Новый год 2026 в Краснодаре: куда сходить

Снег на Новый год в Краснодаре — редкость, однако праздничную атмосферу тут можно почувствовать уже в начале декабря. Собрали самые атмосферные места и маршруты, которые помогут ощутить приближение сказочного праздника.

Новый год в Краснодаре 2025–2026

Главная городская улица Красная

Уже 21 октября в Краснодаре на улице Красной начались работы по установке праздничной иллюминации. Новогодние украшения протянули от стадиона «Динамо» до гостиницы «Интурист», сделав центральную улицу города единой праздничной зоной. Можно насладиться неспешной прогулкой и сделать яркие новогодние фотографии. Климат позволяет гулять всю ночь напролет.

Фото: «Краснодарские известия»

В торговых центрах также уже устанавливают елки, на деревья повесят гирлянды и игрушки.

Ледовые катки в Краснодаре

Каток – ностальгия по детству, отличный способ оставаться в хорошей форме и весело провести время. В Краснодаре под открытым небом сохранить лед довольно сложно, поэтому большинство катков работают под крышами ледовых дворцов и торговых центров. Вот некоторые из них:

Каток РЦ «Острова» в мегацентре «Красная площадь», ул. Дзержинского 100, работает ежедневно 10:30 — 21:30.

Каток Sky Ice в Oz Mall. ул. Крылатая, 2, работает ежедневно 10:00 — 22:00.

Александровский бульвар

На Александровском бульваре в Краснодаре уже начали монтировать праздничные украшения от предпринимателя и владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого. Работы на участке от улицы Буденного до Гаврилова завершат до 1 декабря. Будет очень красиво!

Городской сад (бывший парк имени Горького)

Ощущение новогоднего волшебства можно будет ощутить и в Городском саду — одном из старейших парков города. Всюду будут развешаны гирлянды, с сотней мерцающих огонечков и аттракционы! Адрес парка: ул. Постовая, 34.

Главная городская площадь

Она находится на перекрестке улицы Буденного и главной в городе улицы — Красной. В декабре на площади открывается ярмарка. Там можно купить подарки, игрушки, текстиль, травяной чай, мед, халву, леденцы, конфеты и печенья.

Парк Галицкого

Конечно же, мы не могли обойти стороной парк Галицкого! В декабре одна из красивых достопримечательностей кубанской столицы — парк «Краснодар» — засияет новогодними огнями. К Новому году администрация города создаст здесь неповторимую атмосферу праздника. В парке десятки тематических зон с уникальным дизайном и скульптурами. Один из его самых популярных уголков — Японский сад. Вечером здесь всегда людно, жители города и гости Краснодара с наступлением темноты приходят полюбоваться новогодней иллюминацией.

Парк Галицкого располагается по адресу: ул. Разведчика Леонова, 1, между улицами Героя Владислава Посадского и Восточно-Кругликовской. До него можно добраться из любого района города на автобусе, трамвае или маршрутном такси.