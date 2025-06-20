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Елена Балаклицкая
Эксклюзив
 Обучение для бухгалтеров
👑 Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков. 20 июня 2025 года: третий день VIII всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции

👑 Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков. 20 июня 2025 года: третий день VIII всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции

Сегодня мы на финишной прямой. Третий, завершающий день восьмой всероссийской конференцию для бухгалтеров посвящен аутсорсингу: как искать и привлекать клиентов, составлять прайс-лист, 115-ФЗ и Росфинмониторинг, психология в бухгалтерии, требования ФНС и ответственность аутсорсера. Обзор конференции, эксклюзив из презентаций, новости и фото.

Вы можете присоединиться к конференции прямо сейчас! Смотрите онлайн-эфир 20 июня, а после конференции вам будет доступна запись и презентации спикеров за все три дня конференции! Среди участников разыгрываются призы ;)

Не забывайте добавлять пост в избранное⭐ ! Позже сможете найти в нем ссылки на все новости по выступлениям спикеров!

Репортаж с первого дня конференции:

🔥 Репортаж с «Летней сессии»! VIII всероссийская бухгалтерская конференция от «Клерка». 18 июня 2025 года: день первый Налоги-2025: под прицелом ФНС

Репортаж со второго дня конференции:

VIII всероссийская бухгалтерская конференция от «Клерка». 19 июня 2025 года: день второй. Маркетплейсы: от импорта до проверок

Бухгалтер-аутсорсер, 115-ФЗ и Росфинмониторинг. Юлия Белякова

Программа выступления:

  • Почему бухгалтерам нужен личный кабинет в РФМ и можно ли избежать его открытия.

  • Открытие личного кабинета в Росфинмониторинге: порядок и требования. Какие данные передаем

  • Текущая работа в ЛК и разбор часто встречающихся ошибок.

  • Про Правила внутреннего контроля и отчеты.

  • Методы контроля со стороны Росфинмониторинга.

  • Ответственность за неисполнение требований

Ромашка-светофор от Росфинмониторинга в личном кабинете. Чем больше у вас зеленых лепестков, тем лучше.

У аутсорсеров много обязанностей по отчетности в РФМ, необходимо разработать внутренние документы для контроля. Если не соблюдать требования, получишь штраф.

Самые частые нарушения как раз отсутствие внутренней системы контроля и обучения сотрудников. В чате конференции бухгалтеры весьма бурно отреагировали на такой набор обязательств.

Кстати про психологию для бухгалтера сегодня тоже говорить будем.

Бухгалтер на аутсорсе: договор, клиенты, прайс-лист. Ирина Слободян

Программа выступления:

  • Каналы привлечения клиентов. Тренды 2025.

  • Договор на оказание бухгалтерских услуг: самые важные пункты.

  • Прайс-лист бухуслуг: как составить и правильно «продать» себя

  • Как нанять первого сотрудника и делегировать часть работы

Подробно Ирина рассказывает, как продумать и составить прайс-лист и договор с клиентом, чтобы потом не думать, как внести в работу с ним и стоимость обслуживания изменения.

Новости по выступлению спикера:

Мини-интервью со спикером

«В нашей профессии без наставника сложно, передача опыта очень важна»

«Меня зажигает моя работа, польза, которую она приносят, когда клиент говорит — спасибо, все классно, у меня все получилось»

«Я была на конференции Клерка в Москве, увидела Елену Ярушкину и не постеснялась подойти и предложить свою кандидатуру в качестве спикера и вот я здесь!»

Отзывы о выступлении Ирины:

Начинаем конференцию

Сегодня не только третий насыщенный день мероприятия, сегодня мы также разыграем призы для наших участников.

Информации об авторе

Елена Балаклицкая

Елена Балаклицкая

главный редактор в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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