Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: права ФНС в 2026 году расширят, выемку смогут проводить не только в рамках ВНП, на допрос смогут вызывать через Госуслуги

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

  • Выемку документов и предметов смогут проводить не только в рамках проведения выездной налоговой. выемка документов и предметов производится на основании мотивированного постановления должностного лица налогового органа, осуществляющего выездную налоговую проверку.

    Как будет, рассказала постоянный автор Трибуны Наталья Горячая: н

    алоговый орган сможет делать выемку и в рамках рассмотрения материалов налоговой проверки.

    Для этого изменят статью 94 НК РФ.

  • Права налоговых органов расширяют: проводить осмотр и делать выемку можно будет и рамках дополнительных мероприятий налогового контроля.

    Дополнительные мероприятия налогового контроля сейчас могут реализовываться в виде истребования документов в соответствии со статьями 93 и 93.1 НК РФ, допроса свидетеля, проведения экспертизы. Изменения в НК РФ добавляют сюда осмотр территорий, документов, предметов и выемку их.

    По результатам налоговой проверки налогоплательщик может направить в ИФНС письменные возражения. Рассмотрение материалов налоговой проверки проводится лично или через представителя.

    Изменениями в статьи 100 и 101 НК РФ предлагается описать форму направления таких возражений: лично, почтой, по ТКС, через личный кабинет налогоплательщика или через Госуслуги, а рассмотрение материалов проверки будет возможно с использованием видеоконференц-связи.

  • У ФНС появится право на доступ на территорию налогоплательщика не только в момент проведения проверки.

    Для этого изменят статью 91, в т.ч. ее название.

    У сотрудников ФНС будет право не только на визит в помещение проверяемого лица в момент проведения выездной или камеральной проверки, но и когда идет процедура рассмотрения материалов налоговой проверки.

    Осмотр территорий и помещений, а также объектов налогообложения может проводиться не только в момент проведения проверки, но и при рассмотрении материалов налоговой проверки.

    Если налогоплательщик препятствовал визиту налоговых инспекторов, в том числе, при рассмотрении материалов налоговой проверки, налоговый орган сможет самостоятельно определить сумму налога к доплате.

    В статью 92 НК РФ внесут такие же изменения.

  • Штраф за налоговое нарушение можно будет уменьшить не более чем в 10 раз.

    Сейчас при наличии хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не меньше, чем в 2 раза по сравнению с размером, установленным соответствующей статьей НК РФ.

    Но пункт 3 статьи 114 НК РФ изложат в новой редакции:

    при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению в порядке и пределах, установленных Минфином, Но не менее чем в 2 раза и не более чем в 10 раз.

  • Период выездной налоговой проверки будет расширен. В рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, не превышающий 3 календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки, а также налоговые периоды года, в котором вынесено решение о проведении выездной налоговой проверки, завершившиеся до даты вынесения такого решения.

    Пример: выездная проверка может быть назначена в октябре 2025 года, при этом проверяемый период ограничен 1 января 2022 — сентябрь 2025 г.

    Для этого внесут изменения в абзац 2 пункт 4 статьи 89 НК РФ.

  • Права ФНС об истребовании документов у банков будут расширены.

    Пункт 2 ст. 86 НК РФ предусматривает право налогового органа истребовать информацию у банков о наличии счетов и остаткам по счетам, открытым организациям, ИП и физлицам, не являющимся ИП.

    В проектируемом законе в указанный выше пункт будет добавлено право ФНС запрашивать также справки о наличии картотеки неоплаченных расчетных документов, справки об оборотах по счету, сведения о правах на использование корпоративных карт в случаях выявления расхождений между сведениями, представленными банками, и сведениями, представленными налоговому органу такими организациями, ИП и физлицами, не являющимися ИП.

  • Вызвать свидетеля на допрос смогут через Госуслуги.

    Сейчас: в качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано любое физическое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля. Показания свидетеля заносятся в протокол.

    Будет: в качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано любое физическое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля. Показания свидетеля заносятся в протокол.

    Уведомление о вызове для дачи показаний может быть передано физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю) в следующих формах:

    лично под расписку,

    почтой заказным письмом,

    в электронной форме по ТКС,

    личный кабинет налогоплательщика,

    через Госуслуги.

    Для этого дополнят пункт 1 статьи 90 НК РФ.

Все эти изменения следуют из законопроекта № 1026190-8!

  • Кабмин планирует продлить льготу по НДС для туроператоров до 2030 года. Туроператоров, предоставляющих услуги внутреннего или выездного туризма, освободили от уплаты НДС с июля 2023 г. Действие льготы в ее текущей редакции истекает 30 июня 2027 г.

  • Россияне с зарплатой больше 100 тысяч рублей богаче 68% соотечественников.

    Доля россиян со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей в текущем году достигла 31,9% от всех работников. Двумя годами ранее значение было на отметке в 17,4%, следует из данных Росстата.

    Так, в текущем году зарплату от 100 до 150 тысяч рублей получали 17,2% работников, от 150 до 200 тысяч - 6,9%, от 200 до 400 тысяч рублей — 6,3%, а больше этой суммы — 1,5%. Кроме того, от 80 до 100 тысяч рублей в среднем зарабатывают 13,1% россиян, от 60 до 80 тысяч — 17%. Еще 20,2% получают в месяц 40-60 тысяч рублей, а 15,2% — от 22,4 до 40 тысяч.

    Меньше МРОТ (22,4 тысячи рублей) получает 2,6% работающих россиян. В 2023 году таких было 2,4%, при этом МРОТ тогда составлял 16,2 тысячи рублей, пишут РИА Новости.

  • Социальные выплаты россиянам будут проиндексированы по уровню инфляции, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании программной комиссии партии «Единая Россия».

    По его словам, индексация заложена в проект федерального бюджета, который правительство внесло в Госдуму.

  • Минэкономразвития зафиксировало рост ВВП РФ на 1% за январь – август. Рост годового ВВП России за восемь месяцев 2025 г. составил 1%, в августе показатель увеличился на 0,4%. Об этом сообщили в Минэкономразвития.

    По данным ведомства, индекс промышленного производства в августе вырос на 0,5% г/г после 0,7% в июле. В целом за январь – август 2025 г. выпуск промышленной продукции увеличился на 0,8% г/г.

  • В Екатеринбурге перинатальный психолог растоптал плакат о контрацепции.

    В Екатеринбурге организатор медико-социальной службы перинатальных психологов Минздрава Свердловской области Марк Ицкович растоптал плакат о контрацепции в женской консультации №1. На плакате были данные о методах контрацепции, включая стерилизацию.

    В Минздраве рекомендовали обращаться за комментарием напрямую к перинатальному психологу.

  • В Крыму ограничили продажу бензина до 20 л в руки.

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ситуацию с бензином на АЗС республики исправить пока не удалось. Власти Крыма решили ограничить объем продажи топлива до 20 л в руки.

  • В самолетах «Аэрофлота» появится интернет. В самолетах «Аэрофлота» будет работать интернет, заявил глава авиакомпании Сергей Александровский. По словам Александровского, авиакомпания активно занимается проектом подключения интернета на борту. «У нас такой проект есть, мы им занимаемся. С нами чуть посложнее, чем с интернетом на земле», —сообщает ТАСС.

  • Маск призвал запретить Netflix ради психического здоровья детей. Платформу Netflix нужно бойкотировать, потому что ее леволиберальная повестка в отношении трансгендерных лиц (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). вредит психологическому здоровью детей, заявил в соцсети X американский бизнесмен Илон Маск.

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

