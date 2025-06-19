⭐ VIII всероссийская бухгалтерская конференция от «Клерка». 19 июня 2025 года: день второй Маркетплейсы: от импорта до проверок

Вы можете присоединиться к конференции прямо сейчас! Смотрите онлайн-эфир 19 и 20 июня, а после конференции вам будет доступна запись и презентации спикеров за все три дня конференции! Среди участников разыгрываются призы ;)

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