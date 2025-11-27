💥Обзор новостей: Налоговый кодекс стал бестселлером, самозапрет на кредиты оформили 17 млн, Греф призвал покончить с «торговым рабством» скидок

Налоговый кодекс стал бестселлером! Продажи профессиональных книг по налоговому праву в январе-ноябре 2025 г. увеличились в денежном выражении на 33% к аналогичному периоду 2024 г. следует из данных издательства «АСТ нонфикшн». Это связано с регулярным внесением поправок в Налоговый кодекс, отмечают эксперты. Другие драйверы роста – активная работа ФНС по сбору налогов, а следовательно, и повышение спроса на соответствующие юридические услуги, пишет «Ведомости».

Совфед одобрил закон о повышении МРОТ до 27 093 рублей. Совет Федерации в среду одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 093 руб. За принятие закона совет проголосовал единогласно, следует из трансляции 601-го заседания на сайте Совфеда.

Греф призвал покончить с «торговым рабством» скидок маркетплейсов. Необходимо выравнять условия конкуренции между банками на маркетплейсах. такое мнение высказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф. Он пояснил, что финансовая организация не выступает против скидок, но не поддерживает «скидки в одни ворота», когда в случае, если вы не клиент какого-то из банков, вы не можете получить скидку. «Мы долгое время говорили про какие-то виды рабства, зарплатное рабство и так далее. Вот это – торговое рабство. Хочешь купить, хочешь получить скидку, значит, ты обязан открыть в каком-то банке карту, и никого больше к этому не подпускают. Это очевидно абсолютно неравные условия конкуренции, нерыночные условия. Это должно быть отменено», – указал он.

В Госдуме предложили ввести минимальный размер алиментов на детей. В России хотят закрепить в Семейном кодексе минимальный размер алиментов на несовершеннолетних детей. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, следует из думской базы. Сейчас суды определяют размер выплат, исходя из долей прожиточного минимума, и законопроект предлагает закрепить такую практику на уровне законодательства. Это, по мнению авторов, повысит социальные гарантии для детей, которых воспитывает один родитель.

Самозапрет на кредиты оформили 17 млн граждан. Возможностью установить самозапрет на кредиты воспользовались 17 млн россиян. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на правительственном часе в Совете Федерации, передает ТАСС. Воспользоваться функцией самозапрета граждане могут в МФЦ или на «Госуслугах» с 1 марта 2025 г.

Суд Омска оштрафовал за неуплату налогов экс-руководителя строительной компании. Ленинский районный суд Омска вынес приговор бывшему генеральному директору ООО «Партнер-Инвест». Подсудимый был признан в уклонение от уплаты налогов и приговорен к штрафу в размере 350 000 руб. Согласно материалам следствия, в период с 2018 по 2020 гг. руководитель строительной компании умышленно внес в налоговую отчетность недостоверные данные о налоговых вычетах, а также не отразил операции по реализации транспортных средств физическим лицам. В результате данных действий сумма неуплаченных налогов превысила 169,3 млн руб. В рамках дела судом был наложен арест на имущество как компании, так и самого обвиняемого.

Минфин повысил прогноз по объему выдачи ипотеки за год до 4 трлн рублей. Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2025 г. может составить около 4 трлн руб. Об этом на Domclick Digital Forum сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, фактический спрос на ипотеку в 2025 г. оказался выше ожиданий ведомства, прежний прогноз был на уровне 3,8 трлн руб. «Сейчас мы поменяли прогноз чуть-чуть вверх и прогнозируем, что он достигнет 4 трлн руб. к концу этого года. В следующем году мы прогнозируем такие же цифры», – отметил Чебесков.

Матвиенко рассказала о резком увеличении числа «ложных» самозанятых. В России резко увеличилось количество «ложных» самозанятых, которые на самом деле связаны с работодателями трудовыми отношениями, и это порочная практика, заявила на пленарном заседании Совета Федерации его председатель Валентина Матвиенко. «Для того чтобы уйти от налогов – не платить НДФЛ, не платить налоги – сейчас пошла порочная практика, когда, например, в супермаркете продавцы и кассиры, они имеют прямые трудовые отношения с собственниками и руководством этих магазинов, они вдруг все стали самозанятыми», – сказала она (цитата по ТАСС).