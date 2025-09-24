💥Обзор новостей: Минфин предложил повысить ставку НДС до 22%, налоги для самозанятых и ИП хотят повысить, предложили создать финансовый паспорт

Минфин предлагает повысить общую ставку НДС на 2 процентных пункта — с 20% до 22%, пишет Интерфакс. Средства, которые принесет повышение НДС, в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности, говорится в пресс-релизе ведомства о внесении в правительство бюджетного пакета. Внесенный пакет законопроектов включает в себя поправки в закон о бюджете на 2025 год, законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы. Основные параметры предстоящей трехлетки и изменений в бюджет текущего года Минфин не приводит (ранее сообщалось, что план по дефициту в 2025 г, скорее всего, будет повышен с нынешних 1,7% ВВП). Льготная ставка НДС в 10% сохраняется для всех социально значимых товаров - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие, говорится в релизе. В случае принятия поправки в Налоговый кодекс вступят в силу с 1 января 2026 года.

«Малыши» стали готовится к закрытию до конца года, понимая, что с НДС не выживут. Законопроекта о повышении НДС до 22% еще нет, но вероятность что ставку повысят довольно высокая. Об этом «Клерку» сообщили многие эксперты. «Паника зашкаливает, «малыши» стали готовится к закрытию. Никогда за 19 лет работы в бизнесе я не сопровождала столько процессов по закрытию бизнеса как этим летом. Люди закрывают производства. Увольняют людей. Распродают оборудование. НДС до 22% скорее всего поднимут. Порог до 10 млн для всех УСН-щиков не снизят. Возможно снизят до 30 млн. Возможно только для торговли», — поделилась свои мнением с редакцией «Клерк» Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, спикер IX Всероссийской бухгалтерской конференции Бух.Совет 2026. О том, что НДС планируют поднять, СМИ узнали 19 сентября от источников в Минфине.

В правительстве обсуждают повышение налогов для самозанятых. Кабмин планирует представить изменения в налоговом статусе самозанятых и индивидуальных предпринимателей в 2026 году. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Министр отметил, что у него есть вопросы к льготам для индивидуальных предпринимателей, для которых налоговая ставка в ряде регионов может быть ниже, чем у самозанятых (1% против 4%). Ранее власти обещали не менять налоги для самозанятых до 2028 года.

ФНС начала уведомлять россиян об уплате налога на доходы по вкладам за 2024 год. Россиянам напомнили о необходимости уплатить налог на доходы по банковским вкладам за 2024 год — Федеральная налоговая служба начала рассылать соответствующие уведомления. Сделать это нужно не позднее 1 декабря.

В Совете Федерации предложили создать финансовый паспорт россиянина. Это уникальная карта для каждого, которая будет показывать всю финансовую картину и сигнализировать, когда риск перерасхода денег близок к критическому. «Это будет настоящим шагом вперед — это будут прозрачность и контроль, которые защитят от долговой ямы и помогут строить финансовое будущее без страха оказаться связанными по рукам и ногам», — заявила сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова. Она уверена, что нужно дать людям возможность реально научиться контролировать свои финансы, нужно научить людей грамотно подходить к долгам и предлагать им помощь там, где она действительно нужна.

МВД опровергло сообщения о запрете на праворульные автомобили. Министерство внутренних дел России не поддерживает инициативы по введению ограничений на транспортные средства с правым рулем и не разрабатывает соответствующих нормативных актов. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о возможных мерах в отношении таких автомобилей, включая утилизационный сбор и запрет на ввоз.

Минэкономразвития поддержало идею дерегулирования торговых сетей. Ведомства во главе с Минпромторгом прорабатывают поправки в закон о торговле, чтобы снизить регуляторное давление на традиционный ритейл и выровнять условия его работы с онлайн-платформами. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании комитета по экономической политике. «Мы активно в этой работе участвуем и готовы дальше участвовать и будем поддерживать дерегулирование торговых сетей», – подчеркнул Решетников. Он выразил мнение, что традиционная торговля в России находится под достаточно жесткими ограничениями.

Правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина для производителей. Правительство России обсуждает продление запрета на экспорт бензина для производителей на октябрь и возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Суд Москвы начал банкротство основного юрлица Microsoft в России. Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства в российском подразделении Microsoft Corporation «Майкрософт рус». Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда. Суд назначил на 17 марта рассмотрение дела о банкротстве по существу.

Генпрокуратура требует отобрать у Виктора Момотова активы на 9 млрд рублей. Генпрокуратура России подала 23 сентября в Останкинский суд Москвы антикоррупционный иск к председателю Совета судей РФ Виктору Момотову. Надзорное ведомство считает, что ответчик нарушил антикоррупционное законодательство, занимаясь предпринимательской деятельностью. В иске отмечается, что ответчик объединился с владельцем сети отелей Marton Андреем Марченко, который в иске называется «краснодарским представителем криминалитета», и занимался вместе с ним гостиничным бизнесом.

ЦРПТ выявит «псевдопроизводителей». Минпромторг намерен ужесточить контроль за достоверностью данных о российском происхождении маркируемых товаров, для того чтобы выявлять «псевдопроизводителей», не имеющих соответствующих мощностей и лишь легализующих незаконно ввезенную в РФ продукцию. В случае обнаружения несоответствия предоставленной такими компаниями информации реальному положению дел им будет отказано в выдаче кодов маркировки.

Трамп заявил, что изменения климата не существует. Президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН назвал утверждения об изменении климата величайшей ложью всех времен. « Раньше говорили о глобальном похолодании... Теперь говорят, что глобальное потепление погубит мир. Потом снова стало холоднее, и это явление стали называть изменением климата... Это величайшая ложь всех времен», — заявил лидер США в ходе недели высокого уровня Генассамблеи.