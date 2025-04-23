ЦОК КПП глав УСН 21.04 Мобильный
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: криптообменникам запретят принимать наличные, пошлины на косметику повысят, в Челябинской области появилась первая леди

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • В России предложили запретить криптообменникам принимать наличные, чтобы таким образом бороться с мошенничеством. Член комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров отметил, что это необходимо для борьбы с мошенниками.

  • Россия расширит пошлины на косметику из недружественных стран.

    Правительство расширило перечень парфюмерно-косметической продукции из недружественных стран, которая попадает под пошлины в 35%, сообщили в Минпромторге. Повышенными пошлинами будут облагаться духи, пудра, средства для волос и по уходу за кожей, а также бытовая химия.

  • Банки стали блокировать операции не платящих проценты владельцев кредиток. Российские банки стали жестче относиться к клиентам, которые пользуются кредитками только в беспроцентный период, — некоторым из них снижают лимиты или блокируют расходные операции, вынуждая уходить в другие финансовые организации.

  • МВД России с начала текущего года выявлено 1 374 факта подделки иностранцами миграционных документов, это на 41,6% больше, чем годом ранее. В МВД отметили, что полицейские регулярно выявляют телеграм-каналы, которые предлагают незаконные услуги в сфере миграции. Сведения о них направляются в Роскомнадзор для последующей блокировки.

  • Россияне впервые заняли больше денег в МФО, чем по кредиткам. В марте 2025 года выдачи микрозаймов в России впервые за все время наблюдений превысили предложение кредитных карт, следует из статистики «Скоринг Бюро».

    За отчетный месяц МФО предоставили клиентам ссуды на 112,1 млрд руб., а по новым кредитным картам, открытым в марте, сумма лимита составила 108,1 млрд руб.

  • Росприроднадзор оштрафовал владельца «Волганефть-239» после разлива нефти. Росприроднадзор оштрафовал собственника танкера «Волганефть-239» после инцидента с разливом нефти в декабре в Керченском проливе, следует из документов дела, передает «РИА Новости». Сумма штрафа не названа. «Волгатранснефть» пытается обжаловать решение Росприроднадзора в суде.

  • В Челябинской области появилась должность первой леди.

    Ее официально получила жена губернатора Алексея Текслера на встрече городской думы. Новость уже прокомментировала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в своем Telegram-канале: «📌Забавно. А самого Текслера нужно уже называть "Ваше величество"? Или все-таки "Ваша светлость, герцог Челябинский"? Хорошо бы узнать, чтобы не ошибиться в возможном депутатском обращении».

  • Роспотребнадзор: песок и вода на пляжах Анапы значительно не соответствуют норме. Роспотребнадзор ежедневно проверяет песок и морскую воду на пляжах Анапы, однако они в значительной степени не соответствуют санитарным нормам, сообщили в ведомстве. Для купания закрыты 150 пляжей, часть в Темрюкском районе доступна.

  • Китайские врачи вживили мужчине «чип трезвости» из лекарственных гранул для борьбы с алкоголизмом.

    Как пишет China Daily, после операции из гранул постепенно высвобождается налтрексона гидрохлорид — препарат, который подавляет психологическую тягу к алкоголю у зависимых лиц и снижает риск рецидива.

  • Майкл Джордан признан самым высокооплачиваемым спортсменом в истории. Заработок баскетболиста составил $4,15 млрд после перерасчета с учетом инфляции (до перерасчета - $3 млрд).

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

🔥Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия»

Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн! Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда.

В числе спикеров, как и всегда, именитые фамилии — Дмитрий Ряховский, Елена Пономарева, Михаил Мухин, Марина Климова и другие эксперты-практики, чей опыт насчитывает не первый год работы.

Мы планируем построить диалог между спикерами и пользователями «Клерка», чтобы каждый участник конференции смог найти точки для своего роста! Продажа билетов открыта! Купить онлайн-билет

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

208 подписчиков 953 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Вероника Смолянкова
Ведение бизнеса

Как открыть аптеку по франшизе в 2025 году: Тренды, советы и секреты успеха

Рассмотрим ТОП-3 успешных аптечных франшиз в России: выбор для начинающих предпринимателей.

Комментарии

21
  • Алейда

    В Челябинской области появилась должность первой леди.

    Ее официально получила жена губернатора Алексея Текслера на встрече городской думы. Новость уже прокомментировала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в своем Telegram-канале: «📌Забавно. А самого Текслера нужно уже называть "Ваше величество"? Или все-таки "Ваша светлость, герцог Челябинский"? Хорошо бы узнать, чтобы не ошибиться в возможном депутатском обращении».

    Уже вроде как опровергли)

      • Алейда

        Представить - представили, но власти потом уже свалили всё на организаторов и сказали, что это они сами придумали)

      • ХО

        В сети есть такое фото:

        image.png
        • VadimBA

          Первая леди... С какого конца?

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          Это уже скорее мемы начали создавать под прозвучавшую фразу.

          Фраза - скорее всего не совсем обдуманно ляпнул, потом и сам охренел наверняка от того что конретно сказал, как оно воспроинимается на слух.

          По этому поводу как особо отмечается стиль разговора нашего Президента - аккуратненько так словечки подбирает, с довольно-таки продолжительными паузами

    • Ирина Е
      Специалист

      В нашем районном городе (а скорее всего не только у нас) здание местной администрации Белым домом называют, и что - от этого глава автоматически президентом становится?

      • Алейда

        Не очень поняла - это ко мне вопрос? Или просто в никуда?))

        Я-то как бы и не считаю кого-то первыми "ледями"))

        Я, кстати, вчера задалась вопросом: есть ли вторая леди? Ну там первая леди в отпуск уйдёт али ещё что))) ну и опять же, чтобы любовнице не обидно было))

        • Ирина Е
          Специалист

          Вопрос был чисто риторическим. Я к тому, что название не всегда несёт полную смысловую нагрузку, скорее, аналогию: Леди Макбет Мценского уезда.

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        В нашем районном городе (а скорее всего не только у нас) здание местной администрации Белым домом называют

        Мне кажется, что с определённого момента, это повсеместное название уже закрепилось за ВСЕМИ администрациями ВСЕВОЗМОЖНЫХ уровней.

        У нас тоже так. И про районную администрацию, и про областную..

        Тем более что они и по факту белый цвет имеют

        • Ирина Е
          Специалист

          они и по факту белый цвет имеют

          А надо бы желтый. Опять-таки по аналогии.

  • Ирина
    Без названия (3).jpeg

    Ну как же такую милоту не погладить?