💥Обзор новостей: КС обязал учитывать банкротство при уголовных арестах, перечень ОКВЭД расширят, МРОТ в Москве с 2026 года — 39 730 руб

КС РФ установил баланс между правами кредиторов и потерпевших в банкротстве. КС РФ предписал исправить нормы, которые препятствуют снятию арестов с активов банкротов, наложенных в уголовном процессе. КС указал, что законодательство о банкротстве должно обеспечивать справедливый баланс. С одной стороны, цель конкурсного производства — удовлетворить требования кредиторов, чему мешает сохранение ареста. С другой — права потерпевших по уголовному делу также должны быть защищены. Суд предложил гибкий механизм: если возможно, арест сохраняется на часть имущества, достаточную для гарантий потерпевшему. Если же выделить такую часть нельзя, арест может быть снят, но арбитражный управляющий обязан будет перечислить вырученные от продажи средства на депозит суда. Кроме того, Конституционный суд разъяснил порядок удовлетворения требований по уголовным штрафам. Они должны взыскиваться в рамках дела о банкротстве в третью очередь.

В Госдуме проводят служебное расследование из-за продажи мест на круглых столах. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о служебном расследовании по вопросу продажи мест для участия в думских круглых столах. По словам двух собеседников «Ведомостей», председатель Госдумы назвал имена депутатов, участвовавших в организации круглого стола, на котором продавались места: Андрей Свинцов, Каплан Панеш (оба – ЛДПР) и Роза Чемерис («Новые люди»). Володин не исключил, что их лишат полномочий – если фракции не примут меры.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) посоветовали класть трубку без слов при звонках от незнакомцев, чтобы мошенники не использовали образец голоса. По словам официального представителя НАК Андрея Пржездомского, достаточно пары слов, которые можно при помощи искусственного интеллекта использовать против человека. Если общение состоялось и вызвало настороженность, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы, подчеркнул Пржездомский.

Мишустин предостерег россиян от мошенников в иностранных мессенджерах. Нельзя верить неизвестным, которые звонят через иностранные мессенджеры и представляются госслужащими и сотрудниками банков, призвал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Депутаты устранили лазейку для авто с неправильной тонировкой. Владельцев автомобилей, временно ввезенных в Россию, например, по таможенному режиму, будут штрафовать за нарушения правил тонировки. Соответствующие поправки приняла Госдума во втором и окончательном, третьем, чтении на пленарном заседании 17 декабря. Таким образом, требования к светопропусканию стекол стали едиными для всех автомобилей на территории РФ.

В Москве минимальная зарплата с 1 января 2026 года — 39 730 руб. Если вы не согласны с этой величиной, вы можете отказаться от ее применения, направив отказ от применения Соглашения почтой в Московскую трехсторонную комиссию.

Минэк включит организаторов концертов и циркачей в перечень креативных индустрий. Минэкономразвития планирует обновить перечень видов экономической деятельности в сфере креативных индустрий, утвержденный в апреле 2025 г. Среди ключевых изменений, которые предлагаются в документе, – включение в направление «Исполнительские искусства» кода «деятельность в области исполнительских искусств» (90.01), под который подпадают организация и постановка театральных представлений, концертов и других сценических выступлений, деятельность цирков, музыкальных групп и т. д. А также «деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами» (90.02), к которой относятся деятельность режиссеров, продюсеров, антрепренеров, художников и монтажеров декораций, рабочих сцены и т. д.

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра. Wildberries планирует запускать собственный онлайн-кинотеатр. Об этом РБК сообщили три источника на медиарынке. По их словам, реализовать проект компания намерена в следующем году.

Верховный суд запретил водителям без большого пальца управлять механикой. Житель Красноярского края, которому отказались выдать справку для получения водительских прав из-за отсутствия двух пальцев на правой руке, просил признать незаконным соответствующий подпункт перечня медицинских показаний к управлению транспортом. Но ВС отказал.

На Маршалловых Островах впервые в мире ввели базовый безусловный доход, который подразумевает регулярные выплаты средств от государства всем без исключения гражданам вне зависимости от уровня личного дохода. Граждане Маршалловых Островов будут получать от правительства по $200 ежеквартально. ВВП на душу населения на Маршалловых Островах по состоянию на 2025 год составляет около $8290, средний доход граждан — $0,8–1 тыс. в месяц.

В Мурманске осудили 80-летнего мужчину за совершенное 56 лет назад убийство. В Мурманске суд приговорил к девяти с половиной годам колонии 80-летнего жителя Архангельской области за преступления, совершенные в 1969 г. Фигурант признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней и убийстве с целью сокрытия преступления, сообщается в канале СУ СК России по региону.

Запасов красной икры на российском рынке достаточно, их хватит и до Масленицы. Об этом заявил председатель Рыбного союза Александр Панин. По его словам, в этом году наблюдается небольшой отскок, но все равно цены на продукты остаются высокими. «Потребление, я думаю, в этом году будет ниже, чем 15 000 т. Поэтому икры, в принципе, хватит, ее на складах много. На Масленицу икры хватит точно, и с избытком», – сказал Панин.

Роскомнадзор допустил разблокировку игры Roblox. РКН сообщил, что руководство платформы Roblox обратилось в ведомство, выразив готовность выполнить российские требования по обеспечению безопасности детей в интернете. Roblox уже отключил всем россиянам голосовой и текстовый чаты.

Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве . Некоторым новорожденным в Москве в 2025 году дали такие необычные имена, как Дон, Горыня и Флора, История. Самыми распространенными именами среди новорожденных стали Михаил и Анна. Среди популярных имен для мальчиков также значатся Александр и Лев. В числе популярных женских имен — имена Мария и София.

Продажи средств от похмелья в России достигли максимума за четыре года. Аптечные продажи средств от похмелья в натуральном и денежном выражении в 2025 году выросли более чем на четверть, следует из данных аналитического агентства DSM Group. За десять месяцев 2025 года количество проданных препаратов увеличилось на 27% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, а именно до 1,96 млн упаковок. Объем продаж такой продукции в денежном выражении также вырос в 2025 году на 27% и достиг 803 млн руб. Самым продаваемым средством от симптомов чрезмерного употребления алкоголя в этом году стал «Алка-Зельтцер». Коллеги, такие средства работают?🤨