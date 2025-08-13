💥Обзор новостей: безработица растет, в Госдуме предложили ввести базовый доход, с борщевиком борются с помощью ИИ

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

В России наблюдается рост скрытой и официальной безработицы, но она остается пока на историческом минимуме, заявил в ходе совещания, посвященного экономическим вопросам, президент России Владимир Путин. Стенограмма совещания доступна на сайте Кремля.

ЦБ ожидает инфляцию в 6-7% по итогам года. Инфляция в России по итогам июля замедлилась до 8,8% в годовом выражении и по итогам 2025 года может составить 6-7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Для россиян предложили ввести базовый доход. В Госдуме предложили платить россиянам просто так, введя базовый доход. Депутат Александр Бабаков заявил, что целью новой экономической политики должно стать повышение качества жизни, а достичь этого можно при кардинальном изменении кредитно-денежной политики страны. Как вам идея?

В Госдуме напомнили о новом порядке расчета среднего заработка с сентября. Согласно новому порядку определения среднего заработка россиян, который вступит в силу с 1 сентября, в расчет будут включаться не только премии, но и денежные поощрения работника, рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Также вводится специальный порядок расчета среднего заработка для выплаты выходного пособия: при обычном учете рабочего времени — путем умножения среднего дневного заработка на среднемесячное количество рабочих дней;

при суммированном учете — путем умножения среднего часового заработка на среднемесячное количество рабочих часов.

«Ростелекому» неизвестно о просьбе блокировать звонки в зарубежных мессенджерах, заявил ТАСС президент компании Михаил Осеевский.

Суд взыскал с несовершеннолетнего водителя электросамоката 360 тысяч рублей. Новгородский суд обязал электросамокатчика выплатить владельцу джипа более 360 тысяч рублей. Как установлено судом несовершеннолетний водитель самоката в состоянии алкогольного опьянения выехал на проезжую часть и столкнулся с джипом. В результате ДТП джипу были причинены механические повреждения. При этом гражданская ответственность ответчика, по правилам ОСАГО, на момент совершения ДТП не была застрахована.

В Вологодской области закрыли более половины алкомаркетов. Более половины алкомаркетов Вологодской области закрылись или перестали торговать спиртным с 1 марта, когда начал действовать региональный закон об ограничении продажи алкоголя, сообщает губернатор области Георгий Филимонов. Как уточнил Филимонов, если в начал 2025 года в Вологодской области работали 610 алкомаркетов, то в настоящее время прекратили продавать алкоголь в розницу или закрылись 230 федеральных и 124 региональных магазина.

В Петербурге начали бороться с борщевиком с помощью ИИ. Искусственный интеллект научили распознавать борщевик этим летом. Специалисты показывали ИИ все стадии роста сорняка, чтобы находить его на самых ранних этапах. За прошедшую неделю Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выписала 8 штрафов собственникам земельных участков, которые не уничтожили борщевик.

Москвичка выиграла 15 млн рублей в лотерею, доверившись гороскопу. Женщина за два месяца выиграла два суперприза, доверившись гороскопу: в мае — 5 млн рублей, а в августе — 10 млн рублей. По москвички словам, в те день для ее знака зодиака были указаны как «выигрышные». В пресс-службе лотерей сообщили, что чаще всего крупные суммы выигрывают Близнецы, Весы и Скорпионы. Верите в гороскопы? И помогали ли они вам когда-нибудь принять правильное решение?

«Радио Судного дня» передало послание в преддверии встречи Путина и Трампа. Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», вечером 12 августа передала одно сообщение. Об этом говорится в телеграм-канале «УВБ-76 логи», который отслеживает ее активность. В 20:04 мск в эфире прозвучало: «НЖТИ 12687 ТОЛКОСРАМ 9585 4510».

Шведский стол в турецких отелях предложили убрать из-за экономии и борьбы с пищевыми отходами. Система «все включено» — all inclusive в отелях может быть заменена форматом «а-ля карт», при которой человек заказывает столько еды, сколько сможет съесть.

Sony окончательно ушла из России. Компания прекратила свое существование в стране, следует из данных ЕГРЮЛ. Датой ликвидации организации указано 11 августа 2025 года.

Музыкальные сервисы начали отказываться от сгенерированных нейросетями композиций. Потери правообладателей из-за широкого распространения музыки, сгенерированной ИИ, могут достигать почти 8 млрд руб. в год. Зарубежные стриминги уже начинают отказываться от такого контента, а российские — более строго его проверять.