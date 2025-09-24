❗️Повышение НДС до 22%, отмена льготных страховых взносов для МСП, порог освобождения от НДС — 10 млн рублей в 2026 году

Минфин предлагает повысить общую ставку НДС на 2 процентных пункта — с 20% до 22%. Порог для освобождения от НДС снизят с 60 млн до 10 млн рублей с 1 января 2026 года. Также для МСП могут отменить льготные тарифы страховых взносов. Мы узнали узнали у экспертов, что они думают и что ждет бизнес в 2026 году.

Сегодня Минфин анонсировал масштабный проект изменений в НК, который затронет и перестроит весь российский бизнес. Почитать информацию от министерстве можно на официальном сайте ведомства. На данный момент мы не можем посмотреть сам законопроект, поэтому отталкиваемся только от опубликованной на портале информации.

Какие изменения анонсировал Минфин в 2026 году?

❗️С 1 января 2026 года Минфин собирается поднять НДС до 22%. Минфин предлагает повысить общую ставку НДС на 2 процентных пункта — с 20% до 22%. Полученные средства государство собирается направить на финансирование обороны и безопасности. В случае принятия поправки в Налоговый кодекс вступят в силу с 1 января 2026 года.

«Решение направлено против схем дробления бизнеса с целью минимизации налогов. Снижение порога до 10 млн рублей позволит эффективнее бороться с “дроблением”, а растущему бизнесу обеспечит плавный переход к общим условиям налогообложения», — сказано на сайте Минфина.

❗️Порог для освобождения от НДС снизят с 60 млн до 10 млн рублей с 1 января 2026 года. Согласно предложению министерства, с 1 января 2026 года налогоплательщики, которые применяют УСН, будут платить НДС, если их годовой доход превысит 10 млн рублей. Сейчас действует порог для освобождения от НДС в 60 млн рублей. В министерстве заявили, что такое изменение позволит лучше бороться со схемами дробления бизнеса с целью минимизации налогов.

❗️Для МСП могут отменить льготные тарифы страховых взносов. Минфин считает, что пониженные тарифы для МСП больше не решают задачу по сохранению занятости. Льготы вводили как временную меру в период ковида, чтобы удержать безработицу на низком уровне. Такие тарифы собираются переформатировать. В некоторых сферах установят общие тарифы в размере 30% до предельной базы и 15% свыше. Это коснется торговли, строительства, добычи полезных ископаемых и других отраслей. Пониженные ставки останутся только для приоритетных направлений малого и среднего бизнеса. Например, для производства, транспорта, электроники и обработки.

❗️По выплатам руководителям ниже МРОТ будут доначислять взносы с 1 января 2026 года. С 1 января 2026 года министерство хочет обязать коммерческие организации исчислять страховые взносы с выплат и иных вознаграждений в пользу руководителей. Кроме того, если сотрудникам выплатили зарплату ниже МРОТ, нужно делать доначисление базы по страховым взносам исходя из МРОТ.

«Мера направлена на борьбу с фирмами-однодневками — позволит перекрыть распространенные схемы ухода от налогов через фиктивные зарплаты, снизив объемы "серых" схем в корпоративном секторе», — сказано на сайте министерства.

Что о повышении НДС до 22% и других изменениях в 2026 году думают эксперты

«Клерк» попросил прокомментировать сегодняшние новости ведущих экспертов. Мы спросили, что они думают и собрал для вас их ответы.

Наталья Горячая, предприниматель, автор просветительского проекта для малого бизнеса #мспживи:

«С одной стороны, эти новости были ожидаемы. Еще в 2024 году, когда Алексей Репик впервые на выступлении в Госдуме озвучил идею выравнивания условий для бизнеса, было предложено сделать порог для обязанности платить НДС 30 млн. руб. Тогда Андрей Макаров предложил «не горячиться» и обойтись 60 млн. Уже тогда было ясно, что это лишь первый шаг к тому самому осправедливливанию.



Увы, несмотря на то, что мне и кому-то еще казалось, что выравнивание условий — это когда НДС убирают из отраслей, где его доля в налогах занимает существенное место, на деле получилось, что плохо было некоторым, а станет плохо всем. С другой стороны, повышение налогов на падающей экономике — весьма странное решение, но кто бы у нас спросил мнения по этому вопросу. Да и мнения у курицы не спрашивают, когда гонят ее на забой — суп из нее , возможно, не густой, но какие-то потребности все же удовлетворяет. В общем, мало кто будет горевать по поводу еще одной вывески на дверях магазинчика, ресторанчика, салона красоты «Мы закрылись. Навсегда». На этом месте снова откроет двери какой-то бизнес. Тяжело тем, кто уже давно работает на модели УСН или ПСН. Перестроиться под другие условия будет сложно. А вот те, кто начинает сейчас и будет строить свой бизнес , исходя из модели на ОСН, скорее выживет. Жаль только, что вывески «Аренда» и «Продаю» на окнах нежилых помещений первых этажей зданий висят все дольше».

Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для «Клерка» и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности:

«Это будет очень мощным ударом по бизнесу. Кто-то не выживет. Кто-то уйдет в тень. Наступают тяжелые времена».

Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса:

Практически весь бизнес со следующего года перейдет на НДС, а это значит, что без бухгалтера им уже точно не обойтись. Поэтому профессия бухгалтера будет востребована как никогда. Это единственная хорошая новость на сегодняшний день».

