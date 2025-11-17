💥Обзор новостей: бюджет в России должен защищать интересы граждан, ТЦ просят снижения порога выручки для НДС, увеличен вычет по семейным инструментам

ТЦ просят отказаться от резкого снижения порога выручки для уплаты НДС. Управляющий директор Российского совета торгцентров (РСТЦ) Олег Войцеховский просит спикера Госдумы Вячеслава Володина смягчить для бизнеса критерии перехода к уплате НДС. Из-за новых поправок могут подорожать услуги предпринимателей, в том числе по клинингу и техническому обслуживанию. Об этом пишет «Коммерсант». Директор РСТЦ предложил на 2026 год принять лимит дохода по УСН для НДС в 40 млн рублей, а затем постепенно его снижать. В 2027 году — до 25 млн, а в 2028 — до 10 млн.

Подписан закон об увеличении вычета по семейным инструментам. Путин подписал закон, согласно которому размер налогового вычета по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений вырастет до 500 000 руб. на каждого родителя. Максимальная сумма вычета повысится для семьи на 200 000 руб. и составит 1 млн руб. Вычет будет распространяться на сумму вложений в долгосрочные сбережения в тех ситуациях, когда превышение стандартного его размера связано со взносами в пользу их детей. Повышенный налоговый вычет по семейным инструментам сбережений родители также смогут получить до 24-летия ребенка, если он учится очно.

Володин: бюджет в России должен защищать интересы граждан. Российский бюджет должен следовать целям, которые стоят перед государством, а также защищать интересы населения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин после заседания совета Думы. Его цитирует пресс-служба нижней палаты. «[Важно, чтобы бюджет] решал все вопросы, стоящие перед страной, защищал интересы наших граждан, потому что социальные стандарты высокие. <...> Несмотря на санкции, угрозы со стороны Евросоюза, такую задачу бюджет решает», – сказал депутат. Представители Госдумы также отметили, что 18 ноября проект федерального бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027–2028 г. будет рассмотрен во втором чтении.

С 1 января у 5 млн россиян вырастет зарплата за счет повышения МРОТ. С 1 января 2026 г. заработная плата увеличится почти у 5 млн работников за счет опережающего роста минимального размера оплаты труда. Об этом председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Сейчас действует законодательно закрепленная норма, по которой МРОТ должен расти темпами, превышающими динамику прожиточного минимума и индекса потребительских цен. По его данным, уже в 2025 г. повышение затронуло 4,2 млн работников, а с 1 января следующего года прибавку получат еще около 5 млн человек.

Путин расширил перечень оснований для увольнения мигрантов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Новые положения дополняют Трудовой кодекс случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранных работников в соответствии с региональными нормативными актами, принятыми в рамках федерального законодательства. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Изменения в ТК о платформенной занятости могут затронуть 9,5 млн человек. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) разработала поправки к ТК, касающиеся платформенной занятости. Инициатива может затронуть около 9,5 млн человек. В документе указано, что новые нормы должны исключить возможность предоставления преимуществ аффилированным с владельцем платформы компаниям. Кроме того, сенаторы предлагают закрепить принцип единой цены на товары, работы и услуги независимо от того, какое электронное средство платежа выбирает оператор платформы.

Минфин планирует ослабить валютный контроль за зарубежными «дочками» российских банков. По задумке Минфина, иностранным банкам не нужно будет подавать уведомления в налоговые органы о закрытии, открытии или изменении реквизитов счетов. Сейчас от этой обязанности освобождены только резиденты. Также ведомство предлагает продлить срок сдачи документов о движении средств по зарубежным счетам с 30 календарных до 30 рабочих дней после окончания отчетного квартала или полугодия.

Банк России понизил официальный курс евро на 18 ноября. Центральный банк установил официальный курс евро на 18 ноября в размере 94,42 руб. Это на 0,68 руб. ниже предыдущего значения. Курсы доллара и юаня практически не изменились. Доллар подорожал на 0,003 руб. и достиг 81,13 руб. Курс юаня понизился на 0,002 руб. и составил 11,40 руб. Официальный курс евро на 17 ноября составлял 95,10 руб., доллара – 81,13 руб., юаня – 11,40 руб.

Путин утвердил обязательную трехлетнюю отработку для студентов медвузов. Согласно закону все бюджетные места в ординатуре станут целевыми, а выпускники медицинских вузов должны будут отработать до трех лет в государственных медучреждениях под руководством наставника.

В РФ ввели пожизненное заключение за склонение подростков к диверсиям. Путин подписал закон, усиливающий уголовную ответственность за диверсии. Документ вводит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в совершение диверсии. Закон вступил в силу.

Валерий Карпин покинул «Динамо». Валерий Карпин заявил об уходе с поста главного тренера московского «Динамо». Он решил сосредоточиться на работе в национальной сборной.

Пол Маккартни выпустил трек в знак протеста против ИИ в музыке. Пол Маккартни вместе с другими британскими музыкантами выпустил альбом «Этого ли мы хотим?» (Is This What We Want?) в знак протеста против использования произведений музыкантов для написания треков с помощью ИИ. Большая часть трека, записанного сэром Полом и длящегося 2 минуты 45 секунд,— шумы, скрипы, шорохи, постепенно переходящие в тишину. Примерно так же звучат и прочие треки альбома.