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Елена Балаклицкая
Эксклюзив
 Обучение для бухгалтеров
🔥 Репортаж с «Летней сессии»! VIII всероссийская бухгалтерская конференция от «Клерка». 18 июня 2025 года: день первый Налоги-2025: под прицелом ФНС

🔥 Репортаж с «Летней сессии»! VIII всероссийская бухгалтерская конференция от «Клерка». 18 июня 2025 года: день первый Налоги-2025: под прицелом ФНС

Коллеги, всем привет! Мы начали первый день уже восьмой всероссийской конференции для бухгалтеров. На этот раз проводим ее онлайн и целых три дня. Буду держать вас в курсе выступлений, показывать эксклюзивы из презентаций и соберу для вас ссылки на все горячие новости.

Вы можете присоединиться к конференции прямо сейчас! Смотрите онлайн-эфир 18, 19 и 20 июня, а после конференции вам будет доступна запись и презентации спикеров!

Начало конференции. Слово ведущим

Наши прекрасные ведущие — Елена Ярушкина и Артемий Васенко!

НДС: сложные вопросы. Марина Климова

Начали с электронных документов

Программа выступления:

  • Работа с новым форматом электронных счетов-фактур и УПД: типичные ошибки и упущенные возможности. Как оптимизировать ЭДО?

  • Спорные вопросы применения вычетов: когда к вам будут иметь претензии проверяющие, но вы сможете отбиться?

  • Восстановление НДС: развиваем мифы на конкретных примерах

  • Приключения «упрощенцев» с НДС. Можно ли игнорировать освобождение? Когда придется восстанавливать налог в рамках применения УСН? Когда НДС к вычету можно принять даже при применении ставок 5 % и 7 %? Что делать с ценой ранее заключенного договора, если ваши отношения с НДС меняются?

  • Особенности налогового контроля по НДС в 2025 – 2026 гг.

Новости по выступлению спикера:

Информации об авторе

Елена Балаклицкая

Елена Балаклицкая

главный редактор в Клерк.Ру

135 подписчиков 71 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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