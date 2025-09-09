Долгий перерыв в работе бухгалтера — приговор? Можно ли вернуться в строй или стоит искать альтернативу

Для бухгалтеров, которые вынуждены были сделать перерыв в карьере, возвращение в строй может показаться непростым. Законодательство меняется так быстро, что уследить за ним сложно даже профессионалам, которые постоянно «в теме».

Возвращение может казаться страшным по ряду причин. Первая, самая очевидная, — неуверенность в своих навыках. После перерыва многие знания устарели. Вторая причина — страх осваивать новые программы и технологии. Третья причина — социальная тревожность. Человека может беспокоить, как его будут воспринимать коллеги на новом месте, сможет ли он вписаться в коллектив после отсутствия.

У вашего коллеги в Красном уголке бухгалтера возник вопрос: перерыв в работе бухгалтера — приговор? Стоит ли возвращаться и как это сделать?

Интернет-пользователи разделились во мнениях. Один подписчик канала задал вопрос: зачем возвращаться, когда вокруг много альтернатив с большим заработком? Как альтернативу он предложил рассмотреть: швейное дело, ландшафтный дизайн, садоводство, клининг или рукоделие.

Однако большинство бухгалтеров считают, что возвращаться в профессию стоит.