⭐ VIII всероссийская бухгалтерская конференция от «Клерка». 19 июня 2025 года: день второй Маркетплейсы: от импорта до проверок

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НДС при работе на маркетплейсе. Елена Шедис
Программа выступления:
Особенности работы с НДС при работе на маркетплейсах
Внесение счетов-фактур и УПД и их отражение в книге продаж
НДС на УСН: формирование налогооблагаемой базы
Декларация по НДС
Бухгалтер маркетплейса. Ольга Кошкина
Программа выступления:
Документооборот с маркетплейсами: сложности с первичкой
Отчеты о продажах маркетплейса. Из чего формировать налогооблагаемую базу.
Учет бонусов (скидок).
Настройка программы 1С для работы с маркетплейсами. Что проконтролировать в программе
Ольга рассказала об особенностях работы с отдельными маркетплейсами. Больше всего вопросов у бухгалтеров к тому. как читать, как понимать данные отчетов площадок.
Новости по выступлению спикера:
Комментарии1
А не кажется ли кому-то, что обсуждение документооборота с маркетплейсами — это как пытаться учить кошек читать: шуму много, а толку чуть?