🔥Отзывы о VIII всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» и викторина

Отзывы от спикеров и участников

Вот что писали о нашей конференции в телеграме, закрытом чате конференции и присылали в личную связь.

Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям. Консультант по управлению. Преподаватель и руководитель образовательного центра.

Елена Шедис, эксперт по трудовым отношениям. Консультант по управлению. Преподаватель и руководитель образовательного центра.

Ирина Морозова, бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров.

Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».

Алисия Цайлер, Маркетолог-исследователь & Эксперт по ИИ-инструментам,Амбассадор Клерк.ру и руководитель нетворкинг-клуба TenChat (Калининград). Член Опоры России. Партнер Salebot, AMO, Planfix.