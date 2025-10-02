💥Обзор новостей: права ФНС в 2026 году расширят, выемку смогут проводить не только в рамках ВНП, на допрос смогут вызывать через Госуслуги

Выемку документов и предметов смогут проводить не только в рамках проведения выездной налоговой. выемка документов и предметов производится на основании мотивированного постановления должностного лица налогового органа, осуществляющего выездную налоговую проверку. Как будет, рассказала постоянный автор Трибуны Наталья Горячая: н алоговый орган сможет делать выемку и в рамках рассмотрения материалов налоговой проверки. Для этого изменят статью 94 НК РФ.

Права налоговых органов расширяют: проводить осмотр и делать выемку можно будет и рамках дополнительных мероприятий налогового контроля. Дополнительные мероприятия налогового контроля сейчас могут реализовываться в виде истребования документов в соответствии со статьями 93 и 93.1 НК РФ, допроса свидетеля, проведения экспертизы. Изменения в НК РФ добавляют сюда осмотр территорий, документов, предметов и выемку их. По результатам налоговой проверки налогоплательщик может направить в ИФНС письменные возражения. Рассмотрение материалов налоговой проверки проводится лично или через представителя. Изменениями в статьи 100 и 101 НК РФ предлагается описать форму направления таких возражений: лично, почтой, по ТКС, через личный кабинет налогоплательщика или через Госуслуги, а рассмотрение материалов проверки будет возможно с использованием видеоконференц-связи.

У ФНС появится право на доступ на территорию налогоплательщика не только в момент проведения проверки. Для этого изменят статью 91, в т.ч. ее название. У сотрудников ФНС будет право не только на визит в помещение проверяемого лица в момент проведения выездной или камеральной проверки, но и когда идет процедура рассмотрения материалов налоговой проверки. Осмотр территорий и помещений, а также объектов налогообложения может проводиться не только в момент проведения проверки, но и при рассмотрении материалов налоговой проверки. Если налогоплательщик препятствовал визиту налоговых инспекторов, в том числе, при рассмотрении материалов налоговой проверки, налоговый орган сможет самостоятельно определить сумму налога к доплате. В статью 92 НК РФ внесут такие же изменения.

Штраф за налоговое нарушение можно будет уменьшить не более чем в 10 раз. Сейчас при наличии хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не меньше, чем в 2 раза по сравнению с размером, установленным соответствующей статьей НК РФ. Но пункт 3 статьи 114 НК РФ изложат в новой редакции: при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению в порядке и пределах, установленных Минфином, Но не менее чем в 2 раза и не более чем в 10 раз.

Период выездной налоговой проверки будет расширен. В рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, не превышающий 3 календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки, а также налоговые периоды года, в котором вынесено решение о проведении выездной налоговой проверки, завершившиеся до даты вынесения такого решения. Пример: выездная проверка может быть назначена в октябре 2025 года, при этом проверяемый период ограничен 1 января 2022 — сентябрь 2025 г. Для этого внесут изменения в абзац 2 пункт 4 статьи 89 НК РФ.

Права ФНС об истребовании документов у банков будут расширены. Пункт 2 ст. 86 НК РФ предусматривает право налогового органа истребовать информацию у банков о наличии счетов и остаткам по счетам, открытым организациям, ИП и физлицам, не являющимся ИП. В проектируемом законе в указанный выше пункт будет добавлено право ФНС запрашивать также справки о наличии картотеки неоплаченных расчетных документов, справки об оборотах по счету, сведения о правах на использование корпоративных карт в случаях выявления расхождений между сведениями, представленными банками, и сведениями, представленными налоговому органу такими организациями, ИП и физлицами, не являющимися ИП.