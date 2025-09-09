Долгий перерыв в работе бухгалтера — приговор? Можно ли вернуться в строй или стоит искать альтернативу

Для бухгалтеров, которые вынуждены были сделать перерыв в карьере, возвращение в строй может показаться непростым. Законодательство меняется так быстро, что уследить за ним сложно даже профессионалам, которые постоянно «в теме».
Возвращение может казаться страшным по ряду причин. Первая, самая очевидная, — неуверенность в своих навыках. После перерыва многие знания устарели. Вторая причина — страх осваивать новые программы и технологии. Третья причина — социальная тревожность. Человека может беспокоить, как его будут воспринимать коллеги на новом месте, сможет ли он вписаться в коллектив после отсутствия.
У вашего коллеги в Красном уголке бухгалтера возник вопрос: перерыв в работе бухгалтера — приговор? Стоит ли возвращаться и как это сделать?
Интернет-пользователи разделились во мнениях. Один подписчик канала задал вопрос: зачем возвращаться, когда вокруг много альтернатив с большим заработком? Как альтернативу он предложил рассмотреть: швейное дело, ландшафтный дизайн, садоводство, клининг или рукоделие.
Однако большинство бухгалтеров считают, что возвращаться в профессию стоит.
Почему перерыв не приговор?
Как верно отметили другие пользователи, возвращение будет хоть и тяжелым, но вполне возможным, ведь есть общая база и опыт, прежние знания и навыки не обнуляются.
Фундаментальные принципы работы неизменны. Счета, двойная запись, баланс, ПБУ, ФСБУ, основные налоговые режимы (ОСНО, УСН, ЕСХН) — их основа остается прежней. Ваше главное преимущество в том, что вы уже знаете логику учета.
Опыт никуда не исчезает. Ваш прошлый опыт работы с первичкой, общения с налоговиками, закрытия периодов — это бесценный актив. Его не заменят свежие дипломы у новичков.
Ценность «опытных» кадров. Многие работодатели ценят надежность, ответственность и лояльность, которые часто присущи специалистам с опытом, вернувшимся после перерыва. Тем более что новое молодое поколение сотрудников, очень часто, приходит с нулевыми знаниями и навыками, но с огромными запросами и они не готовы работать в полную силу.
Своим мнением с нами поделилась Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.
Как вернуться в строй? С этим вопросом, наверное, сталкивается почти каждый бухгалтер в тот или иной момент времени (декрет, уход за членом семьи, просто перерыв в работе и т.д.). Но мы же сильные. Поэтому долгий перерыв в работе бухгалтера — это не приговор. Это вызов, который можно и нужно принять. Почему так? Да потому что бухгалтерия — это не только знание учета и налогов, это системное мышление, внимательность и умение разбираться в нормативных актах. А эти качества никуда не деваются за время перерыва, — рассказала Елена.
Стоит ли рассматривать другую профессию или сферу деятельности?
Смена профессии в зрелом возрасте — уже давно не считалось чем-то странным. О смене профессии стоит задуматься, когда у вас изменились жизненные приоритеты, появляются проблемы со здоровьем, мысли о необходимости снова погрузиться в ФСБУ и НК РФ вызывает отторжение. По данным hh.ru, 33% соискателя за последние 10 лет поменяли профессию и 51% хотели бы это сделать в будущем. Но прежде чем искать новое призвание, спросите себя «Чего я хочу?». А когда найдете ответ, задайте еще один вопрос: «Для чего? Что мне это даст?». Если ваш собственный ответ вас устроит, а перспективы освоения нового не пугают — отбросьте сомнения и осваивайте новую профессию.
Вернитесь в бухгалтерию, если: вам нравилась эта работа до перерыва (нравилось наводить порядок в цифрах, решать задачи). Вы готовы учиться и осваивать новое. Вы не боитесь временных трудностей и уверены в своем желании.
Также вы можете рассмотреть смежные области, если бухгалтерия всегда была для вас лишь источником дохода, а не призванием. Смежные варианты:
Специалист по кадрам. Ваш опыт в расчете зарплаты будет огромным плюсом.
Операционист в банке. Работа с денежными потоками, клиентами.
Финансовый консультант для малого бизнеса. Помощь ИП в управлении денежными потоками на основе понимания учета.
