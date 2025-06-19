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Елена Балаклицкая
Обучение для бухгалтеров
⭐ VIII всероссийская бухгалтерская конференция от «Клерка». 19 июня 2025 года: день второй Маркетплейсы: от импорта до проверок

⭐ VIII всероссийская бухгалтерская конференция от «Клерка». 19 июня 2025 года: день второй Маркетплейсы: от импорта до проверок

Продолжаем восьмую всероссийскую конференцию для бухгалтеров. Сегодня тема дня — маркетплейсы: бухгалтерия, проверки, импорт, сверка с площадками и др.

Вы можете присоединиться к конференции прямо сейчас! Смотрите онлайн-эфир 19 и 20 июня, а после конференции вам будет доступна запись и презентации спикеров за все три дня конференции! Среди участников разыгрываются призы ;)

Не забывайте добавлять пост в избранное⭐ ! Позже сможете найти в нем ссылки на все новости по выступлениям спикеров!

НДС при работе на маркетплейсе. Елена Шедис

Программа выступления:

  • Особенности работы с НДС при работе на маркетплейсах

  • Внесение счетов-фактур и УПД и их отражение в книге продаж

  • НДС на УСН: формирование налогооблагаемой базы

  • Декларация по НДС

Бухгалтер маркетплейса. Ольга Кошкина

Программа выступления:

  • Документооборот  с маркетплейсами: сложности с первичкой

  • Отчеты о продажах маркетплейса. Из чего формировать налогооблагаемую базу.

  • Учет бонусов (скидок).

  • Настройка программы 1С для работы с маркетплейсами. Что проконтролировать в программе

Ольга рассказала об особенностях работы с отдельными маркетплейсами. Больше всего вопросов у бухгалтеров к тому. как читать, как понимать данные отчетов площадок.

Новости по выступлению спикера:

Начинаем второй день конференции

Информации об авторе

Елена Балаклицкая

Елена Балаклицкая

главный редактор в Клерк.Ру

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