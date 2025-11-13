🎉 Клерк раздает подарки ко Дню бухгалтера
Во всем мире 10 ноября отмечают Международный день бухгалтерии. Именно 10 ноября в 1494 году «отец бухгалтерии», венецианский математик Лука Пачоли опубликовал книгу «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций».
Самая популярная неофициальная дата в России — 21 ноября. Именно в этот день в 1996 году был подписан первый в России Федеральный закон № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
А 28 ноября появилось из-за того, что в этот день в 1996 году закон «О бухгалтерском учете» вступил в силу.
Мы спросили ваших коллег в нашем телеграм-канале «БУХмолния», когда они отмечают профессиональный праздник, и получили вот такие результаты.
В честь праздника в «БУХмолнии» начался розыгрыш подарков! Как принять участие:
1️⃣ Подпишитесь на наш канал.
2️⃣ Нажмите кнопку «Участвовать» под этим постом.
3️⃣ Дождитесь итогов — бот сам выберет победителей!
Призы:
🥇 подписку Клерк.Премиум на 6 месяцев
🥈 Онлайн-курс на выбор
🥉 подписку Клерк.Плюс на 12 месяце
Кроме того, 10 участников получат скидку 10% на топовые курсы профпереподготовки и повышения квалификации! Результаты опубликуем 21 ноября 2025 года в 0:00 мск. Желаем удачи!
А когда вы отмечаете свой праздник? Пишите в комментариях.
