Как будут проверять самозанятых в 2025 году?

Составили список красных флажков для ФНС при работе с самозанятыми. Они помогут вам не попасть в список на проверку в 2025 году. Посмотрите на ваши отношения с самозанятыми с точки зрения налоговой и оцените свои риски. Забирайте в избранное, чтобы не потерять.

В этой статье разбираемся в законодательных тонкостях при сотрудничестве с самозанятыми и триггерах для ФНС.

Самозанятый — это плательщик налога на профессиональный доход (НПД). Такой налог могут уплачивать физлица и ИП. Ставка налога зависит от статуса заказчика. Если оплата поступает от юрлица или ИП, ставка налога составляет 6%, если от физлица — 4%.

Критерий Самозанятый (НПД) Нужно ли регистрироваться? Да, через приложение «Мой налог» Какой лимит по доходам? 2,4 млн рублей в год Можно ли нанять сотрудников? Нет Какие налоги нужно платить? 4% — от дохода, полученного от физлиц;

6% — от дохода, полученного от юрлиц и ИП Какую отчетность нужно сдавать? Нет Нужно ли вести учет? Да, доходы фиксируются в приложении «Мой налог». Есть налоговые льготы? Предоставляется разовый налоговый вычет в размере 10 тыс. руб. Нужно ли покупать онлайн-кассу? Нет, кассовые чеки формируются в «Мой налог» Нужно ли платить страховые взносы? Нет, но можно платить по желанию

Как видим, у самозанятых и предпринимателей много отличий. Стать самозанятым проще, не нужно вес

➕Главные преимущества сотрудничества с самозанятыми — это экономия временных и денег заказчика, самозанятый сам платить за себя налоги. К тому же с физиками удобно заключать договор ГПХ и быстро закрывать разовые или проектные задачи бизнеса.

➖Главный риск при сотрудничестве как с самозанятыми — риск переквалификации отношений в трудовые с последующим доначислением штрафов, налогов, взносов.

Риски работы с самозанятыми в 2025 году

Недавно Минтруд предложил закрепить в Трудовом кодексе восемь дополнительных признаков трудовых отношений. За счет этих признаков ведомство планирует более четко разграничить трудовые и гражданско-правовые отношения, чтобы избежать их «смешивания». Вот все важные критерии, по которым вы можете самостоятельно оценить риск при сотрудничестве с самозанятыми:

У самозанятого в договоре прописан график работы — с 9 до 18, 5/2.

У самозанятого есть право на еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск .

По договору выполняется не разовая задача, а трудовая функция .

В договоре прослеживается подчиненность и зависимость труда.

В договорах отсутствуют даты начала и окончания работ .

Компания привлекаете самозанятого на постоянной основе (более 3 месяцев).

Имеет место регулярная оплата , при этом сумма выплаты не меняются , подрядчик получает оплату в зарплатные дни.

Компания-заказчик оплачивает расходы, связанные с поездками самозанятого в целях выполнения услуг;

Самозанятый выдает чеки заказчику 1-2 раза в месяц , а не по факту оказания услуг.

Самозанятый часто появляется и работает в вашем офисе /на складе.

Инструменты, материалы, основные средства для выполнения поставленных договором задач самозанятому выдает заказчик .

Самозанятый — ваш бывший сотрудник (даже с учетом соблюдения двухгодичного запрета на это действие).

На самозанятого возлагается материальная ответственность по аналогии с тем, как она устанавливается на штатных сотрудников.

Ваша компания — единственный клиент у самозанятого.

Что грозит за подмену трудовых отношений?

Если трудовики совместно с ФНС обнаружат подмену трудовых отношений, компанию ждут:

от 50 000 до 100 000 руб — для компаний;

от 10 000 до 20 000 руб — для должностных лиц;

от 5 000 до 10 000 руб — для ИП.

Помимо этого договор ГПХ суд переквалифицирует в трудовой, а значит, организация будет обязана заплатить НДФЛ и страховые взносы за весь срок действия договора — плюс 20% от неуплаченного НДФЛ и пени. Помимо этого компанию могут включить в реестр недобросовестных работодателей.

Грамотное составление договоров с самозанятыми, проверка статуса при выплатах, своевременный сбор чеков — все это требует определенных знаний и навыков. На курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП» вы научитесь вести кадровый учет, оформлять все виды рабочего времени, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 76% за 7 900 рублей вместо 33 000 рублей. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Зачем самозанятых вызывают в налоговую?

В 2025 году налоговики проверяют не только компании и ИП, которые сотрудничают с самозанятыми, но и вы зывают на допрос самих плательщиков НПД. Юрист «Клерка»

Анастасия Ковалева подготовила формулировки ответов самозанятых, которые докажут независимый статус подрядчика.