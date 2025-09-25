Кто платит НДС на маркетплейсах в 2025 году: правила для УСН с оборотами от 60 млн рублей

С 2025 года селлеры на УСН, которые заработали 60 млн рублей, должны платить НДС. Вместе с экспертом разбираемся в нюансах уплаты этого налога.

Вопрос о том, кто именно должен платить НДС в 2025 году, — один из самых частых и, к сожалению, один из самых неверно трактуемых. Давайте разберемся четко и по существу.

Кто из селлеров обязан платить НДС в 2025 году?

Обязанность по уплате НДС возникает у следующих категорий продавцов:

Все продавцы, находящиеся на общей системе налогообложения (ОСНО).

Это базовое правило: если вы работаете на ОСНО, то являетесь плательщиком НДС. Точка. Независимо от объёма продаж, типа товаров или маркетплейса. Вы обязаны выставлять счета-фактуры, формировать универсальные передаточные документы, вести книгу продаж и ежеквартально сдавать декларацию по НДС. Продавцы, применяющие УСН, но превысившие лимит выручки в 60 млн рублей за календарный год. Важно: как только ваша выручка за 2025 год превысит 60 млн рублей — вы автоматически СТАНОВИТЕСЬ ПЛАТЕЛЬЩИКОМ НДС с 1 числа следующего месяца.

⚠️ Ключевое уточнение для продавцов на маркетплейсах: выручка для целей налогообложения определяется не по поступлению денег на ваш расчетный счет, а по данным агентских отчетов маркетплейса — то есть по дате отгрузки товара покупателю. Именно эта дата фиксируется в акте сверки, отчете о продажах, агентском отчете — и именно она учитывается при расчете лимита в 60 млн.

Почему это критично? Разъясняет Елена Шедис, налоговый консультант с 15-летним опытом работы, спикер IX Всероссийской бухгалтерской конференции Клерка — Бух.Совет 2026.

«Многие продавцы ошибочно полагают: «Пока деньги не пришли — дохода нет». Это опасное заблуждение. Налоговая инспекция при проверке будет смотреть не на вашу банковскую выписку, а на отчеты маркетплейса. И если по ним вы превысили лимит, переход на ОСНО обязателен, даже если на счёте «денег ещё не видно». Мои рекомендации:

✔️ Ведите ежемесячный мониторинг выручки по агентским отчетам, а не по кассе.

✔️ При приближении к 50–55 млн — начинайте готовиться к переходу на НДС: настройте учет, подключите ЭДО, изучите порядок выставления УПД.

✔️ Если вы уже превысили порог — не пытайтесь «дотянуть на УСН» — это приведет к доначислениям, пеням и штрафам.

Налоговое законодательство не прощает «технической невнимательности». Лучше разобраться заранее, чем потом исправлять ошибки под пристальным взглядом инспектора».

По какой ставке платить НДС?

Есть два варианта: платить по общим ставкам НДС (20, 10, 0%), которая дает право на вычет «входного» НДС. Льготные ставки возможно применят к продовольственным, детским, медицинским товарам, некоторым видам периодических печатных изданий и книжной продукции. Они утверждены постановлениями Правительства: от 31.12.2004 № 908, от 15.09.2008 № 688, от 23.01.2003 № 41.

Либо платить по специальным ставкам НДС (5 или 7%), которые не дают права на вычет. Ставка 5% может применяться до тех пор, пока доходы с начала года не превысят 250 млн рублей. Ставку 7% можно применять вплоть до достижения отметки по доходам 450 млн рублей.

Специально извещать налоговиков, о выбранной ставке не нужно, инспекторы сами все увидят из вашей отчетности. Совмещать обычную и пониженные ставки нельзя — упрощенец может выбрать лишь одну, применять ее нужно ко всем облагаемым НДС операциям.

❗️Важная информация для тех, кто планирует выбрать полную ставку. С вероятностью 99% Минфин поднимет ставку с 20 до 22% с 1 января 2026 года.

Можно ли поменять выбранную ставку НДС?

Да, можно. Если выбрали общую ставку 20%, но потом решили перейти на одну из пониженных, можно сделать это с начала любого следующего квартала. Если в 2025 году решили работать по ставке 5, 7%, то от нее нельзя будет отказаться в течение 12 последовательных налоговых периодов (три года). До окончания этого срока перейти на ставку НДС 20 % нельзя.

На какой ставке НДС решили работать? 20% 5%, 7% Можете перейти на ставку 5%, 7% с любого следующего квартала Вы не можете добровольно поменять ставку в течение 3 трех лет

При этом переход со ставки НДС 5 % на 7 % и обратно не прерывает течения указанного срока, а освобождение от НДС — прерывает. Его отсчет начинается заново, когда основания для освобождения будут утрачены.

Например, налогоплательщик на УСН с начала 2025 года применял ставку 5 %, а с декабря стал исчислять налог по ставке 7 %, так как превысил пороговое значение доходов (250 млн рублей), и продолжил применять ее в 2026 году. Однако из-за снижения выручки с 2027 года он снова начал применять 5 %. В такой ситуации считается, что срок применения специальных налоговых ставок (12 кварталов) не прерывался.

Досрочно прекратить применение пониженных ставок возможно:

если вы утратили право на применение УСН (то есть доходы за год превысили 450 млн ₽);

с нового года получили освобождение от уплаты НДС (то есть доходы за предыдущий год оказались менее 60 млн ₽).

Как селлерам отчитываться по НДС?

Все селлеры, работающие с НДС, обязаны вести книги продаж и покупок, а также сдавать декларации только в электронном виде.

Срок сдачи декларации по НДС — 25 число по итогам отчетного квартала.

за 1 квартал — до 25 апреля;

за 2 квартал — до 25 июля;

за 3 квартал — до 25 октября;

за 4 квартал — до 25 января следующего года.

Срок проверки декларации по НДС — 2 месяца. В течение этого срока ФНС может запросить у вас пояснения или документы, подтверждающие ваши расчеты.