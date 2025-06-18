🔥 Репортаж с «Летней сессии»! VIII всероссийская бухгалтерская конференция от «Клерка». 18 июня 2025 года: день первый Налоги-2025: под прицелом ФНС

Вы можете присоединиться к конференции прямо сейчас! Смотрите онлайн-эфир 18, 19 и 20 июня, а после конференции вам будет доступна запись и презентации спикеров!
Начало конференции. Слово ведущим
Наши прекрасные ведущие — Елена Ярушкина и Артемий Васенко!
НДС: сложные вопросы. Марина Климова
Программа выступления:
Работа с новым форматом электронных счетов-фактур и УПД: типичные ошибки и упущенные возможности. Как оптимизировать ЭДО?
Спорные вопросы применения вычетов: когда к вам будут иметь претензии проверяющие, но вы сможете отбиться?
Восстановление НДС: развиваем мифы на конкретных примерах
Приключения «упрощенцев» с НДС. Можно ли игнорировать освобождение? Когда придется восстанавливать налог в рамках применения УСН? Когда НДС к вычету можно принять даже при применении ставок 5 % и 7 %? Что делать с ценой ранее заключенного договора, если ваши отношения с НДС меняются?
Особенности налогового контроля по НДС в 2025 – 2026 гг.
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