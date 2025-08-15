💥Обзор новостей: ФНС запускает оценку ФХД, обнулили размер обязательной продажи валютной выручки, запретят брать больше одного займа в МФО

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

ФНС РФ запускает оценку ФХД. ФНС опубликовала проект методики, по которой с 2026 года начнут оценивать финансовое состояние компаний, в том числе для анализа надежности поставщиков при госзакупках. Проверка пройдет в два этапа: сначала соответствие обязательным критериям (например, отсутствие расхождений по НДС и процедур банкротства), затем — балльная система по 55 параметрам для юрлиц и 31 для ИП. Анализ учитывает зарплаты сотрудников, рентабельность активов, налоговую нагрузку и репутационные факторы. Даниил Егоров рассказал, что анализ ФХД позволяет контрагентам эффективнее оценивать друг друга. «То есть я могу по себе запросить данные налоговой и передать контрагенту, чтобы он видел, каково мое финансовое состояние. Это более 50 параметров», — отметил Егоров.

Планируют создать Единый реестр уведомлений. С 1 сентября 2025 года уведомление о начале осуществления отдельных видов деятельности будут подавать по новым правилам, а количество самих видов деятельности, в отношении которых подается уведомление, станет меньше. Уведомления будем подавать через Госуслуги. Исключение — когда уполномоченными контролирующими органами является ФСБ и СВР РФ. Будет работать единый реестр уведомлений.

С 2026 года россиянам запретят брать больше одного займа в МФО, сообщил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Согласно инициативе, если у заемщика уже есть непогашенный долг в МФО, то новая ссуда ему не будет выдана. Также с 2026 года при оформлении займа введут «период охлаждения» на три календарных дня, а максимальный уровень переплаты снизят с 130% до 100% от суммы основного долга.

Правительство обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Для российских экспортеров снижен до нуля размер обязательной репатриации и продажи валютной выручки. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. « Решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью», — пояснили в пресс-службе.

Запрет на экспорт бензина продлят на сентябрь. На фоне рекордно высоких цен на бирже власти решили продлить полный запрет на экспорт бензина на сентябрь. Мера была введена в конце июля и действует до 31 августа.

Товарный знак Max компании GoPro досрочно прекратил действие. Американская компания GoPro официально отказалась от принадлежащего ей товарного знака Max досрочно, передает ТАСС со ссылкой на данные из базы Роспатента. Его действие должно было прекратиться в октябре 2029 г. Совпадение? Не думаю!

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске состоится 15 августа в 17:00 (22:00 мск). Об этом сообщили в Белом доме.

В Мосгорсуде рассказали о фейковой рассылке с включением в список присяжных. Мошенники стали рассылать на электронные почты фейковые уведомления гражданам об их включении в список кандидатов в коллегию присяжных заседателей, сообщила пресс-служба Мосгорсуда ТАСС. В уведомлении указана ссылка, по которой просят перейти для подтверждения участия или отказа от него. Мосгорсуд призвал не переходить по ссылкам в случае получения такого письма.

Фильмы Балабанова могут запретить за несоответствие традиционным ценностям. Некоторые фильмы режиссера Алексея Балабанова, снявшего «Брата» и «Жмурки», могут попасть под запрет из-за несоответствия духовно-нравственным ценностям. Об этом сказала депутат Госдумы Елена Драпеко. «В 90-е гг. много наснимали разного. Показывать детям и молодежи подобные произведения нужно осторожно», — сказала она.

Каждый второй россиянин верит в денежные приметы. Каждый второй россиянин (55%) верит в «денежные» ритуалы и приметы, сообщается в исследовании, которое есть у РИА Новости. 16% категорически не разрешают свистеть в доме, опасаясь финансовых проблем, еще 11% носят «к деньгам» маленькие фигурки мыши.

Шнуров согласился с решением суда о запрете пяти песен «Ленинграда». Решение районного суда Санкт-Петербурга о запрете распространения пяти треков группы «Ленинград» было правильным, потому что они не предназначены для несовершеннолетней аудитории, заявил лидер группы Сергей Шнуров. 14 августа, Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры и запретил на территории РФ распространение таких песен «Ленинграда», как «Кандидат», «Нетх...не», «Ч.П.Х.», «Оспа» и «Русские».

Дуров выложил новые подарки в Telegram, самый дорогой — солнцезащитные очки стояли 30 тысяч stars (60 тысяч рублей). Все подарки разобрали за 15 секунд. Telegram на новой коллекции подарков заработал $8,5 млн.