⚡️Что будет с бизнесом, если отменят льготные тарифы страховых взносов для МСП

Власти прорабатывают отмену льготных тарифов страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства. О том, отменят ли и к чему это может привести бизнес, разбирались вместе с экспертом. Вариантов много: от схематоза, до замены сотрудников на роботов.

Власти обсуждают отмену льготы по страховым взносам для малого и среднего бизнеса. Исключение могут составить производственные компании из приоритетных отраслей — для них льгота может сохраниться. Обсуждаются различные модификации усечения льготы. Страховые взносы, которые работодатели уплачивают за сотрудников, направляются в бюджет СФР. Одной из причин возможной отмены льготы мог стать возросший дефицит бюджета Соцфонда, пишут «Ведомости». Напомним, в мае Мишустин поручил проанализировать эффективность применения пониженных страховых взносов субъектами МСП и представить предложения по их оптимизации.

Новость вызвала резонанс у бизнеса. Специально для Клерка попросили дать прогноз, реализуют инициативу или нет, Наталью Горячую, предпринимателя, автора просветительского проекта для малого бизнеса.

«Если вопрос поставил Минфин, то реализуют. Обоснуют это как необходимость восполнить дефицит бюджета и продолжение курса на осправедливливание налоговой системы по просьбам бизнеса. Уйти в тень в части выплаты зарплаты становится всё сложнее, уменьшать оклады бизнес не может без последствий для себя, а делением на окладную и премиальные части не так много предпринимателей занимается, ибо это предполагает наличие ресурсов для тщательной кадровой работы. Поэтому зарплаты, скорее всего, останутся на прежнем уровне, но конкурировать с крупными компаниями, а также ВПК малому бизнесу будет ещё сложнее. Также, полагаю, обострится проблема с подменой трудовых отношений. Институт самозанятости продолжает существовать в неизменном виде, его не тронут до 2028 года, пока не закончится эксперимент. Если бизнес станет неприкрыто схематозничать с применением плательщиков налога на профессиональный доход, то Минфин может пойти дальше — выступит с инициативой об отмене режима НПД или урезании списка разрешенных видов деятельности для этой категории граждан. 👉 И последнее. Увеличение ставок страховых взносов для МСП ставит бизнес перед выбором: или расти (и делать это быстро) до такого объема выручки, который позволит бизнесу платить страховые взносы, не ужасаясь при виде их объема в составе расходов, или, наоборот, сжаться до таких объемов, которые позволяют сократить количество сотрудников. Есть еще вариант — заменить сотрудников на роботов или автоматизировать процессы там, где сейчас работают люди. Но этот вариант доступен не всем».

