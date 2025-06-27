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Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров
🔥Отзывы о VIII всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» и викторина

🔥Отзывы о VIII всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» и викторина

Ровно неделю назад, в пятницу, проходил последний день VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия». Зажигали три дня! Собрали отзывы спикеров и онлайн-зрителей. Читайте и смотрите запись выступлений! В конце поста проводим викторину!

Неделю назад проводили VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия». Это было потрясающе! Подводим итоги, публикуем отзывы спикеров и участников.

Если вы не могли посмотреть выступления «вживую», не расстраивайтесь — мы уже смонтировали видеозапись и теперь вы можете в комфортном для вас режиме посмотреть все выступления, послушать комментарии и ответы экспертов на вопросы коллег, изучить презентации, а также получить сертификат за обучение. Напомним, что всем годовой подписке «Клерк.Премиум» доступны ВСЕ конференции «Клерка» в онлайн-формате, а также записи без дополнительной оплаты.

Репортажи с выступлениями спикеров

Почитать ежедневные репортажи с эксклюзивными скринами из презентаций, а также цитатами и тезисами спикеров можно в репортажах главного редактора Елены Балаклицкой:

🔥 Репортаж с «Летней сессии»! VIII всероссийская бухгалтерская конференция от «Клерка». 18 июня 2025 года: день первый Налоги-2025: под прицелом ФНС

⭐ VIII всероссийская бухгалтерская конференция от «Клерка». 19 июня 2025 года: день второй. Маркетплейсы: от импорта до проверок

👑 Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков. 20 июня 2025 года: третий день VIII всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции

А также в моих:

⚡️ Налоги-2025: под прицелом ФНС. Главные тезисы и эксклюзивные комментарии с конференции Клерка — «Летняя сессия»

⚡️ Маркетплейсы: от импорта до проверок. Главные тезисы и эксклюзивные комментарии с конференции Клерка — «Летняя сессия»

⚡️ Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков. Главные тезисы и эксклюзивные комментарии с конференции Клерка — «Летняя сессия»

Отзывы от спикеров и участников

Вот что писали о нашей конференции в телеграме, закрытом чате конференции и присылали в личную связь.

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Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям. Консультант по управлению. Преподаватель и руководитель образовательного центра.

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Елена Шедис, эксперт по трудовым отношениям. Консультант по управлению. Преподаватель и руководитель образовательного центра.

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Ирина Морозова, бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров.

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Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».

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Алисия Цайлер, Маркетолог-исследователь & Эксперт по ИИ-инструментам,Амбассадор Клерк.ру и руководитель нетворкинг-клуба TenChat (Калининград). Член Опоры России. Партнер Salebot, AMO, Planfix.

«Мне очень понравился онлайн-формат конференции Клерка - очень крутой! Понравилось все: опыт работы перед камерой, организация процесса, ведущие, спикеры. Буду рада принять участие в следующей конференции! Спасибо Клерку!»

Викторина от Клерка

Ваша задача — правильно ответить на все вопросы викторины. Если ответивших верно будет много, то победителя выберем с помощью рандомайзера случайных чисел.

Победитель получит запись VIII всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Вопрос 1

Вы - бухгалтер аутсорсер, получаете от своих клиентов документы и сведения о физлицах для расчета зарплаты. Вам нужно подавать уведомление в РКН о работе с персданными?

Проголосовали 5 человек

Вопрос 2

Вы заключили с самозанятым договор, он каждый день приходит в офис и с вашего телефона и компьютера делает холодные звонки по базе, вы платите ему вознаграждение раз в месяц, всегда одинаковое. ФНС хочет переквалифицировать договор в трудовой и требует заплатить взносы. Она права?

Проголосовали 4 человека

Вопрос 3

У вас УСН доходы минус расходы, вы купили товар на 5000 рублей и продали его на маркетплейсе за 10 000, а площадка перевела вам на счет 9500 за минусом комиссии. С какой суммы будете платить налог?

Проголосовали 5 человек

Вопрос 4

Как долго нужно хранить декларации по НДС?

Проголосовали 5 человек

Вопрос 5

Об увольнении военнообязанного сотрудника военкомат нужно уведомить в течение 5 дней, а каких - календарных или рабочих?

Проголосовали 5 человек

Вопросы составили по темам выступлений спикеров конференции, если ответили неправильно — не расстраивайтесь, посмотрите запись VIII всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» и прокачайте свои скилы!

Оставайтесь с «Клерком», читайте наши статьи, публикуйте свои, пишите комментарии и обязательно приходите на конференции. Псс… есть инсайд, что следующая будет в декабре. Оставайтесь с нами, держите руку на пульсе!

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

217 подписчиков 1 026 постов

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