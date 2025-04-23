💥Обзор новостей: криптообменникам запретят принимать наличные, пошлины на косметику повысят, в Челябинской области появилась первая леди

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
В России предложили запретить криптообменникам принимать наличные, чтобы таким образом бороться с мошенничеством. Член комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров отметил, что это необходимо для борьбы с мошенниками.
Россия расширит пошлины на косметику из недружественных стран.
Правительство расширило перечень парфюмерно-косметической продукции из недружественных стран, которая попадает под пошлины в 35%, сообщили в Минпромторге. Повышенными пошлинами будут облагаться духи, пудра, средства для волос и по уходу за кожей, а также бытовая химия.
Банки стали блокировать операции не платящих проценты владельцев кредиток. Российские банки стали жестче относиться к клиентам, которые пользуются кредитками только в беспроцентный период, — некоторым из них снижают лимиты или блокируют расходные операции, вынуждая уходить в другие финансовые организации.
МВД России с начала текущего года выявлено 1 374 факта подделки иностранцами миграционных документов, это на 41,6% больше, чем годом ранее. В МВД отметили, что полицейские регулярно выявляют телеграм-каналы, которые предлагают незаконные услуги в сфере миграции. Сведения о них направляются в Роскомнадзор для последующей блокировки.
Россияне впервые заняли больше денег в МФО, чем по кредиткам. В марте 2025 года выдачи микрозаймов в России впервые за все время наблюдений превысили предложение кредитных карт, следует из статистики «Скоринг Бюро».
За отчетный месяц МФО предоставили клиентам ссуды на 112,1 млрд руб., а по новым кредитным картам, открытым в марте, сумма лимита составила 108,1 млрд руб.
Росприроднадзор оштрафовал владельца «Волганефть-239» после разлива нефти. Росприроднадзор оштрафовал собственника танкера «Волганефть-239» после инцидента с разливом нефти в декабре в Керченском проливе, следует из документов дела, передает «РИА Новости». Сумма штрафа не названа. «Волгатранснефть» пытается обжаловать решение Росприроднадзора в суде.
В Челябинской области появилась должность первой леди.
Ее официально получила жена губернатора Алексея Текслера на встрече городской думы. Новость уже прокомментировала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в своем Telegram-канале: «📌Забавно. А самого Текслера нужно уже называть "Ваше величество"? Или все-таки "Ваша светлость, герцог Челябинский"? Хорошо бы узнать, чтобы не ошибиться в возможном депутатском обращении».
Роспотребнадзор: песок и вода на пляжах Анапы значительно не соответствуют норме. Роспотребнадзор ежедневно проверяет песок и морскую воду на пляжах Анапы, однако они в значительной степени не соответствуют санитарным нормам, сообщили в ведомстве. Для купания закрыты 150 пляжей, часть в Темрюкском районе доступна.
Китайские врачи вживили мужчине «чип трезвости» из лекарственных гранул для борьбы с алкоголизмом.
Как пишет China Daily, после операции из гранул постепенно высвобождается налтрексона гидрохлорид — препарат, который подавляет психологическую тягу к алкоголю у зависимых лиц и снижает риск рецидива.
Майкл Джордан признан самым высокооплачиваемым спортсменом в истории. Заработок баскетболиста составил $4,15 млрд после перерасчета с учетом инфляции (до перерасчета - $3 млрд).
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии21
Уже вроде как опровергли)
Вот тут у РИА Новости в виде-записи слышно, как ее представили первой леди)
Представить - представили, но власти потом уже свалили всё на организаторов и сказали, что это они сами придумали)
В сети есть такое фото:
Фото видела, не очень доверяю изображениям в интернете) Но видео запись - другое)) В любом случае фраза про первую леди прозвучала))
Первая леди... С какого конца?
с какого конца первая или с какого конца леди?
Наверное, с первого...
Это уже скорее мемы начали создавать под прозвучавшую фразу.
Фраза - скорее всего не совсем обдуманно ляпнул, потом и сам охренел наверняка от того что конретно сказал, как оно воспроинимается на слух.
По этому поводу как особо отмечается стиль разговора нашего Президента - аккуратненько так словечки подбирает, с довольно-таки продолжительными паузами
В нашем районном городе (а скорее всего не только у нас) здание местной администрации Белым домом называют, и что - от этого глава автоматически президентом становится?
Не очень поняла - это ко мне вопрос? Или просто в никуда?))
Я-то как бы и не считаю кого-то первыми "ледями"))
Я, кстати, вчера задалась вопросом: есть ли вторая леди? Ну там первая леди в отпуск уйдёт али ещё что))) ну и опять же, чтобы любовнице не обидно было))
Вопрос был чисто риторическим. Я к тому, что название не всегда несёт полную смысловую нагрузку, скорее, аналогию: Леди Макбет Мценского уезда.
Мне кажется, что с определённого момента, это повсеместное название уже закрепилось за ВСЕМИ администрациями ВСЕВОЗМОЖНЫХ уровней.
У нас тоже так. И про районную администрацию, и про областную..
Тем более что они и по факту белый цвет имеют
А надо бы желтый. Опять-таки по аналогии.
Доброе утро, коллеги! Начнем утро с осуждения...
Я бы поспорила) это только если у тебя отпуск или выходной)
Это, право слово, какие-то некотяи!
Ну как же такую милоту не погладить?