Своим опытом поделился Владислав Савушкин, бизнес-консультант и топовый автор и амбассадор «Клерк»:
Отвечу через призму собственного опыта. Мой перерыв затянулся на долгие годы. И вход в новую профессию был не самым простым, несмотря на то что управленческий учет близок с бухгалтерским. Поэтому рекомендую подумать дважды уходить ли из бухгалтерии после перерыва. Другой вопрос, что сегодня для того, чтобы оставаться на месте надо бежать. И те знания, которые у тебя были до перерыва навряд ли будут актуальны сегодня. В бухгалтерии темпы и объемы изменений приобрели лавинообразный характер, поэтому без актуализации знаний вернуться будет непросто. Благо сейчас много вариантов получения информации: курсы, семинары, конференции. Посещение таких мероприятий – это маст-хэв для бухгалтера, который после перерыва снова решил встать на путь помощи бизнесу.
Как вернуться в строй. Пошаговая инструкция
Этот план требует времени и усилий, но он абсолютно реалистичен.
Шаг 1. Аудит знаний и составление плана (1-2 недели)
Честно оцените пробелы. Что изменилось за время вашего отсутствия?
Налоговое законодательство: НДС, налог на прибыль, страховые взносы, НДФЛ.
Отчетность: Какие формы изменились (например, 6-НДФЛ, РСВ, декларация по НДС)?
Программы: Актуальная версия 1С? Появились ли новые сервисы (ЭДО, онлайн-бухгалтерии)?
ФСБУ: Появились ли новые?
Составьте список тем для изучения. Приоритизируйте: сначала основы (главные налоги), потом детали.
Шаг 2. Актуальное обучение (1-3 месяца)
Это ключевой этап. Потратьте на него время и, если нужно, деньги. Это инвестиция в себя.
Курсы повышения квалификации. Ищите курсы с названиями вроде «Изменения в учете и налогах» или «Новые ФСБУ».
Вебинары и Конференции. Это способ погрузиться в актуальную повестку. Смотрите вебинары по свежим изменениям в законодательстве.
Освойте (или вспомните) 1С. Ваша задача — вспомнить интерфейс и принципы работы.
Шаг 3. Поиск работы и правильная самоподача
Составьте честное резюме. Не скрывайте перерыв. Вместо этого используйте правильные формулировки:
«Находилась в профессиональном перерыве по семейным обстоятельствам. За время перерыва провела полную актуализацию знаний по бухгалтерскому и налоговому учету, прошла курс «Профессия главный бухгалтер».
Рассмотрите варианты старта с понижением позиции. Ваша цель — вернуться в среду, получить актуальный опыт и рекомендации. Рассмотреть можно позиции:
Помощника бухгалтера.
Бухгалтера на участок (расчет з/п, первичка, банк-касса).
Работу в небольшой компании или у ИП (здесь часто нужны универсалы, и можно глубоко погрузиться во все процессы).
Удаленную работу с частичной занятостью на нескольких небольших предпринимателях.
Используйте нетворкинг. Расскажите бывшим коллегам, что вы ищете работу. Это один из самых эффективных способов.
Будьте готовы к тестовым заданиям. На собеседовании вас почти наверняка ждет тест на знание проводок, налогов или задач в 1С. Не пугайтесь этого, воспринимайте как возможность показать, что вы готовились.
Шаг 4. Первая работа после возвращения
Настройтесь на учебу. Первые 3-6 месяцев вы будете активно учиться на практике.
Не бойтесь задавать вопросы. Лучше спросить 100 раз, чем сделать ошибку.
Найдите наставника. Это может быть главный бухгалтер или более опытный коллега.
Анализируйте ошибки. Все их совершают, главное — делать выводы.
Ваш путь — это не старт с нуля, а перезагрузка. У вас есть огромное преимущество перед новичком — у вас есть опыт работы и вы понимаете контекст. Вам нужно обновить базу данных, а не устанавливать операционную систему с чистого листа. Это сложно, но абсолютно возможно, и тысячи бухгалтеров успешно проходят этот путь, — поделилась своим ведением Елена Ярушкина.
Комментарии6
Коллеги, кто брал тайм-аут в карьере, а потом возвращался?
Возможно, стоит рассмотреть возможность постепенного возвращения к работе, начиная с частичной занятости или временных проектов, чтобы адаптироваться к новым требованиям и обновить свои навыки.