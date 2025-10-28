💥Обзор новостей: пенсия в 2026 году — 27 тыс. руб, маткапитал при рождении первого ребенка — 737 205 руб, в ГД отказались повышать штрафы для чиновников за оскорбления

Пенсия для неработающих пенсионеров в 2026 году должна превысить 27 тыс. руб., рассказала ТАСС профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова. С 1 января выплаты проиндексируют на 7,6%, надбавка составит чуть более 1 963 руб. «Средний размер начисленной страховой пенсии <...> по старости по состоянию на 1 июля 2025 года для неработающих пенсионеров составлял 25 826,03 руб. Следовательно, после индексации на 7,6% ее размер увеличится до 27 788,8 руб.», — сказала Финогенова.

В кабмине одобрили расширение контроля за иностранными инвестициями. В частности, предлагается расширить список стратегических отраслей, вложения в которые требуют согласования с правкомиссией по иностранным инвестициям. Регулирование распространится на компании, которые добывают полезные ископаемые в недрах не только федерального, но и регионального значения. Также регулирование распространится на участки с проявлениями редких металлов, никеля, кобальта, металлов платиновой группы, алмазов и кварца. К стратегическим видам деятельности ФАС предлагает также относить виды деятельности по производству рыбы и прочей продукции рыболовства, пишут Ведомости.

В каждой четвертой российской компании зарплату выплачивают наличными. Почти 27,4% российских компаний выдают зарплату сотрудникам наличными, показал опрос «Актион Бухгалтерии». Еще 5,5% работников получают деньги на банковский счет, но предпочли бы «живые» выплаты, а треть работодателей готовы наладить выдачу через кассу. Среди причин популярности наличных сотрудники называют страх блокировок карт, опасения утечек данных и привычку к деньгам «на руки». Все больше людей считают наличные более надежным способом защитить свои средства от технических сбоев и мошенников.

Правительство планирует к декабрю представить предложения по модернизации программы материнского капитала. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова передает ТАСС. «Над темой маткапитала работаем. Тема сложная, стараемся к декабрю», — сказала она.

В Госдуме назвали размер маткапитала при рождении первого ребенка в 2026 году. В 2026 году материнский капитал при рождении первого ребенка составит 737 205 руб., сообщила «РИА Новости» первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. «Согласно проекту бюджета (Социального фонда. — РБК), при рождении первого ребенка материнский капитал составит 737 205 руб. в 2026 году», — сказала она.

В Госдуме отклонили законопроект, предлагавший повысить штрафы для чиновников за оскорбления граждан и игнорирование запросов. Поправки предлагается внести в статьи Административного кодекса о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан и об оскорблении. В первом случае штраф повышался с 5-10 тыс. руб. до 10-20 тыс. руб. Во втором — с 50-100 тыс. руб. до 75-150 тыс. руб. за первое нарушение. И со 100-150 тыс. руб. до 150-200 тыс. руб. — за второе. Законопроект внес депутат Госдумы от партии «Новые люди» Владимир Плякин. В пояснительной записке указано, что штрафы для чиновников не индексировались ни разу с момента их введения в 2010 и 2013 годах.

На маркетплейсе Wildberries произошел сбой в системе «Цифровой арбитраж», из-за чего часть ранее заблокированных карточек контрафактных товаров вновь появилась на площадке. В частности, открытыми оказались ранее заблокированные карточки с контрафактными настольными играми «Бункер» и «Вонючий носок», рассказали «Ведомостям» правообладатели. С аналогичной проблемой столкнулись и другие компании, а проблемы, по их словам, наблюдаются с конца сентября. Представитель Wildberries подтвердил факт сбоя.

Премьер Финляндии допустил открытие границы с Россией. Петтери Орпо заявил, что не исключает такой возможности в обозримом будущем. Он подчеркнул, что для этого необходимо будет вернуть прежнюю практику взаимодействия погранслужб, когда обе стороны не пропускали людей без надлежащих документов. По словам Орпо, сейчас предпосылок к этому не видно. Финляндия начала постепенно закрывать границу осенью 2023 года. Решение власти страны объясняли потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран.