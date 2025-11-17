ЦОК ОК Общ ДБ 18.11 Мобильная
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: бюджет в России должен защищать интересы граждан, ТЦ просят снижения порога выручки для НДС, увеличен вычет по семейным инструментам

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

  • ТЦ просят отказаться от резкого снижения порога выручки для уплаты НДС. Управляющий директор Российского совета торгцентров (РСТЦ) Олег Войцеховский просит спикера Госдумы Вячеслава Володина смягчить для бизнеса критерии перехода к уплате НДС.

    Из-за новых поправок могут подорожать услуги предпринимателей, в том числе по клинингу и техническому обслуживанию. Об этом пишет «Коммерсант». Директор РСТЦ предложил на 2026 год принять лимит дохода по УСН для НДС в 40 млн рублей, а затем постепенно его снижать. В 2027 году — до 25 млн, а в 2028 — до 10 млн.

  • Подписан закон об увеличении вычета по семейным инструментам. Путин подписал закон, согласно которому размер налогового вычета по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений вырастет до 500 000 руб. на каждого родителя.

    Максимальная сумма вычета повысится для семьи на 200 000 руб. и составит 1 млн руб. Вычет будет распространяться на сумму вложений в долгосрочные сбережения в тех ситуациях, когда превышение стандартного его размера связано со взносами в пользу их детей. Повышенный налоговый вычет по семейным инструментам сбережений родители также смогут получить до 24-летия ребенка, если он учится очно.

  • Володин: бюджет в России должен защищать интересы граждан. Российский бюджет должен следовать целям, которые стоят перед государством, а также защищать интересы населения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин после заседания совета Думы. Его цитирует пресс-служба нижней палаты.

    «[Важно, чтобы бюджет] решал все вопросы, стоящие перед страной, защищал интересы наших граждан, потому что социальные стандарты высокие. <...> Несмотря на санкции, угрозы со стороны Евросоюза, такую задачу бюджет решает», – сказал депутат.

    Представители Госдумы также отметили, что 18 ноября проект федерального бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027–2028 г. будет рассмотрен во втором чтении.

  • С 1 января у 5 млн россиян вырастет зарплата за счет повышения МРОТ. С 1 января 2026 г. заработная плата увеличится почти у 5 млн работников за счет опережающего роста минимального размера оплаты труда. Об этом председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Сейчас действует законодательно закрепленная норма, по которой МРОТ должен расти темпами, превышающими динамику прожиточного минимума и индекса потребительских цен. По его данным, уже в 2025 г. повышение затронуло 4,2 млн работников, а с 1 января следующего года прибавку получат еще около 5 млн человек.

  • Путин расширил перечень оснований для увольнения мигрантов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Новые положения дополняют Трудовой кодекс случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранных работников в соответствии с региональными нормативными актами, принятыми в рамках федерального законодательства.

    Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

  • Изменения в ТК о платформенной занятости могут затронуть 9,5 млн человек. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) разработала поправки к ТК, касающиеся платформенной занятости. Инициатива может затронуть около 9,5 млн человек. В документе указано, что новые нормы должны исключить возможность предоставления преимуществ аффилированным с владельцем платформы компаниям.

    Кроме того, сенаторы предлагают закрепить принцип единой цены на товары, работы и услуги независимо от того, какое электронное средство платежа выбирает оператор платформы.

  • Минфин планирует ослабить валютный контроль за зарубежными «дочками» российских банков. По задумке Минфина, иностранным банкам не нужно будет подавать уведомления в налоговые органы о закрытии, открытии или изменении реквизитов счетов. Сейчас от этой обязанности освобождены только резиденты. Также ведомство предлагает продлить срок сдачи документов о движении средств по зарубежным счетам с 30 календарных до 30 рабочих дней после окончания отчетного квартала или полугодия.

  • Банк России понизил официальный курс евро на 18 ноября. Центральный банк установил официальный курс евро на 18 ноября в размере 94,42 руб. Это на 0,68 руб. ниже предыдущего значения.

    Курсы доллара и юаня практически не изменились. Доллар подорожал на 0,003 руб. и достиг 81,13 руб. Курс юаня понизился на 0,002 руб. и составил 11,40 руб.

    Официальный курс евро на 17 ноября составлял 95,10 руб., доллара – 81,13 руб., юаня – 11,40 руб.

  • Путин утвердил обязательную трехлетнюю отработку для студентов медвузов. Согласно закону все бюджетные места в ординатуре станут целевыми, а выпускники медицинских вузов должны будут отработать до трех лет в государственных медучреждениях под руководством наставника.

  • В РФ ввели пожизненное заключение за склонение подростков к диверсиям. Путин подписал закон, усиливающий уголовную ответственность за диверсии. Документ вводит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в совершение диверсии. Закон вступил в силу.

  • Валерий Карпин покинул «Динамо». Валерий Карпин заявил об уходе с поста главного тренера московского «Динамо». Он решил сосредоточиться на работе в национальной сборной.

  • Пол Маккартни выпустил трек в знак протеста против ИИ в музыке. Пол Маккартни вместе с другими британскими музыкантами выпустил альбом «Этого ли мы хотим?» (Is This What We Want?) в знак протеста против использования произведений музыкантов для написания треков с помощью ИИ. Большая часть трека, записанного сэром Полом и длящегося 2 минуты 45 секунд,— шумы, скрипы, шорохи, постепенно переходящие в тишину. Примерно так же звучат и прочие треки альбома.

  • В России начали продавать половинки елок. Новинку создали для малогабаритного жилья, чтобы было удобно ставить вплотную к стене. Стоит это недоразумение от 6 тыс рублей. А мы с вами сегодня ждем второго чтения законопроекта.

