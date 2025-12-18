Увольнение в 2025 году: обзор судебной практики

Необоснованное увольнение — одна из самых распространенных тем трудовых споров в наших судах. В статье приведена судебная практика по интересным спорам при увольнении в 2025 году.

Справка вместо больничного листка

Суть дела: сотрудницу АО «Телекомпания СТРИМ» уволили за прогул, после того, как она не вышла на работу. Сотрудница не согласилась с решением компании и пошла в суд.

Истец указала, что с увольнением не согласна, поскольку в день отсутствия на рабочем месте, она находилась на приеме в медицинском учреждении ООО «Здоровье» по причине ухудшение состояния здоровья. О плохом самочувствии уведомила работодателя, выразив просьбу работать день удаленно из дома, на которую отказа не последовало.

Апелляция и кассация восстановили специалиста в должности. Медорганизация подтвердила факт обращения истца и указала, что больничные листы она не выдает. Согласно справке ООО «Здоровье» № ЗД-203-563 пациент осмотрена врачом-терапевтом, поставлен диагноз «острый гастрит», рекомендован домашний режим.

Вывод суда: работодателю было известно об отсутствии истца на рабочем месте по уважительной причине, между тем, издав приказы об увольнении работника за прогул, работодателем не были учтены представленные истцом объяснения о причинах отсутствия и справка медицинского учреждения.

Итог: приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде увольнения признан незаконным, работницу необходимо восстановить на работе.

Определение 2-го КСОЮ от 20.11.2025 по делу N 88-28593/2025

Сотрудник ездил в больницу к маме

Суть дела: специалист Горочный В.П покинул рабочее место 5 ноября 2024 года в 12 ч 55 мин. и не вернулся до 18 ч. 6 ноября он подал заявление руководителю, в котором изложил причину отсутствия на рабочем месте — необходимость ухода за недееспособной матерью, находящейся в травматологическом отделении 1 городской больницы с переломом бедренной кости. Но компания все равно уволила сотрудника за прогул.

Горочный В.П. обратился в суд с иском к ФКУЗ «МСЧ МВД России по Архангельской области» и просил признать незаконным приказ «О привлечении к дисциплинарной ответственности», а также восстановить его на работе в ранее занимаемой должности инженера II квалификационной категории.

Вывод суда: три инстанции признали уважительной причину отсутствия работника. Он был вынужден явиться в больницу к матери, которой требовалось согласие близкого родственника на операцию, а также покупка предметов гигиены и лекарств.

Итог: увольнение признано незаконным, работника компания обязана восстановить на работе и компенсировать моральный вред.

Определение 3-го КСОЮ от 29.09.2025 N 88-15252/2025

Увольнение многодетного директора

Суть дела: К. с 26 июля 2021 г. работал в ООО «ТЭС» в должности руководителя организации на основании срочного трудового договора. На общем собрании участников ООО "ТЭС", состоявшемся 28 сентября 2023 г., приняты решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ООО «ТЭС» - генерального директора К. После увольнения он обратился в суд. Директор заявлял, что он единственный кормилец 3 несовершеннолетних детей, младшему из которых не исполнилось 3 лет. Его супруга не работает. При таких обстоятельствах увольнение незаконно.

Вывод суда: кассация указала, что в силу части 4 статьи 261 ТК установлены ограничение возможности увольнения по инициативе работодателя родителя, являющегося единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более детей в возрасте до четырнадцати лет, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях.

Итог: увольнение признано незаконным, компания обязана восстановить сотрудника на работе, с нее взыщут заработную плату, расходы, компенсацию морального вреда.

Определение 1-го КСОЮ от 12.08.2025 по делу N 88-21022/2025

Суд запретил увольнять из-за даты в заявлении

Суть дела: приказом ООО «PH-Сервис» от 31 мая 2024 г. Д.И. был уволен по инициативе работника. Однако Д.И. обратился в суд с иском к обществу о признании увольнения незаконным. Так как не изъявлял желание увольняться, причиной увольнения послужило создание непосредственным руководителем невыносимых условий труда, проявление дискриминации при начислении заработной платы, оказание морального и материального давления, что исключает возможность дальнейшего продолжения работы.

Вывод суда: Д.И. подал заявление 30 мая с просьбой уволить его в тот же день, однако работодатель, издал приказ об увольнении истца 31 мая 2024 г., указав дату прекращения трудового договора — 31 мая 2024 г. Суд счел, что увольнение должно было произойти либо 30 мая, либо через две недели, и увольнение 31 мая является нарушением.

Итог: сотрудника восстановили в должности и присудили ему компенсацию в размере 1,1 миллиона рублей.

Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 17.06.2025 № 88-8544/2025

Комментарий эксперта по трудовому праву

Узнали у Елены Пономаревой, эксперта по трудовым отношениям, Консалтинговая компания «ПономаревКонсалт» как обезопасить себя от увольнения за прогул или как доказать обоснованность отсутствия на работе.

Елена Пономарева

«При увольнении за прогул самое важное — установить причину отсутствия работника на рабочем месте и оценить ее уважительность. Но уважительная причина - это субъективное оценочное понятие. Законодательство не дает даже примерного перечня таких причин. Необходимо в каждом случае выяснить все обстоятельства жизненной ситуации работника. В доказательство своей позиции работник может представить любые подтверждающие документы. А в объяснении необходимо детально описать, что произошло. Это даст возможность убедить работодателя в том, что это отсутствие на работе не является прогулом», — объяснила эксперт.