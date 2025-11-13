🎉 Клерк раздает подарки ко Дню бухгалтера

На государственном уровне День бухгалтера не закреплен, и существует несколько дат праздника. И все они в ноябре: 10, 21 и 28 ноября. «Клерк» уже раздает подарки! Хотите получить онлайн-курс по вашему выбору, а также подписку Клерк.Премиум на полгода и Клерк.Плюс на один год? Участвуйте в розыгрыше призов!

Во всем мире 10 ноября отмечают Международный день бухгалтерии. Именно 10 ноября в 1494 году «отец бухгалтерии», венецианский математик Лука Пачоли опубликовал книгу «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций».

Самая популярная неофициальная дата в России — 21 ноября. Именно в этот день в 1996 году был подписан первый в России Федеральный закон № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

А 28 ноября появилось из-за того, что в этот день в 1996 году закон «О бухгалтерском учете» вступил в силу.

Мы спросили ваших коллег в нашем телеграм-канале «БУХмолния», когда они отмечают профессиональный праздник, и получили вот такие результаты.

Опрос из канала БУХмолния

А когда вы отмечаете свой праздник? Пишите в комментариях.