подавляет психологическую тягу к алкоголю у зависимых лиц и снижает риск рецидива.