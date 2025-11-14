💥Обзор новостей: НДС для микропредприятий предлагают снизить до 1-3%, законы для бизнеса надо тестировать в регионах, умные колонки подслушивают

Бизнес предложил снизить ставку НДС для микропредприятий до 1-3%. Бизнес считает, что для микробизнеса с годовым доходом от 15 до 20 млн рублей нужно снизить ставку НДС до 3% с 2027 года, а с выручкой от 10 до 15 млн рублей — до 1% с 2028-го. В «Опоре России» считают, что если микрокомпании с доходом ниже 20 млн рублей будут облагаться НДС по ставке 5%, избежать «негативных социально-экономических последствий» не удастся. Такие предложения ко второму чтению налогового законопроекта-спутника бюджета в Госдуму направила «Опора России». Также «Опора России» предложила расширить список учитываемых расходов бизнеса на «упрощенке», который сейчас заметно меньше, чем на основной системе налогообложения. Наконец, следует предусмотреть постепенное снижение порога годовой выручки, при котором возможно применение ПСН, пишет Forbes.

В Госдуме призвали тестировать в регионах новые законы для бизнеса. Партия «Новые люди» предложила правительству запретить принятие новых законов для бизнеса без предварительного тестирования в пилотных регионах России. «Считаем целесообразным установить на законодательном уровне обязательное условие: все новые обязательные требования к бизнесу, включая регуляторные, налоговые и административные меры, должны проходить обязательное пилотное тестирование в отдельных субъектах России или на ограниченной группе хозяйствующих субъектов», — говорится в тексте документа. Бизнес-объединения критикуют введение новых регуляторных требований без переходного периода, заявила партия. Например, с 2025 года компании, работающие на УСН, обязали платить НДС при доходе свыше 60 млн руб., что создало сложности с отчетностью и ценообразованием. Мораторий на штрафы для таких компаний ввели уже после старта реформы, хотя эту меру следовало предусмотреть заранее, пишет РБК.

Российский бизнес демонстрирует рекордную просрочку по кредитам. Почти четверть российских компаний столкнулась с проблемой просроченной задолженности по кредитам. По данным ЦБ, объем таких долгов приблизился к 3 трлн рублей, что стало максимумом за последние два с половиной года. Больше всего страдает малый и средний бизнес, который не имеет доступа к льготному финансированию.

Мишустин: кабмин спишет долги 15 регионам России на ₽27,9 млрд. Среди получателей помощи — Дагестан, Чечня, Хакасия, Карелия, Забайкальский и Ставропольский края, а также Ивановская, Калининградская, Омская, Псковская и Смоленская области.

Депутаты предложили обязать маркировать созданные ИИ видео. Маркировка должна защищать пользователей от обмана, поскольку ИИ способен «визуальные образы, неотличимые от реальности», и любое подобное содержание должно быть обозначено.

В Госдуме определились с национальностью Чебурашки. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров во время обсуждения поправок к бюджету пошутил о национальности Чебурашки, он заявил, что советский мультипликационный герой — еврей. Другие депутаты попытались оспорить эту версию. Они подчеркнули, что апельсины в СССР поставляли также Испания и Марокко. Но Макаров отверг эти предположения. По его словам, марокканскими были мандарины, а из Испании в те годы апельсины не привозили. Видео заседания опубликовано на сайте Госдумы.

МТС предложил абонентам семь вариантов компенсаций по соглашению с ФАС. Ранее ФАС признала повышение тарифов в апреле и мае 2024 года на 8% для более чем 30 млн абонентов экономически необоснованным. Как сообщила ФАС, в рамках соглашения МТС перечислит в бюджет 664 млн руб., предложит абонентам семь вариантов компенсации. Среди них — приведение тарифов к уровню апреля—мая 2024 года, кешбэк в размере 8% от ежемесячных начислений в течение одного года, дополнительные пакеты минут, интернета и другие виды услуг. Кроме того, оператор направит 2,4 млрд руб. на развитие связи в малых населенных пунктах.

Роскачество рекомендует не обсуждать личную информацию рядом с умными колонками. Для конфиденциальности следует физически отключать их микрофон, рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы ведомства Сергей Кузьменко. По его словам, умные колонки постоянно анализируют звуковое окружение, а фоновая речь может использоваться для формирования детального профиля пользователя, включая интересы, повседневные привычки и даже маршруты. Рекомендуется выбирать модели с кнопкой отключения микрофона и использовать ее в периоды, когда колонка не нужна.

Число мошеннических операций выросло в третьем квартале на 51% к среднему значению за последние четыре квартала, всего совершено 460,1 тыс. таких операций, рассказали в ЦБ. При этом объем хищений практически не изменился, составив 8,2 млрд рублей. Это объясняется тем, что некоторые крупные кредитные организации досрочно внедрили в свои мобильные приложения сервис, который позволяет пострадавшим клиентам оперативно информировать их о мошеннической операции. Предотвращено хищений на 3,5 трлн рублей, отражено 28,5 млн попыток мошеннических операций.

В Европе запретили называть джином безалкогольные напитки. Европейский суд постановил, что наименование «джин» в ЕС может употребляться только в отношении алкогольных напитков. Об этом пишет Reuters. Такое решение было вынесено по судебному спору между Verband Sozialer Wettbewerb, немецкой ассоциацией по борьбе с недобросовестной конкуренцией, и компанией PB Vi Goods, которая продавала напиток под названием Virgin Gin Alkoholfrei. Немецкий суд, в который сначала поступило дело, передал его в Европейский суд. Согласно законодательству ЕС джин должен изготавливаться путем ароматизации этилового спирта сельскохозяйственного происхождения ягодами можжевельника и иметь содержание алкоголя не менее 37,5%. Все, что не соответствует этим требованиям, не может называться джином, постановил суд.

Во Франции с Дурова сняли ограничения на перемещения. Власти Франции полностью сняли с бизнесмена Павла Дурова ограничения на перемещения, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя в период с 14:00 по 17:00 по местному времени (с 18:00 по 21:00 мск) спустя несколько дней после его принятия. Об этом пишет Bloomberg. По данным агентства, такое решение приняли после того, как закон вызвал недовольство среди индустрии туризма и владельцев баров.