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🔥 Репортаж с «Летней сессии»! VIII всероссийская бухгалтерская конференция от «Клерка». 18 июня 2025 года: день первый Налоги-2025: под прицелом ФНС

Коллеги, всем привет! Мы начали первый день уже восьмой всероссийской конференции для бухгалтеров. На этот раз проводим ее онлайн и целых три дня. Буду держать вас в курсе выступлений, показывать эксклюзивы из презентаций и соберу для вас ссылки на все горячие новости.