В чем встречать Новый год — 2026: что надеть, в каких цветах встречать год Лошади

До Нового года осталось всего полтора месяца, уже пора задуматься о нарядах и украшениях для елки. В каких цветах стоит встречать Новый год 2026, чтобы Огненная Лошадь была довольна. А какие цвета стоит избегать, чтобы не отпугнуть удачу. Читайте в статье.

Год Лошади 2026: какой цвет

Новый 2026 год по восточному календарю — год Красной Огненной Лошади, символа энергии, неудержимости, стремительности и независимости. Лошадь занимает седьмое место в 12-летнем цикле китайского зодиака. При этом лошадь и огонь — редкое сочетание, которое повторяется лишь раз в 60 лет.

Согласно концепции фэн-шуй, цвета для нас имеют огромное значение: они усиливают или, наоборот, гасят энергетику стихии года.

Красный — главный цвет в палитре Нового года Огненной Лошади. Но есть и другие подходящие цвета, которые принесут удачу в 2026 году.

Актуальная цветовая палитра для встречи 2026 года Красный энергия и удача Розовый/фуксия страсть и обаяние Фиолетовый мудрость и магия оранжевый/желтый страсть и перемены Золото и бронза успех и богатство Коричневый элегантность и естественность

В чем нельзя встречать новый год 2026

Красная Огненная Лошадь ведет за собой, разгоняет тьму, вселяет надежду и энтузиазм, но при этом требует большой внутренней дисциплины и самообладания. 2026 год — год перемен, лидерства, страсти и испытаний. Нас ожидают 12 месяцев буйной и неудержимой энергии, поэтому важно начать год правильно.

В фэн-шуй красный цвет относится к огненной стихии, поэтому не рекомендуется совмещать красный с цветами стихии воды — черным, синим и голубым. Также не рекомендуется перебарщивать с красным, поскольку усиление огненного направления может привести к проблемам со здоровьем. Ослабить активность красного можно коричневым, желтым или золотистым цветом.

Не подойдет на Новый год и чисто белый наряд — белый цвет символизирует металл. Они с огнем тоже не дружат. Белый цвет может замедлить энергию Огненной Лошади.

В чем можно встречать новый год 2026

Огненная Лошадь любит смелых, энергичных и уверенных в себе. Поэтому не бойтесь экспериментировать с силуэтами, сочетанием цветов и декором.

Если вы выбрали красный наряд, дополните его оттенками кремового или золотистого. К красному подойдут скульптурные платья из «жидкого сатина», дополненные туфлями нежно пудрового оттенка. Или выберете топ в стразах из золотистого трикотажа и дополните его красной юбкой или брюками. Прекрасный вариант — платья с запахом, они подчеркивают талию и при этом успешно скрывают недостатки фигуры.

К золотому прекрасно подойдут оттенки коричневого и бежевого. В таком сочетании вы будете чувствовать себя комфортно, если предпочитаете более спокойные цвета. Из тканей сейчас в моде атлас, шелк, тонкий бархат, вискоза с глянцевым отливом. Как видите, выбор богатый!

Главное — помните, идеальная одежда для вас та, в которой вы комфортно и гармонично себя чувствуете. Пусть ваш новогодний образ станет отличным стартом для успешного 2026 года!