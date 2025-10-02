💥Обзор новостей: права ФНС в 2026 году расширят, выемку смогут проводить не только в рамках ВНП, на допрос смогут вызывать через Госуслуги
Выемку документов и предметов смогут проводить не только в рамках проведения выездной налоговой. выемка документов и предметов производится на основании мотивированного постановления должностного лица налогового органа, осуществляющего выездную налоговую проверку.
Как будет, рассказала постоянный автор Трибуны Наталья Горячая: н
алоговый орган сможет делать выемку и в рамках рассмотрения материалов налоговой проверки.
Для этого изменят статью 94 НК РФ.
Права налоговых органов расширяют: проводить осмотр и делать выемку можно будет и рамках дополнительных мероприятий налогового контроля.
Дополнительные мероприятия налогового контроля сейчас могут реализовываться в виде истребования документов в соответствии со статьями 93 и 93.1 НК РФ, допроса свидетеля, проведения экспертизы. Изменения в НК РФ добавляют сюда осмотр территорий, документов, предметов и выемку их.
По результатам налоговой проверки налогоплательщик может направить в ИФНС письменные возражения. Рассмотрение материалов налоговой проверки проводится лично или через представителя.
Изменениями в статьи 100 и 101 НК РФ предлагается описать форму направления таких возражений: лично, почтой, по ТКС, через личный кабинет налогоплательщика или через Госуслуги, а рассмотрение материалов проверки будет возможно с использованием видеоконференц-связи.
У ФНС появится право на доступ на территорию налогоплательщика не только в момент проведения проверки.
Для этого изменят статью 91, в т.ч. ее название.
У сотрудников ФНС будет право не только на визит в помещение проверяемого лица в момент проведения выездной или камеральной проверки, но и когда идет процедура рассмотрения материалов налоговой проверки.
Осмотр территорий и помещений, а также объектов налогообложения может проводиться не только в момент проведения проверки, но и при рассмотрении материалов налоговой проверки.
Если налогоплательщик препятствовал визиту налоговых инспекторов, в том числе, при рассмотрении материалов налоговой проверки, налоговый орган сможет самостоятельно определить сумму налога к доплате.
В статью 92 НК РФ внесут такие же изменения.
Штраф за налоговое нарушение можно будет уменьшить не более чем в 10 раз.
Сейчас при наличии хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не меньше, чем в 2 раза по сравнению с размером, установленным соответствующей статьей НК РФ.
Но пункт 3 статьи 114 НК РФ изложат в новой редакции:
при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению в порядке и пределах, установленных Минфином, Но не менее чем в 2 раза и не более чем в 10 раз.
Период выездной налоговой проверки будет расширен. В рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, не превышающий 3 календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки, а также налоговые периоды года, в котором вынесено решение о проведении выездной налоговой проверки, завершившиеся до даты вынесения такого решения.
Пример: выездная проверка может быть назначена в октябре 2025 года, при этом проверяемый период ограничен 1 января 2022 — сентябрь 2025 г.
Для этого внесут изменения в абзац 2 пункт 4 статьи 89 НК РФ.
Права ФНС об истребовании документов у банков будут расширены.
Пункт 2 ст. 86 НК РФ предусматривает право налогового органа истребовать информацию у банков о наличии счетов и остаткам по счетам, открытым организациям, ИП и физлицам, не являющимся ИП.
В проектируемом законе в указанный выше пункт будет добавлено право ФНС запрашивать также справки о наличии картотеки неоплаченных расчетных документов, справки об оборотах по счету, сведения о правах на использование корпоративных карт в случаях выявления расхождений между сведениями, представленными банками, и сведениями, представленными налоговому органу такими организациями, ИП и физлицами, не являющимися ИП.
Вызвать свидетеля на допрос смогут через Госуслуги.
Сейчас: в качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано любое физическое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля. Показания свидетеля заносятся в протокол.
Будет: в качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано любое физическое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля. Показания свидетеля заносятся в протокол.
Уведомление о вызове для дачи показаний может быть передано физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю) в следующих формах:
лично под расписку,
почтой заказным письмом,
в электронной форме по ТКС,
личный кабинет налогоплательщика,
через Госуслуги.
Для этого дополнят пункт 1 статьи 90 НК РФ.
Все эти изменения следуют из законопроекта № 1026190-8!
Кабмин планирует продлить льготу по НДС для туроператоров до 2030 года. Туроператоров, предоставляющих услуги внутреннего или выездного туризма, освободили от уплаты НДС с июля 2023 г. Действие льготы в ее текущей редакции истекает 30 июня 2027 г.
Россияне с зарплатой больше 100 тысяч рублей богаче 68% соотечественников.
Доля россиян со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей в текущем году достигла 31,9% от всех работников. Двумя годами ранее значение было на отметке в 17,4%, следует из данных Росстата.
Так, в текущем году зарплату от 100 до 150 тысяч рублей получали 17,2% работников, от 150 до 200 тысяч - 6,9%, от 200 до 400 тысяч рублей — 6,3%, а больше этой суммы — 1,5%. Кроме того, от 80 до 100 тысяч рублей в среднем зарабатывают 13,1% россиян, от 60 до 80 тысяч — 17%. Еще 20,2% получают в месяц 40-60 тысяч рублей, а 15,2% — от 22,4 до 40 тысяч.
Меньше МРОТ (22,4 тысячи рублей) получает 2,6% работающих россиян. В 2023 году таких было 2,4%, при этом МРОТ тогда составлял 16,2 тысячи рублей, пишут РИА Новости.
Социальные выплаты россиянам будут проиндексированы по уровню инфляции, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании программной комиссии партии «Единая Россия».
По его словам, индексация заложена в проект федерального бюджета, который правительство внесло в Госдуму.
Минэкономразвития зафиксировало рост ВВП РФ на 1% за январь – август. Рост годового ВВП России за восемь месяцев 2025 г. составил 1%, в августе показатель увеличился на 0,4%. Об этом сообщили в Минэкономразвития.
По данным ведомства, индекс промышленного производства в августе вырос на 0,5% г/г после 0,7% в июле. В целом за январь – август 2025 г. выпуск промышленной продукции увеличился на 0,8% г/г.
В Екатеринбурге перинатальный психолог растоптал плакат о контрацепции.
В Екатеринбурге организатор медико-социальной службы перинатальных психологов Минздрава Свердловской области Марк Ицкович растоптал плакат о контрацепции в женской консультации №1. На плакате были данные о методах контрацепции, включая стерилизацию.
В Минздраве рекомендовали обращаться за комментарием напрямую к перинатальному психологу.
В Крыму ограничили продажу бензина до 20 л в руки.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ситуацию с бензином на АЗС республики исправить пока не удалось. Власти Крыма решили ограничить объем продажи топлива до 20 л в руки.
В самолетах «Аэрофлота» появится интернет. В самолетах «Аэрофлота» будет работать интернет, заявил глава авиакомпании Сергей Александровский. По словам Александровского, авиакомпания активно занимается проектом подключения интернета на борту. «У нас такой проект есть, мы им занимаемся. С нами чуть посложнее, чем с интернетом на земле», —сообщает ТАСС.
Маск призвал запретить Netflix ради психического здоровья детей. Платформу Netflix нужно бойкотировать, потому что ее леволиберальная повестка в отношении трансгендерных лиц (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). вредит психологическому здоровью детей, заявил в соцсети X американский бизнесмен Илон Маск.
