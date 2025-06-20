👑 Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков. 20 июня 2025 года: третий день VIII всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции

Бухгалтер-аутсорсер, 115-ФЗ и Росфинмониторинг. Юлия Белякова

Программа выступления:

Почему бухгалтерам нужен личный кабинет в РФМ и можно ли избежать его открытия.

Открытие личного кабинета в Росфинмониторинге: порядок и требования. Какие данные передаем

Текущая работа в ЛК и разбор часто встречающихся ошибок.

Про Правила внутреннего контроля и отчеты.

Методы контроля со стороны Росфинмониторинга.

Ответственность за неисполнение требований

Ромашка-светофор от Росфинмониторинга в личном кабинете. Чем больше у вас зеленых лепестков, тем лучше.

У аутсорсеров много обязанностей по отчетности в РФМ, необходимо разработать внутренние документы для контроля. Если не соблюдать требования, получишь штраф.

Самые частые нарушения как раз отсутствие внутренней системы контроля и обучения сотрудников. В чате конференции бухгалтеры весьма бурно отреагировали на такой набор обязательств.

Кстати про психологию для бухгалтера сегодня тоже говорить будем.