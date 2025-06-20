👑 Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков. 20 июня 2025 года: третий день VIII всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции

Вы можете присоединиться к конференции прямо сейчас! Смотрите онлайн-эфир 20 июня, а после конференции вам будет доступна запись и презентации спикеров за все три дня конференции! Среди участников разыгрываются призы ;)
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Репортаж с первого дня конференции:
🔥 Репортаж с «Летней сессии»! VIII всероссийская бухгалтерская конференция от «Клерка». 18 июня 2025 года: день первый Налоги-2025: под прицелом ФНС
Репортаж со второго дня конференции:
⭐ VIII всероссийская бухгалтерская конференция от «Клерка». 19 июня 2025 года: день второй. Маркетплейсы: от импорта до проверок
Бухгалтер-аутсорсер, 115-ФЗ и Росфинмониторинг. Юлия Белякова
Программа выступления:
Почему бухгалтерам нужен личный кабинет в РФМ и можно ли избежать его открытия.
Открытие личного кабинета в Росфинмониторинге: порядок и требования. Какие данные передаем
Текущая работа в ЛК и разбор часто встречающихся ошибок.
Про Правила внутреннего контроля и отчеты.
Методы контроля со стороны Росфинмониторинга.
Ответственность за неисполнение требований
Ромашка-светофор от Росфинмониторинга в личном кабинете. Чем больше у вас зеленых лепестков, тем лучше.
У аутсорсеров много обязанностей по отчетности в РФМ, необходимо разработать внутренние документы для контроля. Если не соблюдать требования, получишь штраф.
Самые частые нарушения как раз отсутствие внутренней системы контроля и обучения сотрудников. В чате конференции бухгалтеры весьма бурно отреагировали на такой набор обязательств.
Кстати про психологию для бухгалтера сегодня тоже говорить будем.
Бухгалтер на аутсорсе: договор, клиенты, прайс-лист. Ирина Слободян
Программа выступления:
Каналы привлечения клиентов. Тренды 2025.
Договор на оказание бухгалтерских услуг: самые важные пункты.
Прайс-лист бухуслуг: как составить и правильно «продать» себя
Как нанять первого сотрудника и делегировать часть работы
Подробно Ирина рассказывает, как продумать и составить прайс-лист и договор с клиентом, чтобы потом не думать, как внести в работу с ним и стоимость обслуживания изменения.
Новости по выступлению спикера:
Для расчета стоимости бухгалтерских услуг можно использовать инструмент «Фотография рабочего времени»
Эксперт объяснила, почему в договоре на бухгалтерское обслуживание важен перечень услуг
Мини-интервью со спикером
«В нашей профессии без наставника сложно, передача опыта очень важна»
«Меня зажигает моя работа, польза, которую она приносят, когда клиент говорит — спасибо, все классно, у меня все получилось»
«Я была на конференции Клерка в Москве, увидела Елену Ярушкину и не постеснялась подойти и предложить свою кандидатуру в качестве спикера и вот я здесь!»
Отзывы о выступлении Ирины:
Начинаем конференцию
Сегодня не только третий насыщенный день мероприятия, сегодня мы также разыграем призы для наших участников.
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