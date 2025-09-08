💥Обзор новостей: В МВД призвали не верить рассылке от фейкового ПФР, соцпенсия в 2025 году — 8824 руб, сверхприбыль банков пойдет в бюджет

В МВД призвали не верить мошеннической рассылке от фейкового ПФР. Мошенники начали присылать пенсионерам приглашения в якобы официальный канал фейкового Пенсионного фонда России. «Вы уже три раза проигнорировали данное сообщение от администрации канала, и это последнее напоминание. Вы числитесь в списке Пенсионного фонда как «Пенсионер», поэтому мы отправляем вам последний раз приглашение канала, в котором собрана вся необходимая информация для пенсионеров», – приводит МВД пример мошеннической рассылки. В ведомстве напомнили, что сейчас в России существует только Социальный фонд России (СФР). Представители ведомства призвали рассказывать об этой схеме аферистов своим родственникам старшего поколения и показывать другие примеры «фейков, поддельных документов, вредоносных приложений».

Социальная пенсия в 2025 году составляет 8 824 рубля. На эту выплату могут претендовать те граждане, которым не хватает трудового стража или пенсионных баллов для страховой пенсии, рассказала РБК исполнительный директор «СберНПФ» Алла Пальшина. Социальную пенсию назначают также при потере кормильца или в случае получения инвалидности.

В России могут поднять возрастные границы молодежи с 35 до 40-45 лет. В совете при Минтруде предложили поднять возраст молодежи до 40–45 лет, объясняя это тем, что россияне стали позже стареть и дольше сохраняют социальную активность.

В Госдуме хотят направлять сверхприбыль банков в бюджет. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращения премьер-министру России Михаилу Мишустину и главе Центробанка с предложением сформировать механизм перераспределения сверхприбыли банков в пользу бюджетной системы, документы имеются в распоряжении РИА Новости. «В целях обеспечения справедливого распределения финансовой нагрузки, а также повышения эффективности использования доходов, получаемых при непосредственном воздействии государственной политики, ЛДПР полагает целесообразным и необходимым рассмотреть вопрос о формировании механизма перераспределения сверхприбыли банковского сектора в пользу бюджетной системы России», — сказано в документах. В документах отмечается, что механизм перераспределения может быть реализован по аналогии с действующими специальными режимами в нефтегазовой отрасли.

Работодатели смогут платить сотрудникам выплату за рождение ребенка с 2026 года. С 2026 года работодатели смогут выплачивать работникам до 1 млн рублей при рождении ребенка, сообщил председатель Общественного совета при Минтруде Абрамов. Уточняется, что такие выплаты не будут облагаться налогами. По его мнению, такая мера повысит лояльность сотрудников: у них будет возможность спокойно уйти в декрет, а также мотивация быстрее вернуться на работу.

В Госдуме предложили увеличить зарплату учителей в 2 раза. По словам лидера партии «Справедливая Россия» Миронова, если учителя в среднем получают 100 тысяч рублей в месяц, то эту цифру следует поднять до 200 тысяч рублей в месяц. При этом 70% зарплаты должен составлять оклад, без учета надбавок.

В Минздраве рассказали, как будут оценивать репродуктивное здоровье несовершеннолетних. В Минздраве пояснили, как будет устроена процедура оценки репродуктивного здоровья детей и подростков. Соответствующие проверки введены с 1 сентября 2025 года ведомственным приказом. Осмотры будут проходить в детских поликлиниках и женских консультациях, а на отделенных и сельских территориях — с помощью передвижных комплексов с медицинским оборудованием и мебелью. Медицинские эксперты пока настроены к новым проверкам скептически из-за острого дефицита акушерок и детских урологов-андрологов.

Дмитрий Нагиев пожаловался на маленькую пенсию в 20 тыс. руб. Шоумен заявил, что в старости его ждет скромная пенсия. По его подсчетам, она не превысит 20 тыс. руб. По словам артиста, накопленных им $70 тыс. ему может не хватить для безбедной старости. Он также рассказал, что ему советовали инвестировать в коммерческую недвижимость для создания пассивного дохода, но он пока не видит в этом перспектив. К роме того, Нагиев опроверг сообщения о своих огромных гонорарах в Дубае, куда он регулярно летает для проведения мастер-классов и отдыха. По его словам, организаторы оплачивают лишь его перелет, проживание и питание.

В Ватикане причислили к лику святых умершего от лейкемии «инфлюенсера Бога». Итальянского подростка Карло Акутиса, умершего от лейкемии в 2006 г., причислили к лику святых в Ватикане. Соответствующую церемонию провел папа римский Лев XIII, сообщает Reuters. При жизни Акутис освоил программирование, чтобы создавать сайты для распространения веры. Он умер в возрасте 15 лет. Агентство отмечает, что история Акутиса привлекла широкое внимание католической молодежи и «теперь он находится на одном уровне с матерью Терезой и Франциском Ассизским».

Warner Bros. Discovery подала в суд на Midjourney из-за Бэтмена с Суперменом. Она обвинила ИИ-компанию, специализирующуюся на генерации изображений и видео, в нарушении авторских прав на образы таких персонажей, как Бэтмен, Супермен, Скуби-Ду и другие. Warner Bros. заявила, что «пиратство» позволило Midjourney обучить одноименный сервис обработки фото и видео предлагать подписчикам их изображения «в любой мыслимой сцене».