Как будут проверять самозанятых в 2025 году?
В этой статье разбираемся в законодательных тонкостях при сотрудничестве с самозанятыми и триггерах для ФНС.
Самозанятый — это плательщик налога на профессиональный доход (НПД). Такой налог могут уплачивать физлица и ИП. Ставка налога зависит от статуса заказчика. Если оплата поступает от юрлица или ИП, ставка налога составляет 6%, если от физлица — 4%.
Критерий
Самозанятый (НПД)
Нужно ли регистрироваться?
Да, через приложение «Мой налог»
Какой лимит по доходам?
2,4 млн рублей в год
Можно ли нанять сотрудников?
Нет
Какие налоги нужно платить?
Какую отчетность нужно сдавать?
Нет
Нужно ли вести учет?
Да, доходы фиксируются в приложении «Мой налог».
Есть налоговые льготы?
Предоставляется разовый налоговый вычет в размере 10 тыс. руб.
Нужно ли покупать онлайн-кассу?
Нет, кассовые чеки формируются в «Мой налог»
Нужно ли платить страховые взносы?
Нет, но можно платить по желанию
Как видим, у самозанятых и предпринимателей много отличий. Стать самозанятым проще, не нужно вес
➕Главные преимущества сотрудничества с самозанятыми — это экономия временных и денег заказчика, самозанятый сам платить за себя налоги. К тому же с физиками удобно заключать договор ГПХ и быстро закрывать разовые или проектные задачи бизнеса.
➖Главный риск при сотрудничестве как с самозанятыми — риск переквалификации отношений в трудовые с последующим доначислением штрафов, налогов, взносов.
Риски работы с самозанятыми в 2025 году
Недавно Минтруд предложил закрепить в Трудовом кодексе восемь дополнительных признаков трудовых отношений. За счет этих признаков ведомство планирует более четко разграничить трудовые и гражданско-правовые отношения, чтобы избежать их «смешивания». Вот все важные критерии, по которым вы можете самостоятельно оценить риск при сотрудничестве с самозанятыми:
У самозанятого в договоре прописан график работы — с 9 до 18, 5/2.
У самозанятого есть право на еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск.
По договору выполняется не разовая задача, а трудовая функция.
В договоре прослеживается подчиненность и зависимость труда.
В договорах отсутствуют даты начала и окончания работ.
Компания привлекаете самозанятого на постоянной основе (более 3 месяцев).
Имеет место регулярная оплата, при этом сумма выплаты не меняются, подрядчик получает оплату в зарплатные дни.
Компания-заказчик оплачивает расходы, связанные с поездками самозанятого в целях выполнения услуг;
Самозанятый выдает чеки заказчику 1-2 раза в месяц, а не по факту оказания услуг.
Самозанятый часто появляется и работает в вашем офисе/на складе.
Инструменты, материалы, основные средства для выполнения поставленных договором задач самозанятому выдает заказчик.
Самозанятый — ваш бывший сотрудник (даже с учетом соблюдения двухгодичного запрета на это действие).
На самозанятого возлагается материальная ответственность по аналогии с тем, как она устанавливается на штатных сотрудников.
Ваша компания — единственный клиент у самозанятого.
Что грозит за подмену трудовых отношений?
Если трудовики совместно с ФНС обнаружат подмену трудовых отношений, компанию ждут:
от 50 000 до 100 000 руб — для компаний;
от 10 000 до 20 000 руб — для должностных лиц;
от 5 000 до 10 000 руб — для ИП.
Помимо этого договор ГПХ суд переквалифицирует в трудовой, а значит, организация будет обязана заплатить НДФЛ и страховые взносы за весь срок действия договора — плюс 20% от неуплаченного НДФЛ и пени. Помимо этого компанию могут включить в реестр недобросовестных работодателей.
Грамотное составление договоров с самозанятыми, проверка статуса при выплатах, своевременный сбор чеков — все это требует определенных знаний и навыков. На курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП» вы научитесь вести кадровый учет, оформлять все виды рабочего времени, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 76% за 7 900 рублей вместо
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Зачем самозанятых вызывают в налоговую?
В 2025 году налоговики проверяют не только компании и ИП, которые сотрудничают с самозанятыми, но и вы зывают на допрос самих плательщиков НПД. Юрист «Клерка»
Анастасия Ковалева подготовила формулировки ответов самозанятых, которые докажут независимый статус подрядчика.
Необходимо подчеркнуть, что вы не состоите в трудовых отношениях с компанией, а сотрудничаете с ООО «Ромашка» по договору оказания услуг.
Следует отметить, что фиксированный график отсутствует. Работа выполняется по техническому заданию, и занятость зависит от поставленных задач.
В рамках гражданско-правового договора отпуск не предусмотрен.
Укажите, что взаимодействуете с разными представителями компании, в зависимости от задач.
Подчеркните, что должностного подчинения нет — работа ведется через контактное лицо, обозначенное в договоре.
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